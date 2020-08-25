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Специалист по увольнениям Куман. Целится в Суареса и Бускетса, попадёт в Месси?

вчера, 18:01
00:00 / 00:00

Тренер «Барселоны», который обречен стать «Пугалом», включился в работу. «Соккер.ру» советует всем «кулес» пристегнуться и принять успокоительное.

Боссы «Барселоны» и новый тренер Рональд Куман пытаются внушить болельщикам, что грядущие изменения в составе «сине-гранатовых» — назревшая необходимость, смена состарившегося поколения и вышедших в тираж идей. И знаете, в это даже можно было бы поверить, пригласи «Барса» на тренерский мостик не ловкого приспособленца Кумана, а кого-то действительно смелого и прогрессивного вроде Юлиана Нагельсманна или Эрика тен Хага.

Но в нынешней революции первоочередной задачей все-таки является не освежение состава, а разгрузка зарплатной ведомости, которая почти 400 миллионами евро в год тянет «Барселону» вниз. Может быть, с каталонцами сработает правило о несчастье, которое приводит за собой счастье, и попутно с решением финансовых проблем удастся встряхнуть состав, однако сложно креативить, находясь в тисках.

Под «Барсой» горит земля, еще вчера важных игроков «увольняют» по телефону, а набирать новичков будут по объявлениям, в качестве наживки сейчас только громкое имя клуба. Обращает на себя внимание и то, что доносится из каждого каталонского утюга: Рональд Куман получил полный контроль над трансферами. Вот так просто взял и получил, сразу составил расстрельные списки и развернул буйную деятельность:

Собираюсь вернуть клуб на его законное место. «Барселона» была и остается самым большим клубом мира, но сейчас нам всем нужно усердно поработать, чтобы вернуть престиж. Я хочу построить сильную команду, но для этого необходимы изменения, внести коррективы в сложившийся образ.

Все же понимают, что Куман и «полный контроль над трансферами» — это грубая попытка руководства переложить ответственность за возможные провалы на голландца. Рональд идет в «Барселону» не только на должность тренера, он должен стать наемными руками, которыми Бартомеу планирует загребать жар.

Куман не первый и не последний, кто соблазнился престижной работой на непрестижных условиях. У любого уважающего себя тренера есть самомнение, но не каждый мнит себя Наполеоном. Рональд уверен, что именно он все разрулит? Удачи ему, но сколько же раз мы становились свидетелями, как гордые, но недостаточно мудрые специалисты обжигались в похожих ситуациях.

Должно случиться нечто экстраординарное, чтобы именно тренер изменил сложившуюся до него порочную систему. При условии, что высшее руководство и правила игры остаются прежними. И при условии, что Куман вынужден начинать в «Барселоне» с непопулярных мер. Чистка состава — это всегда больно, тем более в такой династической команде. Рвутся не только футбольные отношения между клубом и футболистами, но и человеческие.

Сложно рассчитывать на лояльность Лионеля Месси, когда ты так запросто отделываешься от его друга Луиса Суареса. Говорят, Рональду Куману хватило одной минуты, чтобы донести до уругвайского форварда простую мысль: «Ты мне не нужен». Истекающий следующим летом контракт Луиса будет разорван, Суарес получит какую-то компенсацию, но уже называется сумма выигрыша, то есть, простите, экономии — 24 млн евро. И это за минуту разговора. Хорошая работа, Рональд!

Вот только Суарес после разговора с голландцем может позвонить Месси, Пике и другим товарищам по команде, чтобы рассказать, как его вышвырнули вон. Его, который забил две сотни голов, был всегда лоялен к «Барсе», а последние пару лет говорил клубу, что стареет, ждет преемника и хочет уйти красиво. Вместе с Луисом через черный ход покинут команду Артуро Видаль, Иван Ракитич и Самюэль Умтити. Этих троих собирались выставить за дверь еще до прихода Кумана.

