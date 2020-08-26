«Лион» — «Дижон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:48

Второй тур Лиги 1 откроется матчем, в котором сыграют «Лион» и «Дижон». Представляем прогноз и обзор котировок на поединок, который пройдет 28.08.2020.

«Лион»

«Львы» отлично себя проявили в Лиге Чемпионов, где добрались до полуфинала и уступили крупно «Баварии» (0:3). Перед этим команда Руди Гарсии сенсационно выбила из турнира «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Стартовый тур чемпионата Франции «Лион» пропустил. Отметим, что в четырех предыдущих домашних матчах Лиги 1 команда не проигрывала.

«Дижон»

«Орлы» неудачно начали новый розыгрыш чемпионата Франции. В домашнем матче против «Анже» команда уступила с минимальным счетом.

По итогам прошлого сезона Лиги 1 «Дижон» занял 16 место в турнирной таблице, показав следующие результаты: 7 побед, девять ничьих и двенадцать поражений. Разница забитых и пропущенных голов составил 27 на 37.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» — 1.326

Ничья – 5.540

Победит «Дижон» — 9.880

Статистика

«Дижон» не побеждал в 10 предыдущих гостевых матчах Лиги 1.

В 4 предыдущих выездных матчах чемпионата «Дижон» пропускал не меньше двух голов.

В 4 из 5 последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

«Лион» начинает французский чемпионат в отличной форме. Команда Гарсии прыгнула выше головы в Лиге Чемпионов, показав отличную игру в противостоянии против грандов.