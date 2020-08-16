«Севилья» не проигрывает 19 матчей подряд. МЮ – не фаворит полуфинала

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16 августа 2020, 16:05

«Соккер.ру» находит аргументы в пользу двух команд, ведь ждем полуфинал ЛЕ , где может быть футбол уровня ЛЧ .

И «Севилья», и «Манчестер Юнайтед» осенью сыграют в Лиге чемпионов, попали в турнир через чемпионаты. Это уже команды уровня группового турнира. В прошлом году Сульшер прошел ПСЖ в плей-офф – пусть сенсационно, но справились с задачей. А без Лопетеги испанский клуб проиграл крепкой «Славии» в плей-офф ЛЕ , но сейчас набрали ход. Поищем аргументы в пользу нынешних соперников, ведь в финале окажется только один.

«Манчестер Юнайтед»

1. Из 24 последних матчей МЮ проиграл всего один. Затмение нашло на Де Хеа, а вдохновение – на атакующих игроков «Челси» в полуфинале Кубка Англии, потеряли шанс на трофей. Но в 10 последних играх имеют 7 побед, 2 ничьи и лишь это одно поражение, МЮ в боевой форме. Особенно когда понятно, что сегодня маленький финал, а встречаются две команды, которые редко раскрываются и пытаются забить сопернику восемь голов.

2. Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд – самая результативная тройка атаки в Англии. «Севилье» надо считаться с тем, что может предложить МЮ впереди. Даже Салах, Фирмино и Мане не забили за сезон больше мячей, и хотя «дьяволы» забили в АПЛ меньше, чем «Лестер», трое названных – успешные голеадоры. Гринвуд – лучший снайпер МЮ в Лиге Европы (5 мячей), Марсьяль забил 4 раза. Рэшфорд играл реже и отличился лишь раз, но даже у Джесси Лингарда есть 2 гола в Лиге Европы.

3. Бруну Фернандеш – лучший игрок сезона в Лиге Европы. Учитываем, что в составе «Спортинга» португалец провел 5 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. А дальше в футболке МЮ добавил 2 гола и 1 ассист в 4 матчах. Речь о самом крутом выступлении в Лиге Европы этого сезона. А о важности Бруну можно не рассказывать снова, делали это отдельно.

4. Успех МЮ зависит от игры Магуайра и Ромеро. И всей линии защиты в целом, ведь испанцы вряд ли будут так паниковать, если Сульшер начнет устраивать игры разума, как в матчах с «Манчестер Сити». «Севилья» создала в три раза больше моментов, чем «Вулверхэмптон» (нанесла 5 точных ударов против 2 у соперника), а перед этим было 7:1 по точным подходам в матче против «Ромы». У Лопетеги команда, которая знает, как атаковать. Так что снова поднимаем вопрос состояния Магуайра как лидера защиты МЮ , и Ромеро – как голкипера, что играет в Лиге Европы вместо Де Хеа.

5. «Юнайтед» не может положиться на опыт победы Моуриньо. С одной стороны, Ромеро, Погба, Лингард и Рэшфорд – победители Лиги Европы-2017, с другой – «Аякс» обыграла совершенно другая команда. Сульшер копирует некоторые наработки Моуриньо, но даже опытный Матич не может гарантировать, что Линделеф или Ван-Биссака сыграют на уровне победителей будущего финала. МЮ в Лиге Европы выкладывается – видно по статистике игроков, но «Севилья» — опасный соперник, который специально готовился к плей-офф Лиги Европы и всегда делает ставку на этот турнир.

«Севилья»

1. Лопетеги смывает позор после предательства родины. Прочитайте эту фразу без пафоса, выражение буквально описывает то, что произошло. Хулен ушел из сборной Испании в «Реал» со скандалом – зачем-то поспешил заключить контракт с Пересом, чем обезглавил Красную Фурию и помог России пройти фаворита на ЧМ – это вывод Черчесова. В мадридском клубе бывший вратарь «Барселоны» предсказуемо провалился, а вот «Севилью» поднимает. С ним «Белая Андалусия» играет лучше, любимые «4-3-3» испанского тренера работают.

2. «Севилья» никому не проигрывала с февраля. Собрали 15 матчей Ла Лиги без поражений и добавили 4 игры в Лиге Европы. Серия из 19 игр без поражений вселила в команду уверенность. В начале года, как и МЮ , «Севилья» ошибалась, но потом – ни разу. В Лиге Европы этого сезона у испанцев 1 поражение, 2 ничьи и 7 побед. Уступили АПОЭЛу из Никосии 1:0 в гостях, но это было в декабре прошлого года, в другой жизни. С одной стороны, «Севилья» уже и забыла, как это уступать по счету и быть лишенной возможности отыграться, с другой – у МЮ непобедимый соперник.

3. Испанцы пропустили 1 гол в 8 последних играх. Для сравнения – МЮ на аналогичном отрезке допустил 7 ошибок у своих ворот. Правда, теперь у Сульшера другой вратарь. Впрочем, как и у Лопетеги, ведь Хулен выпускает в Лиге Европы резервиста – марокканского вратаря Буну. Вместе с чехом Вацликом он собрал семь «сухарей», которые и забросили «Севилью» в группу ЛЧ через четвертое место в Ла Лиге, а теперь оставляют шанс на финал ЛЕ . Также важно отметить игру Кунде и Диего Карлоса – оба среди открытий сезона в Ла Лиге.

4. У «Севильи» у 11 человек есть ассисты в ЛЕ . Если у МЮ многие могут забить в еврокубках – 12 разных игроков, то у испанцев сильная сторона – комбинации с передачами от всех, кто есть на поле. У Сульшера джокером в ЛЕ был Мата – 5 ассистов, а у Лопетеги три голевые передачи на счету Банеги, но есть много людей с последним пасом. «Севилья» не играет открыто и не стремится забить много, но точечные уколы делают всегда.

5. В составе Лопетеги игроки уровня финала Лиги Европы. Перечислять звезд из основы МЮ не имеет смысла, там одни трансферные суммы о многом скажут. Состав у Сульшера приличный, пускай есть молодые ребята, что еще должны доказать свое право на финал. Но Диего Карлос, Навас, Регилон, Банега, Окампос, Люк Де Йонг, Эль-Хаддади и Эн-Несери – игроки, которых легко представить в успешном финале Лиги Европы. У «Севильи» были проблемы, но их решали по ходу сезона и особенно в 2020 году. Мало пропускают, редко проигрывают, часто побеждают. Испанцы – серьезная команда.

Кого видите в финале Лиги Европы?

Тот случай, когда проход испанцев назовут еще одним успехом «Севильи» в любимом турнире, подчеркнув, что МЮ Сульшера пока не второй «Ливерпуль», чтобы замахнуться на английский титул – многое надо исправить. Одновременно проход в финал англичан тоже не станет сенсацией, как победа «Лиона» над «Манчестер Сити».

МЮ и «Севилья» редко уступают в 2020 году – оба коллектива перекрыли неудачи на старте года. Испанская команда громила «Хетафе» во времена, когда соперник мог создать проблемы кому угодно, не уступала в гостях «Атлетико», а дома – «Барселоне». А теперь приручили двух «волков» из Рима и Вулвергемптона (названия города и клуба на русском языке пишутся по-разному).