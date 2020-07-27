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«Сампдория» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:24

В 37-м туре чемпионата Италии «Сампдория» сыграет дома против «Милана». Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Сампдория»

Команда из Генуи в прошлом туре чемпионата Италии проиграла в гостях «Ювентусу» (0:2), потерпев девятнадцатое поражение в сезоне.

В активе подопечных Клаудио Раньери 41 очко и пятнадцатая позиция в рейтинге. В завершающемся сезоне Серии A «Сампдория» одержала двенадцать побед и пять раз сыграла вничью.

В пяти последних домашних поединках «Сампдория» трижды победила и два раза проиграла. Во всех этих матчах сыграла ставка на ТБ(2,5).

«Милан»

«Милан» в последнем матче чемпионата Италии сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Команда Стефано Пиоли сохранила шестую позицию в рейтинге, с отставанием от пятой «Ромы» в четыре очка.

Серия без поражений «Россонери» длится уже одиннадцать туров. В этих матчах «Милан» одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью. В пяти предыдущих гостевых поединках команды забивалось минимум три гола.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сампдория»  4.880
  • Ничья – 4.000
  • Победит «Милан» — 1.724

Статистика

  • В матче первого круга команды сыграли вничью (0:0).
  • В 13 из 14 последних матчах «Сампдории» прошла ставка на ТБ(2,5).
  • «Сампдория» не пропускала голов в 5 из 7 последних домашних матчах против «Милана».

Прогноз

В предыдущих очных встречах команды играли не слишком результативно, но сейчас в активе серия из «верховых» матчей. «Милану» победа гораздо важней в этом матче, поэтому гости должны продуктивно сыграть в атаке. «Сампдория», в свою очередь, регулярно забивает дома, поэтому вполне может продлить данный тренд.

Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5), за которую компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.704.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:19
Милан выиграет у Сампдории.
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