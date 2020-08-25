«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В пятом туре РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.
Краснодар
«Краснодар» проиграл в прошлом туре РПЛ «Уралу» в гостях с минимальным счетом. Это поражение стало для команды вторым в новом сезоне. Ранее «Быки» по аналогичному сценарию уступили в гостях «Локомотиву».
В актив себе команда Матвее занесла противостояния с «Уфой» и «Арсеналом», которые были переиграны 3:0 и 2:0, соответственно.
ЦСКА
«Армейцы» взяли удачный старт, когда победили в очных встречах «Химки» (2:0) и «Тамбов» (2:1). Но на смену выигрышным поединкам пришла неудачная серия, которая началась в Санкт-Петербурге.
Там подопечные Гончаренко хоть и навязали борьбу «Зениту», но дивидендов из этого не извлекли (1:2). С аналогичным счетом «Армейцы» в прошлом туре проиграли дома «Рубину».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» — 2.550
- Ничья – 3.360
- Победит ЦСКА – 2.810
Статистика
- «Краснодар» выиграл 3 из 5 последних домашних матча.
- У ЦСКА 3 победы в 5 предыдущих гостевых матчах РПЛ.
- В 3 из 4 предыдущих очных встречах команд забивалось не больше двух мячей.
Прогноз
Команды в последних матчах провалились, поэтому в этой встрече будут стараться реабилитироваться. Как показывает статистика, в Краснодаре соперники редко пробивают «верх».
В связи с этим, предлагаем взять ставку на ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle дает привлекательный коэффициент 1.729.