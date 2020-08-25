Специалист по увольнениям Куман. Целится в Суареса и Бускетса, попадёт в Месси?

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вчера, 18:01

Тренер «Барселоны», который обречен стать «Пугалом», включился в работу. «Соккер.ру» советует всем «кулес» пристегнуться и принять успокоительное.

Боссы «Барселоны» и новый тренер Рональд Куман пытаются внушить болельщикам, что грядущие изменения в составе «сине-гранатовых» — назревшая необходимость, смена состарившегося поколения и вышедших в тираж идей. И знаете, в это даже можно было бы поверить, пригласи «Барса» на тренерский мостик не ловкого приспособленца Кумана, а кого-то действительно смелого и прогрессивного вроде Юлиана Нагельсманна или Эрика тен Хага.

Но в нынешней революции первоочередной задачей все-таки является не освежение состава, а разгрузка зарплатной ведомости, которая почти 400 миллионами евро в год тянет «Барселону» вниз. Может быть, с каталонцами сработает правило о несчастье, которое приводит за собой счастье, и попутно с решением финансовых проблем удастся встряхнуть состав, однако сложно креативить, находясь в тисках.

Под «Барсой» горит земля, еще вчера важных игроков «увольняют» по телефону, а набирать новичков будут по объявлениям, в качестве наживки сейчас только громкое имя клуба. Обращает на себя внимание и то, что доносится из каждого каталонского утюга: Рональд Куман получил полный контроль над трансферами. Вот так просто взял и получил, сразу составил расстрельные списки и развернул буйную деятельность:

Собираюсь вернуть клуб на его законное место. «Барселона» была и остается самым большим клубом мира, но сейчас нам всем нужно усердно поработать, чтобы вернуть престиж. Я хочу построить сильную команду, но для этого необходимы изменения, внести коррективы в сложившийся образ.

Все же понимают, что Куман и «полный контроль над трансферами» — это грубая попытка руководства переложить ответственность за возможные провалы на голландца. Рональд идет в «Барселону» не только на должность тренера, он должен стать наемными руками, которыми Бартомеу планирует загребать жар.

Куман не первый и не последний, кто соблазнился престижной работой на непрестижных условиях. У любого уважающего себя тренера есть самомнение, но не каждый мнит себя Наполеоном. Рональд уверен, что именно он все разрулит? Удачи ему, но сколько же раз мы становились свидетелями, как гордые, но недостаточно мудрые специалисты обжигались в похожих ситуациях.

Должно случиться нечто экстраординарное, чтобы именно тренер изменил сложившуюся до него порочную систему. При условии, что высшее руководство и правила игры остаются прежними. И при условии, что Куман вынужден начинать в «Барселоне» с непопулярных мер. Чистка состава — это всегда больно, тем более в такой династической команде. Рвутся не только футбольные отношения между клубом и футболистами, но и человеческие.

Сложно рассчитывать на лояльность Лионеля Месси, когда ты так запросто отделываешься от его друга Луиса Суареса. Говорят, Рональду Куману хватило одной минуты, чтобы донести до уругвайского форварда простую мысль: «Ты мне не нужен». Истекающий следующим летом контракт Луиса будет разорван, Суарес получит какую-то компенсацию, но уже называется сумма выигрыша, то есть, простите, экономии — 24 млн евро. И это за минуту разговора. Хорошая работа, Рональд!

Вот только Суарес после разговора с голландцем может позвонить Месси, Пике и другим товарищам по команде, чтобы рассказать, как его вышвырнули вон. Его, который забил две сотни голов, был всегда лоялен к «Барсе», а последние пару лет говорил клубу, что стареет, ждет преемника и хочет уйти красиво. Вместе с Луисом через черный ход покинут команду Артуро Видаль, Иван Ракитич и Самюэль Умтити. Этих троих собирались выставить за дверь еще до прихода Кумана.

Голландец пока не планирует санкций против Пике, если тот согласится на снижение зарплаты вместе с другими старожилами, зато уже поговорил с Бускетсом, которому пообещал место в составе, но не на поле. Рональд гордится тем, как он ведет дела. Называет себя организованным тренером, подчеркивает прямоту, с которой доносит до футболистов свои мысли. С этим не поспоришь. Но его работа — это HR-менеджмент, который в таких масштабах плохо сочетается с тренерской деятельностью.

Вспомнился герой Джорджа Клуни из фильма десятилетней давности «Мне бы в небо». Человек, которого в разгар экономического кризиса фирмы нанимали для «грязной работы» — увольнения сотрудников. Может быть, «Барселоне» тоже стоило задуматься о приглашении такого специалиста? А может быть, Рональд Куман и есть этот самый специалист по увольнениям, после которого придет натуральный тренер?

Слишком сложно, да, но команде потребуется время, чтобы прийти в себя в ментальном плане после стольких перестановок, а весь негатив будет ассоциироваться именно с Куманом. Тот же Месси, если и останется, то не из-за Рональда, а ради «Барселоны» и нового контракта, что не помешает Лео осенью ходить по полю пешком в качестве протеста из-за расставания с Суаресом. «Золотой мяч» в этом году не вручают, можно сильно не стараться.