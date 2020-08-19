Лучшие игроки до 18 лет сезона 2019/2020 – Гринвуд, Фати, Камавинга, Беллингем, Сака

1597821478

вчера, 10:17

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе 17-летнего англичанина Джуда Беллингема. Это очередной топ-тинейджер в составе дортмундской команды. За него немецкий клуб не побоялся заплатить рекордную сумму — 23 млн евро. Столько за 17-летних футболистов еще не отдавал никто! Интересно то, что одно из авторитетных футбольных изданий еще полтора года назад включило 15-летнего Беллингема в топ-50 самых перспективных игроков английского футбола. Мы же собрали всех самых крутых талантов не старше 18 лет, которые уже провели полноценный сезон на действительно топовом уровне. Предлагаем узнать о них чуть больше — вполне возможно, что через пару сезонов они будут играть ведущие роли в ТОП-клубах Европы.