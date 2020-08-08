Впервые в XXI веке в стартовом составе ЦСКА нет ни одного легионера

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сегодня, 16:21

ЦСКА огласил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против «Химок».

В старте у «армейцев» нет ни одного легионера. В последний раз подобное случалось в апреле 1999 года, когда московский клуб встречался с «Шинником» в Ярославле (0:0).