Гильерме привёз, Николич снова проиграл. «Локомотив» не сможет спасаться вечно

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вчера, 21:05

«Соккер.ру» переживает за сборную – её основной вратарь чудит, а его команда разочаровала дома.

В Европу осталось пять путевок вместо шести. Это значит, что если Кубок России берет платежеспособный клуб вне топ-5, то только четверка из РПЛ отправится в три еврокубка (помним о Лиге Конференций – новом турнире). А теперь считайте серьезные команды с амбициями.

Есть «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» — пул Лиги чемпионов здесь и сейчас. Есть ЦСКА и «Спартак» — очень богатые. Также «Динамо» и «Рубин» — просто богатые, но с амбициями, ведь посмотрите, какие задачи ставят перед Новиковым и Слуцким. Также не забывайте о «Ростове», «Уфе» и «Сочи».

Получается 10 клубов на максимум 5 еврокубковых позиций через РПЛ . Значит, в этом списке точно пять неудачников. Или больше, если Кубок России выиграет, например, «Ахмат». А если сейчас искать фаворита, у которого есть причины провалить конец лета и осень, то это «Локомотив».

Дело не только в матче против «Ахмата» — проиграли, но и 3:3 могли сыграть, дело в том, что идет голая ставка на индивидуальные действия, командная работа – с грубыми ошибками.

Николич не предложил ничего нового

«Локомотив» рациональный и нацеленный на результат – слова Николича, и хотя может чаще владеть мячом, не всегда получается. Так что используем спокойную оценку Сёмина, чтобы понять разницу между его командой и версией Николича:

Небольшие изменения есть. Контроль мяча больше у двух центральных защитников, развитие атак чаще стало идти от вратаря. Другое осталось прежним.

Про развитие атак пасами голкипера – как в воду глядел, сегодня эта манера вылезла боком, но в целом Юрий Павлович прав. «Локомотив» не изменился глобально. Как Сёмин подготовил команду и дождался ударных действий Алексея Миранчука – так Николич и играл, отталкиваясь от знакомых козырей. Если не Алексей, то Гжегож – больше спасать некому.

Искусственные офсайды «Локомотива» — стыдный позор

Сёмин держал команду ниже, а вот Николич, поскольку использует Чорлуку и Мурило для выхода в атаку, передвинул линию обороны выше. В результате, если следует потеря мяча, то любая контратака соперника – проблема. Сегодня «Ахмат» пользовался тем, чем и футболисты «Спартака». И Чорлука, и Мурило допускают грубые позиционные ошибки. Иногда речь о мелких заступах, но и этого хватает для того, чтобы соперник развил голевую атаку. Конечно, и Чорлука, и Мурило – классные футболисты. Но если их Бериша и Ларссон обманывали, что сделают футболисты «Баварии» или «Ливерпуля» в ЛЧ ?

Фланги защиты остались слабым местом

Интересно, Сёмин это понимал? По версии Кикнадзе, Юрий Павлович отвергал все кандидатуры новичков, но давайте смотреть. Все аналитики еще с начала прошлого сезона твердили – у «Локомотива» проблема, ведь Игнатьев и Рыбус постарели. В обороне оба играют не всегда классно. Почему? Владислав и Мацей – фланговые атакующие хавбеки, которых переучили на защитников. Люди, которые их могут подменить – Живоглядов и Лысов, не готовы рвать всех в РПЛ , не говоря о ЛЧ . Кикнадзе видел проблему, Сёмин уже не мешает делать трансферы, но оставили Игнатьева и Рыбуса.

Смолов и Эдер – инородные тела в тактике

До чего же нужен крутой форвард! Камано – славный вингер, но это как оставить «Зенит» с Малкомом, но без Азмуна и Дзюбы. Тяжело найти в РПЛ команду, которой настолько не подходят два известных форварда. Эдер – целый чемпион Европы, но португалец не может выдать ни физические включения, как Зе Луиш времен «Спартака», ни порадовать результативностью. Помним, что «Локомотив» не привык, что классические центральные нападающие их тащат. Давным-давно не было таких примеров. Даже в чемпионском сезоне фланговый форвард Фарфан перешел в центр лишь на время. Однако это не меняет ни схему Николича – у него в основе есть место или Смолову, или Эдеру, ни оценку этих нападающих. Очень часто «Локомотив» играет вдесятером, а названные форварды скорее отметятся эпичным промахом.

Судьи, особенно в Европе, не будут ошибаться

Вот сегодня Быстров захватил Эдера, имея желтую карточку – очевидное предупреждение, что стало для защитника вторым. Но до этого у арбитров были повторы, и они не могли отменять голы «Ахмата». Шелия тоже зачем-то сыграл по сопернику, который уже потерял мяч – к пенальти нет вопросов. Но если нет скандальных решений в пользу «Локомотива», то ему сразу сложнее. Лапочкин в дерби со «Спартаком» удалил Тедеско, поставил пенальти после фола в атаке еще до нарушения в штрафной площади. А в прошлом туре против того же Тедеско арбитр не чудил – имеете первое поражение Николича в РПЛ . А сегодня было второе, поскольку арбитр не уничтожил «Ахмат», хотя и удалил двух его игроков и назначил пенальти, но ведь по делу.

Гильерме – магистр результативных ошибок

Опытный вратарь. Но за что Маринато можно не любить – за манеру собирать дикие ошибки перед нормальными отрезками. Коварные серии случаются постоянно. А поскольку Черчесов не видит Беленова, Дюпина и молодежь – Максименко или Сафонова, то Гильерме – номер один. И это опасно, когда у Маринато фаза «создаю голы соперникам». Сегодня против «Ахмата» невероятно небрежно отдал пас на Крыховяка – гости мяч перехватили и создали второй гол. Добавим, что замер на линии, когда забивал Ларссон, а еще пропустил под собой от Бериши – получаем вопросы к основному голкиперу сборной России.

Без Баринова и брата Алексея нет команды для ЛЧ

Не собирается основа на матч против «Ювентуса». Вот что неприятно. Когда говорим о РПЛ , то «Локомотив» — соперник для многих, кто читает эти строки. Но когда речь о Лиге чемпионов, то все в одной лодке, каждому представителю чемпионата всегда стоит желать успехов, ведь неудачи привели к потере места в рейтинге УЕФА . «Локомотив» дважды был четвертым в группах ЛЧ , и хотя во втором случае попались сложные соперники, Николичу не простят то, что не простили и Сёмину – неудачи в Европе были одной из формальных причин отставки легенды.

Марко же потерял Баринова до весны, а еще и Алексей Миранчук может уехать. А тащил в последние месяцы именно этот футболист, без него забить с «точки» сможет брат Антон, но созидать стало сложнее. Баринов и Миранчук важны для правильной игры, грамотной вертикали от ворот до ворот, без них будут проколы в опорной зоне, зато не увидите правильных передач с точек перед штрафной площадью соперников – и молодежь, и Камано, и Антон Миранчук не потянут роль «десятки». Николичу не позавидуешь, и на перерыв, и после финального свистка его самого и команду фанаты «Локомотива» провожали свистом.