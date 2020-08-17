Роналду погрузился на морское дно, «Барселона» — на футбольное. Обзор соцсетей

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17 августа 2020, 09:30

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Jamie Carragher and Micah Richards’ reactions to the Sterling miss are unparalleled 🤣🤣🤣pic.twitter.com/2chVqq3lRG — Goal (@goal) August 15, 2020

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Sheikh Mansour when he sees sterling pic.twitter.com/yQma2jiJiY — ⚡️ (@UtdSigeye) August 15, 2020

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