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Впервые в XXI веке в стартовом составе ЦСКА нет ни одного легионера

сегодня, 16:21
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА огласил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против «Химок».

В старте у «армейцев» нет ни одного легионера. В последний раз подобное случалось в апреле 1999 года, когда московский клуб встречался с «Шинником» в Ярославле (0:0).

В октябре 2000 года ЦСКА начинал гостевую встречу с «Ураланом» (5:1) с десятью российскими футболистами в составе.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:47
И особенно великие события в этом великом клубе происходили в ЛЕ в этом сезоне....
viv
viv
сегодня в 18:36
И это плюс для ЦСКА, что могут выйти и играть без легионеров.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:15
Для меня они ребятишки.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:14, ред.
Кто в ЦСКА такой умный,что просчитал падение ещё одного "достижения",и причём-удачно?
navigators
navigators ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:10
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 18:04
    Уникальная сложилась ситуация!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 18:04
    А вы его спросите А Джикия кто? Мегрел , или абхазец ? И когда он купил паспорт РФ? Костя Марадашвили москвич в третьем поколении. Воспитанник академии ЦСКа. У нас их большинство. Акинфеев, Щенников, Карпов, Кучаев, Марадашвили, Тикнизян, Чалов. 7 доморощенных играли в основе. Ни один клуб РПЛ пол этому показателю даже не приближается к нам. Российский футбол возрождается только благодаря ЦСКА.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 17:58
    Оба россияне по паспорту))))
    Aris
    Aris
    сегодня в 17:57
    А легионер с российским паспортом??? Невежество !
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 17:56
    Вот это показатель.
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:47
    Тренер перепутал требования лимита ! )
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:28
    И тренер не лег тоже ;)
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 17:09
    Ну просто отличная новость.
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 17:05
    будь такая же ситуация в локо,болелы коней обязательно бы тыкнули в сторону гильерме,а тут "поправляйка шевелюры" свой
    LOpp
    LOpp ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 17:00
    Какие ребятишки?))
    Шестерым игрокам за 30 лет
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:55
    Очень неплохо смотрятся ребятишки. Парочку положили, могли и поболе положить.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 16:52
    Ещё бы и платили им как остальным русским.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 16:48
    Мордашвили, Фернандес с детства россияне
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 16:46
    Вот это отлично.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 16:44
    Химки-не соперник для ЦСКА, после ухода Юрана....
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 16:33
    И это хорошо!Не топлю за ЦСКА , но приветствую такое в клубе!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 16:31
    Удачи, чо. Это хоть и вынужденная ситуация, но может принести большую пользу на будущее
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:22
    В великом клубе всегда происходят величайщие события, кстати уже 0:1!
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