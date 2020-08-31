Красная карточка Мусаева и шикарный гол Норманна. «Краснодар» и «Ростов» снова отобрали очки друг у друга

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сегодня, 00:02

Южное дерби снова не выявило победителя. «Краснодар» и «Ростов» провели напряженный матч, но завершившийся ничьей. «Соккер.ру» — о ярком противостоянии.

Удивительным образом складываются противостояния «Краснодара» и «Ростова». Пусть термин «Южное дерби» кажется несколько искусственным, потому что команды из разных регионов, а на юге есть и другие клубы, например, «Ахмат», но все равно эти баталии воспринимаются как-то по-особому. Возможно, из-за того, что и «Ростов», и «Краснодар» в последние годы вызывают очень большие симпатии у нейтрально настроенных любителей футбола, которые устали от засилья московских команд с их болельщицкими традициями и от Санкт-Петербурга с «Зенитом». Игры «Ростова» и «Краснодара» вносят особый колорит, поддерживают эти команды многие «альтернативно» болеющие, скажем так. Потому и очные их встречи вызывают повышенный интерес. К тому же сами команды дают понять в этих матчах, что для них игры друг с другом крайне важны.

А затянувшаяся ничейная серия в противостоянии только подчеркивает принципиальность, потому что все эти ничьи не были бессмысленной ленивой возней, а добывались в боевых условиях. Чего стоит только 2:2 в прошлом сезоне, когда «Краснодар» отыгрался с 0:2 в компенсированное время. И нынешняя ничья не стала скучной дележкой очков.

В первом тайме на поле разворачивалась равная борьба. «Краснодар» атаковал более массивно и напористо, но «Ростов» в своих ответах был более острым и конкретным. А запомнились больше всего эпизоды с участием Байрамяна. Дважды он выдавал шикарные проникающие пасы на опасные удары Шомуродова и Еременко – последний угодил в штангу. А еще раз судье Карасеву пришлось долго смотреть повтор того, как в штрафной «Краснодара» на ногу Байрамяну больно приземлился Петров. Но повода для пенальти рефери не увидел – Сергей сначала вынес мяч, а потом опустился на своего соперника – скорее случайный эпизод. Хотя после матча Валерий Карпин наверняка именно об этом моменте долго разговаривал с Карасевым. Впрочем, не так агрессивно, как Мурад Мусаев, который получил красную карточку после окончания матча, поаплодировав перед носом у рефери. Это совсем другая история.

После перерыва «Краснодар» добавил в агрессии, но пропустил первым. Всё из-за шикарно исполненного штрафного Норманном, который эффектно уложил мяч над стенкой и точно под девятку. Тогда-то и началось настоящее давление со стороны «Краснодара» — ему который матч подряд приходится пропускать первым, чтобы завестись и начать придумывать остроту. Особенно помог в этот раз выход Кабелла. Реми добавил разнообразия, креатива и изящества в комбинации «быков», которые и до того были более напористыми. А тут еще и более хитрыми стали. Так что вскоре счет сравнялся – результативную атаку начал как раз Кабелла, а завершил Берг. При равном счете «Краснодар» оставался более активным, однако дожать ростовчан не сумел. И в целом ничья выглядит опять закономерной.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 23 (7) – 14 (4)

Колоссальное количество ударов в этом матче увидели зрители. Хотя примерно этого и ждали. Причем краснодарцы заметно чаще били по чужим воротам. Но не так ощутимо точнее. Потому что и те, и другие злоупотребляли дальними попытками. Потому и точность чаще всего подводила. А еще очень много ударов было заблокировано, причем с обеих сторон. Обороняющиеся словно читали мысли атакующих и бросались под мяч ровно в нужный момент. Самым бьющим в итоге оказался Вандерсон – 4 попытки, но у огромной группы игроков по три удара: у Еременко, Шоморудова, Вилены, Кайо, Петрова. В спешке точность оказалась проблемным местом.

Владение мячом (точность передач): 63% (78%) – 37% (62%)

Цифры указывают на четкое разделение ролей: «Краснодар» взял на себя обязанность контролировать мяч и разыгрывать атаки подолгу, а «Ростов» отвечал контратаками, что сказывалось на точности – она очень уж низка у ростовчан. Но опыт показывает, что не это главное. Если команда избирает тактику игры вторым номером, то важнее препятствовать точным ударам соперника и эффективно использовать свои шансы. С этим у «Ростова» в основном все было неплохо. А в первом тайме он чуть ли не острее выглядел даже при такой игре.

Обводки (фолы): 10 (13) – 2 (13)

Игра могла показаться достаточно жесткой, хотя судья на поле показал только четыре желтые карточки. Просто эмоциональный заряд обеих команд был довольно высоким, складывалось ощущение, что и грубости поэтому многовато. Но это вряд ли так. На каждом нарушении просто было больше акцентов. Что касается обводок, то их не так много, как могло бы быть. Особенно со стороны «Ростова». Но это связано с выстроенной строгой схемой контратакующей игры, которая подразумевает быстрый розыгрыш, а не индивидуальные проходы. Поэтому только Еременко и Норманн по разу совершили успешно обводки. У «Краснодара» на команду их вроде как много, но половину из всех обводок «быков» исполнил главный стартер и озорник – Вандерсон.

Слова

Мурад Мусаев (главный тренер «Краснодара»):

Получился очень яркий матч на высоких скоростях. Чем больше, тем лучше. Первый тайм был равным, но во втором могли добиться победы. Большого кадрового усиления обороны не планируется, но покупка одного защитника возможна. Я доволен последними играми с «Уралом», ЦСКА . Если продолжим так же играть, будем набирать очки. И много. Вильена и Кабелла провели хороший матч после травм. Почему Шапи традиционно плохо играет и продолжает выходить на замену? Потому что он много сделал для клуба, и в хорошие времена вы его величали чуть ли не новым Месси. Теперь, когда у него проблемы, не топите его, а поддержите. Он — наш игрок и будет здесь расти. Ставка на матч сыграла, планировалось, что Газинский и Вильена начнут игру, а когда соперник наестся, выйдут Уткин и Кабелла. Всё так и вышло.

Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»):