Нидерланды – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:40

Четвертого сентября 2020 года состоится матч Лиги Наций УЕФА Нидерланды – Польша. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

Нидерланды

Национальная команда Нидерландов прошла в финал прошлой Лиги Наций, где с минимальным счетом уступила Португалии.

Затем голландская сборная успешно закончила отбор на ЕВРО-2020, где заняла второе место в группе, уступил лидерство Германии. По итогу команда показала такие результаты: шесть побед, одна ничья и одно поражение. В последнем официальном матче «Оранжевые» разгромили дома сборную Эстонии (5:0).

Польша

Польская сборная не проявила себя в прошлом розыгрыше Лиги Наций УЕФА , но успешно выступила в отборочном цикле к Чемпионату Европы.

В группе G поляки набрали 25 очков, и стали безоговорочным победителем с такими результатами: восемь побед, одна ничья и одно поражение. Ближайшего соперника в лице команды Австрии команда обогнала на шесть очков.

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды –

Ничья –

Победит Польша –

Статистика

Польша не побеждала Нидерланды в гостях – 3 поражения и 3 ничьи.

Нидерланды выиграли 4 из 5 последних домашних матча во всех турнирах.

Польша победила в 4 из 5 предыдущих гостевых матчах.

Прогноз

Голландская сборная забивала минимум два гола, в семи предыдущих домашних матча. Поляки тоже неплохо проявляют себя в атаке, где регулярно забивает Роберт Левандовски.