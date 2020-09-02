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Нидерланды – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:40

Четвертого сентября 2020 года состоится матч Лиги Наций УЕФА Нидерланды – Польша. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

Нидерланды

Национальная команда Нидерландов прошла в финал прошлой Лиги Наций, где с минимальным счетом уступила Португалии.

Затем голландская сборная успешно закончила отбор на ЕВРО-2020, где заняла второе место в группе, уступил лидерство Германии. По итогу команда показала такие результаты: шесть побед, одна ничья и одно поражение. В последнем официальном матче «Оранжевые» разгромили дома сборную Эстонии (5:0).

Польша

Польская сборная не проявила себя в прошлом розыгрыше Лиги Наций УЕФА, но успешно выступила в отборочном цикле к Чемпионату Европы.

В группе G поляки набрали 25 очков, и стали безоговорочным победителем с такими результатами: восемь побед, одна ничья и одно поражение. Ближайшего соперника в лице команды Австрии команда обогнала на шесть очков.

Котировки БК Pinnacle

  • Победят Нидерланды –
  • Ничья –
  • Победит Польша –

Статистика

  • Польша не побеждала Нидерланды в гостях – 3 поражения и 3 ничьи.
  • Нидерланды выиграли 4 из 5 последних домашних матча во всех турнирах.
  • Польша победила в 4 из 5 предыдущих гостевых матчах.

Прогноз

Голландская сборная забивала минимум два гола, в семи предыдущих домашних матча. Поляки тоже неплохо проявляют себя в атаке, где регулярно забивает Роберт Левандовски.

К вышесказанному стоит добавить, что в четырех предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола. В БК Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.990.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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RTS-25
RTS-25
вчера в 22:05
Оранье выиграет. 3 : 1
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:09
Голландии победы
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