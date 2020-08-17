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Роналду погрузился на морское дно, «Барселона» — на футбольное. Обзор соцсетей

17 августа 2020, 09:30
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич выложил оригинальную фотографию с отпуска.

Вероятно, что этот пост увидел лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду. Разумеется, что португалец решил перебить достижение Сергея — он погрузился на 14 метров в море!

Но глубже всех на этой неделе погрузилась «Барселона» — 2:8 от «Баварии». Даже немного жаль болельщиков каталонской команды.

В футбольном мире можно устраивать клуб взаимопомощи для пострадавших от «Баварии».

Теперь стало понятно, почему форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда выгнали недавно из ночного клуба.

Вчера игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг допустил грубую ошибку в матче с «Лионом», не попав по воротам с нескольких метров. Просто посмотрите на реакцию Джейми Каррагера и Майки Ричардса...

Владельцы «Сити» сейчас наверняка не в восторге от Рахима.

Девушки дня:

Зио Кристофоли, девушка защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Джессика Мелена, подруга форварда «Лацио» Чиро Иммобиле.

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино наслаждается отпуском со своей семьей.

Капитан «Реала» Серхио Рамос с надеждой смотрит в новый сезон.

Игроки ПСЖ продолжают веселиться в Португалии.

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Милота дня:

Сын экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин сходил с женой в кафе.

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У форварда «Эвертона» Ришарлисона есть домашние питомцы. Они сейчас очень рады, что бразилец находится в отпуске.

Игрок МЮ Крис Смоллинг проводит время в кругу семьи.

Сможете повторить?

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:28
Хоакин повеселил)))
Вася Васин 6
Вася Васин 6
17 августа в 13:14, ред.
Модераторы, прочитайте самый первый коммент (снизу). Меня за такое наказывали жк. Или зенит и тут неприкосновенен?
Вася Васин 6
Вася Васин 6
17 августа в 12:59
Про провинциальный театр балета хорошо!!!
112910415
112910415
17 августа в 11:14
местами забавно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 августа в 11:10
Кри с охраной на дно погружался,и с фотографом
nubom
nubom
17 августа в 10:45
Мне понравилось...)
Top_gun_
Top_gun_
17 августа в 10:42
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    17 августа в 10:40
      Q-J-G
      Q-J-G
      17 августа в 10:27
      Тихий ужас, что из себя женщины делают....... Я о Зио Кристофоли, которых на планете Земля - становится всё больше и больше....
      Drakulа
      Drakulа
      17 августа в 10:15
        Спагетти
        Спагетти
        17 августа в 10:06
        Смоллинг с женой и ребёнком?)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        17 августа в 09:40
        Комментарии просто агонь...
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