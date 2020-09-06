Соболев vs Дзюба, Сафонов vs Гильерме. Сборная России подбирается к смене поколений

1599406229

вчера, 18:30

Не раз приходилось слышать, что тренер излишне доверяет футбольным ветеранам. «Соккер.ру» анализирует ситуацию.

Самая частая претензия к Черчесову. У Станислава Саламовича идет серия побед над всеми, кто не сборная Бельгии – по результатам отбора не к чему придраться. И параллельно у тренера своеобразный вкус на футболистов. Вызвал Сорокина, что не играет за «Краснодар». Вызвал Гильерме – не взял молодых голкиперов. Пригласил и выпустил на поле Нойштедтера, что сейчас без клуба.

Но главный тренер в ответе за результат. А фанатам остается дискуссия на важные для команды темы. Возраст сборной – одна из них, поэтому разберем этот вопрос и аргументы «за» и «против», ведь довольно часто звучат призывы омолаживать команду. Прямо на пресс-конференции перед матчем с Венгрией был задан вопрос о молодых, а еще о зависти к смене поколений у соперника.

За ставку на омоложение

Средний возраст команды. Считаем средний возраст основы в матче против Сербии – получаем 29.2 года, много. Берем тех, кто играл против Бельгии в старте – сейчас тому составу уже по 29.6 года на брата. Старый состав, а летом 2021-го перешагнут отметку в 30 лет. Команда уже на пороге смены поколений. Но раз этот процесс неизбежный, может ли Черчесов ждать до осени 2021-го? Вопрос.

Стиль из-за возраста. Против Сербии, которую та же Украина дома вынесла 5:0, Россия сыграла вторым номером – 38 % владения мячом. И не могли иначе, ведь в атаке были Дзюба, Ионов и Жирков – всем за тридцать. В обороне народ моложе, но даже Марио Фернандесу уже под тридцать лет. Гоняться за мячом в одном темпе команда не может. Отсюда очень нервные отрезки, когда очевидно не хватает свежести.

Появление новых талантов. Если бы не было Сафонова, Максименко, Евгеньева, Дивеева, Маслова, Глушенкова, Кучаева, Лесового, Марадишвили, Облякова, Сулейманова, Умярова, Уткина и Чалова, то этот разговор никто бы не начинал. Но они есть, а в заявке первой сборной России из реально юных игроков вообще никого нет. Бакаеву и Сорокину по 24 года, как и Головину с Миранчуками. Реально немолодая команда.

Претензии к отдельным старикам. Что такого может сейчас дать Смолов сборной России, чего не даст Соболев? Но Федора позвали, хотя ужасен в «Локомотиве», а Александра мариновали. Странное отношение к сменщикам Гильерме – Сафонов и Максименко играют намного сильнее, чем Маринато. Семенову 31 год. Также долго Кудряшова не меняли. Ионов не всегда был готов, но играл постоянно. А вот Алексей Миранчук не в стартовой обойме сборной, он не адаптирован к схемам, хотя давно не мальчик.

Фактор чемпионата мира-2022. Сначала надо пройти непростой отбор на чемпионат мира в Катаре, но зимой через два года Жиркову будет 39 лет, Дзюбе исполнится 34 года, Ионову и Семенову – по 33, Фернандесу – 32. Ладно, вратари могут играть до сорока, но полевые должны адаптироваться к сборной России, а в условиях без товарищеских матчей как Черчесов наиграет новые сочетания? Или в отборе к ЧМ -22 увидим новые лица?

Против резкого омоложения

Перенос финальной части Евро. Не исключено, что Жирков или Гильерме завершили бы выступления за сборную России после турнира, который должен был пройти этим летом. Но раз были частью отбора к чемпионату, то как предлагаете Черчесову их игнорировать? Тем более, Маринато на скамейке – а там можно в метро поймать человека и отправить третьим вратарем, а Юрий объективно нужен на левом фланге в силу травм и собственного класса.

Микроклимат в коллективе. Черчесов боится конфликтов, как огня. И правильно делает, поскольку не умеет с ними справляться, как показывает вся его тренерская карьера. Он раньше и с Дзюбой враждовал, а потом случайно пригласил, случайно заменил им вице-капитана Смолова, что был самым результативным игроком сборной в спаррингах к ЧМ -2018 – понеслась. Станислав Саламович формирует коллектив, и если ему там нужны Джанаев, Кудряшов, Жирков, Смолов или Нойшдтедтер – у него есть право их позвать, хотя всем за тридцать.

