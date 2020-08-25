«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:06

В пятом туре РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА . Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.

Краснодар

«Краснодар» проиграл в прошлом туре РПЛ «Уралу» в гостях с минимальным счетом. Это поражение стало для команды вторым в новом сезоне. Ранее «Быки» по аналогичному сценарию уступили в гостях «Локомотиву».

В актив себе команда Матвее занесла противостояния с «Уфой» и «Арсеналом», которые были переиграны 3:0 и 2:0, соответственно.

ЦСКА

«Армейцы» взяли удачный старт, когда победили в очных встречах «Химки» (2:0) и «Тамбов» (2:1). Но на смену выигрышным поединкам пришла неудачная серия, которая началась в Санкт-Петербурге.

Там подопечные Гончаренко хоть и навязали борьбу «Зениту», но дивидендов из этого не извлекли (1:2). С аналогичным счетом «Армейцы» в прошлом туре проиграли дома «Рубину».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» — 2.550

Ничья – 3.360

Победит ЦСКА – 2.810

Статистика

«Краснодар» выиграл 3 из 5 последних домашних матча.

У ЦСКА 3 победы в 5 предыдущих гостевых матчах РПЛ .

3 победы в 5 предыдущих гостевых матчах . В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд забивалось не больше двух мячей.

Прогноз

Команды в последних матчах провалились, поэтому в этой встрече будут стараться реабилитироваться. Как показывает статистика, в Краснодаре соперники редко пробивают «верх».

В связи с этим, предлагаем взять ставку на ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle дает привлекательный коэффициент 1.729.