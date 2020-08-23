Беженец Альфонсо, грузчик Анхель и бездарь Роберт. Увлекательные истории финалистов ЛЧ

1598186259

вчера, 15:37

О футболе игроков ПСЖ и «Баварии» наслышаны. А «Соккер.ру» интересно, что за люди выйдут на поле?

В собирании футбольной команды, как в кастинге на фильм, скрыта магия. Умные режиссеры и тренеры десятилетиями твердят, что кастинг и скаутинг – значительная часть будущего успеха.

ПСЖ вышел в финал ЛЧ , когда стал командой работящих ребят. Навас, Маркиньос, Силва, Бернат, Эррера и Ди Мария умеют пахать. А «Бавария» из фазы ФК «Голливуд» благодаря Флику вернулась в фазу ФК «Трудяги».

В футболе побеждают характеры, а их формирует личная жизнь, особенно в детстве. Но что за люди стоят за успехами финалистов?

Альфонсо Дэвис: военный беженец

В Африке творится такая дичь, что лучше не углубляться в тему, чтобы крепче спать. В ходе очередной гражданской войны в Либерии родители Дэвиса оказались под прицелом. Оказались в лагере для беженцев (парень плохо помнит те времена, был слишком маленьким), а потом в Канаде. До 14 лет Альфонсо жил обычной жизнью, и только после переезда в академию в Ванкувер он понял – может стать профессионалом.

Мама переживала, чтобы в большом городе не стал бандитом, а Альфонсо играл на фланге в атаке и мечтал повторить путь кумира. Если Мбаппе в детстве был поклонником Роналду, то Дэвис – фанат Месси, которого помог разбить 8:2. Кстати, до перехода в «Баварию» парня предложили Бартомеу, но тот лишь посмеялся над гражданством. Сейчас пишут, что Альфонсо — первый канадец в финале ЛЧ , но нет. Оуэн Харгривз родился в Калгари и выиграл с «Баварией» финал 2001-го.

Кейлор Навас: детство без родителей

Родители Кейлора бежали от нищеты из Коста-Рики в США , стали нелегалами. Было четыре годика, а его с сестрой оставили с дедушкой и бабушкой. Де-факто сиротство, при всем уважении к заботе старших родственников. Зато Навас привык ставить только на себя. С детства болел за «Реал» (без шуток), мечтал попасть в Мадрид.

В 21 веке вратарю ростом всего 185 сантиметров из Коста-Рики непросто забраться так высоко, но смог. А теперь Куртуа вылетел из ЛЧ , а Навас, если бы не травма, точно сыграл бы в финале. Впрочем, вроде сможет выйти с первых минут, решение за Тухелем. Рико хорош, но деревенский набожный Кейлор (даже жену встретил в церкви) – мастер спасений и трехкратный победитель ЛЧ . Славный парень, все о нем так отзываются.

Иван Перишич: помощник на птицеферме

Опасный для защиты ПСЖ парень, понимает французский язык и подсказки защитников. Откуда начал? Родной для Ивана Омиш – городок на 6 тысяч жителей. Вокруг море, красота, но семья Перишича не имеет отношения к туристическому бизнесу, они – фермеры. Анте и Тиана приучали сына и дочь к тяжкому сельскому труду. Хотя с шести лет Иван был принят в школу «Хайдука», взрослел во время войны на Балканах. Перишич не рассказывает страшные истории, как Модрич или Джеко, но многое видел и запомнил.

А вот о том, как Иван пререкался с родителями, когда хотел успеть в соседний Сплит на футбольную тренировку, но его не отпускали, пока не сделает всю домашнюю работу, вспоминал не раз. Фанат волейбола из местности, что подарила миру разных чемпионов, в том числе – великолепную прыгунью Бланку Влашич, родную сестру Николы, мечтал о футбольной карьере. Но пока Перишича не заметили в 17 лет скауты «Сошо», оставался деревенским парнем, что утром кормит кур на маленькой птицеферме родителей, а после школы едет за 25 километров на тренировки в «Хайдук», за который так и не сыграл.