Точечный характер претензий. Не подходил не возраст Гильерме, а его форма. Шунину 33 года, но если заиграет, какие к нему будут вопросы? Так по всем позициям. Найдите защитника, что готов круче, чем Семенов, и подходит по стилю в напарники Джикии – поставят молодого. Недавно Кудряшов и Жирков были лучшими вариантами слева, ведь Петров и Караваев года два назад играли хуже. А Дзюбу менять на Игнатьева, поскольку Иван молодой, точно смысла нет. Как и на Соболева.

Старики выдают результат. Вы знаете стиль «хитрый задним умом». Наперед прогнозирую: если будет провал на Евро-2020, то спишут на старость состава. А если не будет, то никто не будет считать тех, кому за тридцать (а их в заявке Черчесова будет 12 до конца года). В этом и особенность ситуации – нельзя омолаживать состав, пока старики играют один цикл, ведь отбор к Евро и Лига Наций связались из-за пандемии. А старики проиграли только Бельгии, первой сборной в рейтинге ФИФА .

Молодым уже доверяют. Бакаева пару лет назад никто толком не знал. Сложились обстоятельства, что нужен – играет. Головин – участник Евро-2016, но до сих пор не старый. Совсем юных нет, поскольку никто из молодежной сборной не показывает такой футбол, чтобы легко вытеснить основных из первой сборной. Вот кого выбрасывать? Фернандес, Джикия, теперь вот Караваев слева, Зобнин, Баринов, Головин и Дзюба – основа сборной, и на возраст никто не смотрит. И Алексея Миранчука не забывайте.

Мнение читателей. Черчесов совершает ошибку?

Когда речь о частых победах, то дергать тренера странно. Причем работает как раз опыт футболистов, но не работают соперники – сербы по игре могли забивать из ничего, владея мячом, и не факт, что у России открылось второе дыхание. Но российские фанаты требовательные к своей сборной.

Народ быстро забывает успехи – ЧМ -18, резко реагирует на неудачи – в прошлой Лиге Наций. В отборе приняли результативные победы над середняками как «дежурные», но поражения от Бельгии запомнили. Продавать себя сборная позитивно не умеет, но это вопрос к ответственным людям.

А вот если оценивать объективно, то Черчесов неплохо справляется. Да, любит набирать людей в запас в стиле барина. Карает тех, кто провинился на его вкус – отсюда Гильерме в запасе. Может жаловать Кокорину путевку обратно в состав с барского плеча, если разрешат в качестве жеста.

Но кого из «стариков» хотите убрать и кем заменить? Дзюба рубится и забивает. Это Бакаев в пустые не попал, хотя старался и сыграл симпатично. У Зелимхана есть минимум три конкурента – два Миранчука и Головин. У того же Шапи Сулейманова нет твердого места в основе «Краснодара», рано ему в основу сборной.

У России полно кандидатов в заявку на Евро. Но если говорим о возрасте, то нет разницы, кто приносит пользу – молодые Миранчуки и Головин или возрастные Черышев и Ионов. Нет разницы между Соболевым и Дзюбой, если Артем постоянно забивает голы и отдает правильные передачи в футболке сборной.

Омоложение ради омоложения бессмысленное. С другой стороны, а кто сказал, что Черчесов не верит молодым? Баринов и Алексей Миранчук будут играть, когда выйдут из лазарета. Головин уже давным-давно ключевой, а ему всего 24 года. Тот же Дивеев – 20 лет, до лета может зайти в заявку сборной.

Также многие критики забыли о реформе от УЕФА . До Лиги Наций были товарищеские матчи с кучей замен и без давления результата. У Черчесова нет права убрать опытных, чтобы Максименко, Дивеев, Марадишвили, Уткин, Сулейманов, Чалов и Соболев поставили себе галочку в графе «матчи за сборную России».

Ведь если Станислав Саламович резко омолодит состав и начнет сливать венграм, туркам и сербам, то его сожрут те же критики, что требуют молодежь на поле. Сборная – штучный коллектив, который собирается пару раз в год. Там важно доверие, поэтому ставка всегда на конечный результат, не более.

Сборная России играет в свой пусть не яркий, но победный футбол. Если это изменится, то сам Черчесов отреагирует, а пока к нему была фактически одна претензия по ставкам на непонятного ветерана – по Гильерме. Но теперь у сборной в старте другой голкипер, и если впишется – получите симбиоз опытных и молодых на Евро.

Головин, Баринов и Алексей Миранчук вне заявки, а они – люди под основу. Молодые Дивеев и Маслов, памятуя опыт ЧМ -18, еще могут стать Кутеповым Евро-2020. Ну а по Соболеву и Чалову все просто, покажут результат в РПЛ – будут в заявке, хотя глупо даже начинать разговор о замене Дзюбы в 2020-м или 2021-м.

Он – капитан и вожак до конца финальной части Евро-2020. А вот осенью через год смело припоминайте все аргументы «за» омоложение, вот тогда наступит правильное время.