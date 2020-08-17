Роналду погрузился на морское дно, «Барселона» — на футбольное. Обзор соцсетей

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич выложил оригинальную фотографию с отпуска.
Вероятно, что этот пост увидел лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду. Разумеется, что португалец решил перебить достижение Сергея — он погрузился на 14 метров в море!
Но глубже всех на этой неделе погрузилась «Барселона» — 2:8 от «Баварии». Даже немного жаль болельщиков каталонской команды.
В футбольном мире можно устраивать клуб взаимопомощи для пострадавших от «Баварии».
Теперь стало понятно, почему форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда выгнали недавно из ночного клуба.
Вчера игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг допустил грубую ошибку в матче с «Лионом», не попав по воротам с нескольких метров. Просто посмотрите на реакцию Джейми Каррагера и Майки Ричардса...
Jamie Carragher and Micah Richards’ reactions to the Sterling miss are unparalleled 🤣🤣🤣pic.twitter.com/2chVqq3lRG— Goal (@goal) August 15, 2020
Владельцы «Сити» сейчас наверняка не в восторге от Рахима.
Sheikh Mansour when he sees sterling pic.twitter.com/yQma2jiJiY— ⚡️ (@UtdSigeye) August 15, 2020
Девушки дня:
Зио Кристофоли, девушка защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Джессика Мелена, подруга форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.
Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино наслаждается отпуском со своей семьей.
Капитан «Реала» Серхио Рамос с надеждой смотрит в новый сезон.
Игроки ПСЖ продолжают веселиться в Португалии.
Мы узнали, почему Неймар покинул «Барселону»!
Новобранец «Зенита» Деян Ловрен продолжает изучать Санкт-Петербург.
Игрок питерцев Вилмар Барриос восстанавливается после матчей в криокамере.
Милота дня:
Сын экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил с женой в кафе.
Интересно, сожалеет ли форвард Тимо Вернер о том, что покинул «Лейпциг»?
У форварда «Эвертона» Ришарлисона есть домашние питомцы. Они сейчас очень рады, что бразилец находится в отпуске.
Игрок МЮ Крис Смоллинг проводит время в кругу семьи.
Сможете повторить?
Наслаждайтесь летом! Берите пример с легенды «Бетиса» Хоакина!