Марко Верратти: капризный ребенок

Марио Балотелли, который смог? Мама и бабушка опекали будущего мастера паса и обводок. Особенность итальянских мужчин – позволяют лет до сорока быть детьми. Разрешают вести себя несдержанно, быть капризными и своенравными. В ПСЖ с Марко намаялись, хотя был эпизод, когда клуб поступил в стиле мафии – силой заставили Верратти остаться. Но сегодня у итальянца, что не стал вторым Пирло, решающий матч.

Почему не вырос в легенду из легенд? Недостаточно умен. Многие отзываются о Верратти как о невероятном футболисте, но интеллектом не блещет. Зато фанат «Ювентуса» и Дель Пьеро знает – семья важна. Тоже итальянская фишка. Марко отблагодарил отца-столяра за воспитание, дал брату денег на собственное дело. У Верратти сложный характер, даже в 27 лет именуют недозревшим талантом, вроде Кокорина. Но Марко пора взять ответственность на себя, ведь «Бавария» — не «Аталанта» с «Лейпцигом», опаснее.

Серж Гнабри: сын мудрого отца

Аналог Верратти из «Баварии». Жан-Херманн Гнабри – ивуариец. Перебрался в Германию, чтобы выучить немецкий, вернуться и преподавать язык дома. Но когда оказался в Европе, то встретил немку Биргит. У них родился Серж, что мог стать потерянным талантом, если бы не отец. Гнабри обожал убегать с тренировок по футболу и легкой атлетике, не хотел отрабатывать теперь фирменную фишку – удары после смещения с фланга.

Мама и отец переживали за Сержа, когда его забрали в «Арсенал». В Лондоне Гнабри накупил дорогих часов и шмоток. Стал пафосным, ударили в голову деньги, а потом вмешалась травма. Венгер всегда хвалил Гнабри за талант, но парня считали ленивым. Наверное, так и было. Но затем Серж повзрослел. Оценил слова отца, который твердил о важности умения не закатывать глаза, а пахать. Сейчас Гнабри – профессионал, что отражается на игре. Высокомерных и пустых людей, пусть и талантливых, футбол чаще всего наказывает.

Тиаго Силва: босоногий на асфальте

У Неймара отец торговал украшениями, с семи лет парень был в «Сантосе». У Маркиньоса семья среднего класса из Сан-Пауло, он не знает, что такое нищета. А вот у капитана Силвы все интереснее. Уроженец Рио играл в футбол на асфальте босиком. В первую футбольную академию Тиаго отвел его приемный отец. У Силвы не все получалось, но отчим его очень поддерживал, верил.

Но было сложно. Сначала школа, в которую приходилось ездить полтора часа, и порой денег не хватало даже на билет, затем — занятия футболом. Детство Силвы прошло в дороге, без развлечений. Затем ждали другие путешествия. В «Порту» подхватил туберкулез, который ему вылечили в Москве, когда числился в «Динамо». Открытая форма, серьезное поражение легких, мог не выжить. Но справился, поднялся на вершину футбола, а в 35 лет добрался до первого финала Лиги чемпионов в жизни!

Джером Боатенг: затравленный хулиган

Характер определяет игру в футболе? Дочитайте до конца и поймете, почему Джером то собранный, как подобает чемпиону мира, а то «привозит», словно весь в отца и обожает совершать глупости, в отличие от напарника Алабы. У Давида, кстати, история скучная. Нигерийский отец Алабы стал известным рэпером и ди-джеем в Австрии, открыл популярный ночной клуб в Вене. Джордж разбогател, женился на филиппинской королеве красоты, затем родился Давид и его сестра. Алабе оставалось выбрать между музыкой и футболом. А вот у Джерома Боатенга детство интереснее. Его ганский отец сначала стал отцом Джорджа и Кевина-Принса, а затем сразу подружился с другой женщиной, немкой, матерью Джерома.

