ЦСКА огласил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против «Химок».
В старте у «армейцев» нет ни одного легионера. В последний раз подобное случалось в апреле 1999 года, когда московский клуб встречался с «Шинником» в Ярославле (0:0).
В октябре 2000 года ЦСКА начинал гостевую встречу с «Ураланом» (5:1) с десятью российскими футболистами в составе.
Причём, Константин именно что с детства россиянин, но для существа это не существенно.
Кстати, существо солгало и в предыдущем своём "произведении". Игроков "за 30 лет" в стартовом составе было только двое, а не шесть.
Причём, Константин именно что с детства россиянин, но для существа это не существенно.
Кстати, существо солгало и в предыдущем своём "произведении". Игроков "за 30 лет" в стартовом составе было только двое, а не шесть.
Шестерым игрокам за 30 лет
Шестерым игрокам за 30 лет