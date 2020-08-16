«Фермеры» в полуфинале ЛЧ, «Барселона» сгорела 2:8, а ПСЖ спасся за 149 секунд

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16 августа 2020, 10:57

«Соккер.ру» резюмирует четвертьфиналы. Подобное увидим впервые со времен полуфинала «Спартака»!

ПСЖ – «Аталанта» — 2:1

149 секунд между голами ПСЖ . Казалось, что «Аталанта» сможет выйти в полуфинал, став главной сенсацией турнира. Но затем Маркиньос и Чупо-Мотинг, что в ЛЧ не забивал до этой недели шесть лет, перевернули игру в стиле финала МЮ и «Баварии». Французы показали характер и отыгрались после серии осечек и диких промахов Неймара.

25 лет пришлось ждать Парижу нового полуфинала. Тогда в Лиге чемпионов в шаге от финала остановилась команда Луиса Фернандеса с Веа, Жинола и Раи в составе. Добрались до матча против «Милана», но проиграли в двух играх 1:0 и 2:0. К слову, позже «россонери» проиграли финал юному «Аяксу», Клюйверт забил единственный мяч.

16 удачных обводок у Неймара. Бразилец против «Аталанты» повторил рекорд ЛЧ . Только Месси в 2008 году против «Манчестер Юнайтед» и Дзанетти в 2003-м против киевского «Динамо» сумели собрать такое количество удачных обводок. К технике вопросов нет – умеет оставлять соперников за спиной.

ПСЖ забивает в ЛЧ в 33 матчах подряд. Невзирая на то, что парижане встречали многих элитных соперников в турнире, они вот уже 33 матча подряд не уходят с поля без забитого мяча. Впечатляющая серия, поскольку до повторения рекорда турнира – принадлежит «Реалу», осталась одна игра. Если огорчат оборону «Лейпцига», то войдут в историю ЛЧ .

«Атлетико» — «Лейпциг» — 1:2

В финале будет минимум 1 новичок. Были сезоны, когда «Реал» побеждал и побеждал, «Ливерпуль» дважды подряд выходил в финал. У «Атлетико» есть несколько попыток, как и у «Ювентуса». Но теперь все названые вылетели, как и «Тоттенхэм», их «Лейпциг» выбил заранее. Будет минимум один финалист-дебютант и точно другой победитель ЛЧ .

33-летний тренер вышел в полуфинал. Сразу три немецких наставника в полуфинале ЛЧ ! А Нагельсманн моложе, чем Месси и Роналду. Немецкий наставник оказался самым юным полуфиналистом в истории ЛЧ среди всех тренеров, но успех заслуженный, ведь у Симеоне много финалов еврокубков, это опытный наставник, что прекрасно знает свою команду, переиграть его было непросто. Но «Атлетико» признал поражение – «Лейпциг» был лучше.

1-й американец забил в такой стадии ЛЧ . Пулишич не добрался до забитого мяча в четвертьфинале турнира, а вот у «Лейпцига» победный мяч на счету 21-летнего Тайлера Адамса. Парень, который пошел на повышение по структуре «Ред Булл» — воспитывался в клубе корпорации из Нью-Йорка, пережил ряд травм. Теперь Нагельсманн делает из него универсального солдата, и результат есть – «Атлетико», выбивший «Ливерпуль», упустил путевку в полуфинал после гола американца. Причем забил в составе клуба, который создали в мае 2009-го, «Лейпцигу» всего 11 лет!

«Барселона» — «Бавария» - 2:8

74 года «Барселона» не переживала такое унижение. Последний раз каталонцы пропускали восемь мячей за матч в 1946 году, когда уступили «Севилье» в Кубке Испании 0:8. Но теперь речь о четвертьфинале Лиги чемпионов и об одной из самых богатых команд планеты. 2:8 нескоро забудут, это четвертьфинал ЛЧ , где «Барселона» прекрасно понимала, что ставит на кон будущее коллектива в его нынешнем виде.