Голландец пока не планирует санкций против Пике, если тот согласится на снижение зарплаты вместе с другими старожилами, зато уже поговорил с Бускетсом, которому пообещал место в составе, но не на поле. Рональд гордится тем, как он ведет дела. Называет себя организованным тренером, подчеркивает прямоту, с которой доносит до футболистов свои мысли. С этим не поспоришь. Но его работа — это HR-менеджмент, который в таких масштабах плохо сочетается с тренерской деятельностью.

Вспомнился герой Джорджа Клуни из фильма десятилетней давности «Мне бы в небо». Человек, которого в разгар экономического кризиса фирмы нанимали для «грязной работы» — увольнения сотрудников. Может быть, «Барселоне» тоже стоило задуматься о приглашении такого специалиста? А может быть, Рональд Куман и есть этот самый специалист по увольнениям, после которого придет натуральный тренер?

Слишком сложно, да, но команде потребуется время, чтобы прийти в себя в ментальном плане после стольких перестановок, а весь негатив будет ассоциироваться именно с Куманом. Тот же Месси, если и останется, то не из-за Рональда, а ради «Барселоны» и нового контракта, что не помешает Лео осенью ходить по полю пешком в качестве протеста из-за расставания с Суаресом. «Золотой мяч» в этом году не вручают, можно сильно не стараться.

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сегодня в 07:33
    Over 9000
    Over 9000
    сегодня в 01:41
    "Вот только Суарес после разговора с голландцем может позвонить Месси, Пике и другим товарищам по команде, чтобы рассказать, как его вышвырнули вон. Его, который забил две сотни голов, был всегда лоялен к «Барсе», а последние пару лет говорил клубу, что стареет, ждет преемника и хочет уйти красиво."
    Красиво? что??
    "красиво" в лиге чемпионов уже все ушли.
    никого не жалко, гнать ленивых старпёров поганой метлой
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 00:17
    чтобы рассказать, как его вышвырнули вон

    а как же слова барсуков, что в клубе чтят своих легенд? ))
    DXTK
    DXTK
    вчера в 21:51, ред.
    Когда Гвардиола убирал Роналдиньо, Деку и тд все крутили у виска и говорили что он не прав как так, Пеп ты чего делаешь? а после когда стал побеждать с новыми игроки и создавать свой костяк игроков тут же стал гением......

    Райкард когда пришел скажем убрал моего любимого Клюйверта из состава, конечно было обидно, продав его в ньюкасл, но просто время пришло расставаться, затем обновил состав ,и начал собирать команду, а после был успех...........

    И Куман также меняет состав, убирая стариков Даже таких классных как Суарес, возможен уход даже Месси, он что-то делает не так....... в составе будут молодые Пуч, Фати, Де Йонг знакомый по сборной, + еще парочку докупит, может кого из академии потянуть.

    Значит Гвардиола и Райкард могли крамсать и убирать из Барсы наших любимых игроков, а Куману нельзя? конечно у Рональда нету Вальдеса, Хави Иньесты и Пуйоля, а почему так, так потому что Барса последние 3-4 года тратила огромные бабки на коутинь дембелей, и гризманов и прочий нелеквид , вместо того чтобы в академии новых выращивать талантов.......... замену бускетсу, пике и тд.

