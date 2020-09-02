Нидерланды – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Четвертого сентября 2020 года состоится матч Лиги Наций УЕФА Нидерланды – Польша. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.
Нидерланды
Национальная команда Нидерландов прошла в финал прошлой Лиги Наций, где с минимальным счетом уступила Португалии.
Затем голландская сборная успешно закончила отбор на ЕВРО-2020, где заняла второе место в группе, уступил лидерство Германии. По итогу команда показала такие результаты: шесть побед, одна ничья и одно поражение. В последнем официальном матче «Оранжевые» разгромили дома сборную Эстонии (5:0).
Польша
Польская сборная не проявила себя в прошлом розыгрыше Лиги Наций УЕФА, но успешно выступила в отборочном цикле к Чемпионату Европы.
В группе G поляки набрали 25 очков, и стали безоговорочным победителем с такими результатами: восемь побед, одна ничья и одно поражение. Ближайшего соперника в лице команды Австрии команда обогнала на шесть очков.
Котировки БК Pinnacle
- Победят Нидерланды –
- Ничья –
- Победит Польша –
Статистика
- Польша не побеждала Нидерланды в гостях – 3 поражения и 3 ничьи.
- Нидерланды выиграли 4 из 5 последних домашних матча во всех турнирах.
- Польша победила в 4 из 5 предыдущих гостевых матчах.
Прогноз
Голландская сборная забивала минимум два гола, в семи предыдущих домашних матча. Поляки тоже неплохо проявляют себя в атаке, где регулярно забивает Роберт Левандовски.
К вышесказанному стоит добавить, что в четырех предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола. В БК Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.990.