Впервые за 14 лет нет ни Месси, ни Роналду в полуфинале ЛЧ . Турнир, в котором эти двое – лучшие снайперы в истории с большим отрывом, впервые за почти полтора десятилетия остался и без Лионеля, и без Криштиану в решающих матчах. И оба вылета по делу, хотя сыграли по-разному – Роналду пытался огорчить «Лион», а вот Месси провалил матч против «Баварии», как и вся его команда.

2 исторический разгром авторства Флика. Не забыли 1:7 в матче бразильцев и немцев? Тогда Ханс-Дитер был по пути к золотой медали чемпионата мира 2014 года, ведь являлся верным помощником Йоахима Лева. Флик помогал разобрать игру хозяев мундиаля. А Нойер, Боатенг и Мюллер играли в обоих исторических матчах. Впрочем, активное участие в двух погромах принял только Томас.

«Барселона» будет должна 5 млн евро «Ливерпулю», если Коутиньо выиграет Лигу чемпионов в составе «Баварии». Конечно, будь юристы Бартомеу умными, то прописали бы, что арендные титулы не считаются. Но если упустили такой момент – можем получить жесткий прокол по высокой цене. Впрочем, «Бавария» пока не выиграла Лигу чемпионов, нужно провести еще два ударных матча, а сезон полон сюрпризов.

«Манчестер Сити» — «Лион» — 1:3

7 полуфиналов ЛЧ осталось у Гвардиолы. Хосеп мог вчера повторить рекорд Моуриньо и в восьмой раз оказаться в полуфинале, но снова не справился с очередным соперником «Манчестер Сити». А в финале испанец не был с сезона 2010/11, хотя тренировал «Баварию» и «Манчестер Сити», многократных чемпионов своих стран. Как сказал Де Брюйне: «Новый сезон – старый результат». У Гвардиолы в плей-офф ЛЧ день сурка.

4-й сезон подряд неожиданные полуфиналисты. Из фаворитов в четверку прошла только «Бавария». «Лион» и ПСЖ давным-давно не играли на такой стадии, «Лейпциг» — абсолютный новичок. Но такое не впервые. «Тоттенхэм» и «Аякс» в прошлом году преподнесли сюрпризы. За год до этого между собой сыграли «Ливерпуль» (давно не был на такой стадии) и «Рома» (первый полуфинал ЛЧ в истории клуба). А три сезона назад путь «Лиона» прошел «Монако». Кстати, «Манчестер Сити» тоже переиграл. Последний раз только богатые и знаменитые были в полуфинале в 2016-м.

1-й раз в истории в полуфиналах одновременно нет клубов из АПЛ , Ла Лиги и Серии А. В Лиге чемпионов такого не было никогда, в Кубке чемпионов последний раз подобное случилось в 1991 году, когда «Марсель», «Спартак», «Црвена Звезда» и «Бавария» делились путевки в финал. В итоге белградцы обыграли марсельцев в решающем бою. Но поскольку это первый такой случай, причем «Аталанте», «Манчестер Сити» и «Атлетико» не дали шанса отыграться во втором матче – то есть год уникальный, то немножко смешно смотрится ерничанье Мбаппе о «фермерской лиге».

Французский чемпионат не слабый, но там плохо защищаются аутсайдеры и середняки – отсюда издевательские голы старика Ибрагимовича, отсюда прозвище. ПСЖ накупил звезд и побеждает каждый год. Да и успех немцев не значит, что «Барселона» и «Атлетико» не умеют играть в футбол всегда. «Бавария», «Лейпциг» и «Лион» сыграли круче своих соперников. «Аталанта» провела матч лучше, чем ПСЖ , но концовка была за парижанами. Рассудил в итоге футбол, но на основании матчей в Лиссабоне странно делать глобальные выводы.

Это точно большой успех французов и немцев, но одновременно и первый такой случай в истории, причем по новому формату без ответных матчей. Уже во вторник и в среду нас ждут уникальные полуфиналы – без итальянцев, англичан и испанцев. Точно будет интересно. «Лион» знает, как играть против грандов – даст отпор, если физически хватит сил на «Баварию». А «Лейпциг» погоняет ПСЖ , немцы не уступают в интенсивности «Аталанте», но превосходят ее в гибкости и умении подстроиться под соперника.