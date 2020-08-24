«Тамбов» — «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:48

В пятом туре РПЛ состоится матч «Тамбов» — «Сочи». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 25.08.2020.

«Тамбов»

После четырех сыгранных туров в чемпионате России «Тамбов» набрал 3 очка и занимает 14 позицию в рейтинге. Команде удалось обыграть только дома «Химки» (1:0). Между тем «Волки» проиграли «Зениту» (1:4), ЦСКА (1:2) и «Ростову» (0:1).

К вышесказанному добавим, что два предыдущих домашних матча «Тамбова» завершались с одним забитым голом.

«Сочи»

В пассиве сочинской команды еще нет поражений в новом розыгрыше чемпионата России. Подопечные Точилина сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и «Химками». В активе себе «Сочи» занес матчи с «Рубином» (3:2) и «Ротором» (2:1).

Отметим, что в четырех из пяти последних гостевых матчах «Сочи» пропускал, по меньшей мере, два гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тамбов» — 3.430

Ничья – 3.270

Победит «Сочи» — 2.230

Статистика

В прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл «Сочи» — 2:1 в гостях и 3:0 дома.

«Сочи» проиграл 3 из 5 предыдущих гостевых матча в РПЛ .

. У «Тамбова» две победы в трех последних домашних поединках.

Прогноз на матч

Новый сезон РПЛ участники этой встречи начали по-разному. Но в прошлой кампании «Тамбов» дважды обыгрывал соперника, и в последних матчах команда выглядела не столь безнадежно.

Учитывая, что «Сочи» не славится стабильными выступлениями в гостях, ставка на 1Х смотрится весьма привлекательно. За такой исход БК Pinnacle предлагает достойный коэффициент 1.675.