«Лион» — «Дижон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Второй тур Лиги 1 откроется матчем, в котором сыграют «Лион» и «Дижон». Представляем прогноз и обзор котировок на поединок, который пройдет 28.08.2020.
«Лион»
«Львы» отлично себя проявили в Лиге Чемпионов, где добрались до полуфинала и уступили крупно «Баварии» (0:3). Перед этим команда Руди Гарсии сенсационно выбила из турнира «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Стартовый тур чемпионата Франции «Лион» пропустил. Отметим, что в четырех предыдущих домашних матчах Лиги 1 команда не проигрывала.
«Дижон»
«Орлы» неудачно начали новый розыгрыш чемпионата Франции. В домашнем матче против «Анже» команда уступила с минимальным счетом.
По итогам прошлого сезона Лиги 1 «Дижон» занял 16 место в турнирной таблице, показав следующие результаты: 7 побед, девять ничьих и двенадцать поражений. Разница забитых и пропущенных голов составил 27 на 37.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» — 1.326
- Ничья – 5.540
- Победит «Дижон» — 9.880
Статистика
- «Дижон» не побеждал в 10 предыдущих гостевых матчах Лиги 1.
- В 4 предыдущих выездных матчах чемпионата «Дижон» пропускал не меньше двух голов.
- В 4 из 5 последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз
«Лион» начинает французский чемпионат в отличной форме. Команда Гарсии прыгнула выше головы в Лиге Чемпионов, показав отличную игру в противостоянии против грандов.
У «Дижона» наблюдаются проблемы в гостевых матчах, где команда пропускает много и регулярно. Добавляя сюда статистику очных встреч, предлагаем заиграть ставка на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.675 в БК Pinnacle.