Бурная личная жизнь папаши повлияла на юность братьев Боатенг. Росли в не самых престижных районах Берлина, хотя Джерому повезло больше. Но без футбола – брат отца играл за сборную Ганы, а немецкая мама была фанаткой «Герты», братья, скорее всего, стали бы мелкими бандитами. В детстве Джером и Кевин-Принс царапали ключами чужие машины – умом явно не блистали. Да и относились к ним плохо. В начале 90-х в немецкой школе темнокожего Джерома жестко дразнили. Но если думаете, что в семье Боатенгов только Кевин-Принс с тараканами в голове, то ошибаетесь. Джером скопировал поведение отца. Папарацци ловили его в ночных клубах с любовницами, затем был суд за право опеки над детьми, а бывшая подруга обвиняла в домашнем насилии – полный букет для тупого ток-шоу. После того как в этом году он на летней резине чуть не разбился на снежной дороге в ДТП – в «Баварии» задумались о расставании. Если бы не Флик и травма Зюле, Джером мог уйти. Возможно, сегодня последний матч Боатенга за «Баварию»?

Ди Мария: рабочий на угольном складе

Жена Ди Марии как-то назвала ж**** мира Манчестер, но Росарио, откуда родом Анхелито, может дать фору. В 2020-м там убили одного из самых легендарных футболистов в истории Аргентины – «Эль Тринче» Карловича. Ехал на велосипеде днем по улице родного города Месси и Ди Марии. Но грабители захотели украсть его велосипед и зачем-то ударили по голове – дедушка умер в больнице.

Ди Мария тоже вряд ли может собрать радостные воспоминания о детстве в Росарио, где убийства – норма, а войны наркокартелей – обыденность. Парень из очень бедной семьи, отец и мать работали на угольном складе, где трудился сам Анхель. Если бы не успех в футболе, то к этому времени у Ди Марии могла быть больная спина, легко мог запить. В лучшем случае стал бы убитым работой парнем из Росарио – города, где кризис вечен, а преступность побеждают только в полицейских рапортах.

Роберт Левандовски: бесталанный мальчик

В Кубке УЕФА раньше было по одному матчу на групповом этапе между командами. В далеком 2008-м «Лех» уступил ЦСКА в «Лужниках» 2:1, и запомнился мне у поляков 8-й номер, долговязый Левандовски, однофамилец хавбека «Шахтера». Роберт из спортивной семьи, его сразу водили по секциям. Папа Кшиштоф был чемпионом Польши по дзюдо, мама Ивона – волейболисткой. Сестра пошла по ее стопам, но куда пристроить Роберта?

Оказалось, что в детстве Левандовски считали бездарным. Все тренеры по разным видам спорта отказались от него. Первые футбольные наставники не видели Роберта профессионалом. Не умел играть в футбол, но отсутствие таланта компенсировал упорством. Видим, в какой поляк физической форме в 32 года, и можем сделать вывод о характере – имея гонор (о характере Роберта плохо отзываются, с ним сложно работать), обладает трудолюбием.

В финале Лиги чемпионов встречаются обычные ребята со всего мира. Есть наследники беспечных немецких родителей, у них было счастливое сытое детство. Но часто рядом дети эмигрантов. Рядом сын чемпиона мира – Алькантара, и сын столяра – Верратти. На поле выйдет Дэвис, чьих родителей легко могли убить во время войны в результате очередного геноцида по племенному признаку, и Эррера – мальчик из Бильбао, у которого было обычное европейское детство.

Но все их жизненные пути пересекутся сегодня в Лиссабоне. У финалов своя магия, и магия этого – встречаются две команды, которые или никогда, или довольно давно не брали кубок чемпионов. Сегодня большая развязка в жизни каждого из участников матча. Тот частый случай, когда в составах двух команд есть люди, которым желаешь победы, ведь упорно работали, чтобы этот день настал.