Роналду погрузился на морское дно, «Барселона» — на футбольное. Обзор соцсетей

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Хавбек «Лацио» выложил оригинальную фотографию с отпуска.

Вероятно, что этот пост увидел лидер «Ювентуса» . Разумеется, что португалец решил перебить достижение Сергея — он погрузился на 14 метров в море!

Но глубже всех на этой неделе погрузилась «Барселона» — 2:8 от «Баварии». Даже немного жаль болельщиков каталонской команды.

В футбольном мире можно устраивать клуб взаимопомощи для пострадавших от «Баварии».

Теперь стало понятно, почему форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда выгнали недавно из ночного клуба.

Вчера игрок «Манчестер Сити» допустил грубую ошибку в матче с «Лионом», не попав по воротам с нескольких метров. Просто посмотрите на реакцию и ...

Jamie Carragher and Micah Richards’ reactions to the Sterling miss are unparalleled 🤣🤣🤣pic.twitter.com/2chVqq3lRG