    PS я поддержу Кумана в его решениях. он сегодня тренер, а также легенда Барселоны,
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 21:38
    Смена поколений - это всегда больно. Ну а Лео давно пора доказать скептикам, что может играть в Англии и отправится к Пепу в МС
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Да думаю Месси лучше к Пепу.
    Саутгемптон хорошо играл при Кумане, Эвертон в первый год тоже хорошо. Во втором сезоне просели. Голландия как хорошо играла, ведь состав не такой сильный.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 20:24, ред.
    Буду искренне надеятся, что счёт 2-8 это было то самое дно, куда могла упасть Барселона, после тех крупных ошибок со стороны руководство за последние 4-5 лет. И по трансферам игроков, и по выбору тренеров. И все что будет далее так или иначе должно предотвратить повторение такого дна, илиже ещё хуже упасть. Если Куман взялся за омоложение, то нужно как минимум 2 года чтобы показать результат. Но думаю ему не дадут столько времени, а результата показать в течении года будет сложно.
    Дембеле привык ломаться, сложно будет вернутся на полноценный строй. Не верю что Гризманн и Коутинью начнут пахать и показывать результат. Самеду не тянет. Фирпо никакой. Фати, Пуч очень молодые ещё. Суарес, Ракитич, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Серхи, Бускетс на выход. Глупо ожидать от Месси что-то сверхестесвеного. 20 лет не вернутся уже. Остаютсяи де Йонг, и Ленгле. На покупку перспективных нет денег, и мало пока кто хочет в барсу.

    Вопрос, в течении года как и скем хочет играть Куман??
    Очень буду надеятся, и верить, что Барселоне понадобится максимум год для обновления, и возвращения.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ BDA81 (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Да Куман просто тонкая салфетка, которой Бармалей пытается прикрыть свою грязную ж..пу. Его руками очкастый решил выгнать лидеров, которые выступают против него. Что будет потом - ему пох. А потом придет белый лис, но Бармагей уже к этому времени с остатками бюджета Барсы в карманах уйдет на пенсию.
    BDA81
    BDA81
    вчера в 19:34
    Вообще бред, Куман не подходит по идеалонгий игры Барсы. Как он может обновить и создать команду!!! Ребятаа!!!! Которые болеют за Гранатовых!! Вас на.....вают!!!! Причем со страшной силой)) При таком тренере,вам лет 10 не видать трофеев.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Van Vanovich (раскрыть)
    вчера в 19:11, ред.
    Чтобы Месси остаться в Барсе, надо верить в успех Кумана... Тренер, который работает на разрушение, а не на созидание, вызывает, как минимум, разочарование... Пока мы видим, только разрушение...

    Месси-33 года, сколько ещё ждать, когда в Барселоне, наконец-то, появится Президент и топ-тренер? Лучший вариант для Месси, как мне кажется, это МС, который возглавляет Гвардиола. Месси поможет Гвардиоле, Гвардиола поможет Месси....
    рус фан
    рус фан
    вчера в 19:04
    Очевидно одно, кто бы ни пришел в каталонскую команду перестройка состава и избавление от игроков которые не уровень барселоны должна состояться. Но прикол еще в том что Барт то на месте останется, а вот его и надо в первую очередь менять.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 18:55
    Являюсь Поклонником таланта Месси, но сдается мне, если Месси и останется, то будет конфликт с Куманом в дальнейшем. Конечно, хочется, чтобы Месси и Куман нашли общий язык и принесли пользу Барсе!
    BARRRS
    BARRRS ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 18:49
    Бесспорно вина убогого руководства, а не игроков. Все началось наверно с потери Неймара и пошло поехало. Суарес легенда сразу нескольких клубов. Пережевет.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 18:44
    Пригласив Вальверде, жалели об Энрике, пригласив Сетьена, жалели об Вальверде, пригласив Кумана, будут жалеть о Сетьене...

    И как это удаётся - Президенту Барселоны???
    JackNorz
    JackNorz
    вчера в 18:30
    Разгрузят зарплатную ведомость, чтобы заключить новый контракт с Месси. Месси будет играть исключительно из за любви к Барселоне и Каталонии) Помнится Тотти помогал деньгами родному клубу, когда была необходимость. Месси врят ли на такое пойдёт)
    Collector App
    Collector App
    вчера в 18:17
    Суарес друг не только Месси. Его будет не хватать, печально
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 18:06
    Обязательно попадет в Месси
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:05
    Гони всех старпёров
    Donner
    Donner
    вчера в 18:04
    Нужно, чтобы попал.
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