Гасперини вывел Госенса на уровень сборной. Дебютант Манншафт зажёг против Испании

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вчера, 10:11

«Соккер.ру» о новичке сборной Германии.

Наш сайт уже рассказывал о Робине Госенсе в блоге «Будем знакомы» прошлой осенью. За прошедшее время левый крайний «Аталанты» успел провести очень сильный сезон в составе бергамасков, вырасти в цене вдвое, а так же определиться с национальной сборной.

Вообще сам факт, что один из лидеров «богини» оставался неприкаянным, удивителен. Госенс наполовину голландец (по отцовской линии), наполовину немец (со стороны матери). Родился и вырос в Германии, но футболистом стал в Нидерландах. Во всяком случае, в Бундеслиге его никто не видел, а в Эредивизие он успел провести два с половиной сезона – один в составе «Дордрехта», полтора — в «Хераклесе». Сказать, что запомнился, нельзя. Крайний защитник, каких немало. Раскрутился Робин уже в «Аталанте». Джан Пьеро Гасперини расширил диапазон действий Госенса, и тот раскрылся. Без устали бороздил свой левый флаг, забивал, раздавал голевые передачи, да и о непосредственной работе не забывал.

Тренеры сборных Голландии и Германии – Рональд Куман и Йоахим Лёв сначала не замечали Госенса. Весь отборочный цикл чемпионата Европы прошёл без его участия. Оба наставника обратили внимание на Робина прошлой зимой, когда не видеть столь сильного игрока было невозможно. Возникла ситуация, напоминающая сценку из «Ревизиора». Когда Бобчинский и Добчинский вежливо пропускали друг друга в дверь, а потом оба в неё и устремились. Робин же подобно Буриданову ослу тоже не мог определиться, — к какой из двух копен сена ему подойти. И если бы чемпионат Европы прошёл в намеченное время, то Госенс смотрел бы его по телевизору. Несмотря на свои подвиги в Серии А и Лиге чемпионов.

Но коронавирус поставил футбол на паузу, передвинув первенство континента на год вперёд. Поэтому у Госенса появилась возможность сделать столь нужный шаг. 3 сентября 26-летний футболист вышел в составе Манншафт против испанцев. Таким образом, поставлена точка в споре, кто же Робин – голландец или немец. В спортивном плане. Теперь он заигран за сборную Германии и будет бороться за место в её составе. Дебют Госенса стоит признать успешным. Это он сделал передачу Тимо Вернеру. Однако первая игра, пусть и удачная, ничего не значит. Конкуренция в сборной Германии очень высока.

И всё же. Почему Германия, а не Голландия? Известно, что Робин сказал последнее слово в конце августа, когда имел на руках два предложения. Возможно, одним из факторов стал уход Рональда Кумана из сборной Нидерландов в «Барселону». Преемник Кумана Дуайт Лодевегес выглядит фигурой временной. Насколько временной, покажут осенние матчи Лиги Наций. Возможно, 63-летнего уроженца Канады утвердят в роли главного. Но вряд ли Лодевегес будет экспериментировать с составом. К тому же, голландцы играют в несколько иной футбол, чем «богиня». С крайними нападающими. Претендентов на левый фланг атаки немало. Госенсу, который изначально защитник, было бы сложно. Пришлось ограничиться оборонительными действиями. Куман, возможно, смог бы встроить Робина в игру «оранжевых». Но будет ли этим заниматься Лодевегес?

Возможно, Госенс определился ещё раньше. Но до последнего времени всё можно было исправить. Однако бурные процессы в сборной Нидерландов либо повлияли на выбор Госенса, либо укрепили его в желании быть больше немцем, нежели голландцем.

А вот Лёв нередко применял схему 3-5-2, которая легко трансформируется в 5-3-2. Очень органичную для Робина. Примерно в таком же стиле играет «Аталанта». Поэтому при такой расстановке Госенсу не придётся ломать себя через колено, а делать то, к чему привык в своём клубе. Вызов получен, а вместе с ним предоставлен огромный шанс. Лёв обновляет сборную страны, новые люди ему нужны. Особенно мотивированные и голодные в спортивном плане. А всё остальное зависит от самого Робина. Глядишь, станет ещё столь же важным элементом, каким является в составе «Аталанты».

А ведь Робин Госенс – не первый, кто сделал подобный выбор. Ему есть на кого равняться. В 1970 году в западногерманскую сборную был вызван 18-летний полузащитник Райнер Бонхоф. Ну и что, скажете вы. Дело в том, что Райнер тоже полукровка. Мать футболиста голландка, вывезенная на работу в Третий рейх и там оставшаяся. В Нидерландах узнали про этот факт биографии, когда Бонхоф играл за немецкую молодёжку. Но Райнер даже и слышать не хотел о голландской команде. Которая в начале семидесятых была весьма неказиста. Это через несколько лет она расцвела. Более того, в финале чемпионата мира-1974 «оранжевые» бросили вызов хозяевам турнира – западным немцам. 21-летний Райнер Бонхоф оказался в центре внимания. Тем более что Ринус Михелс оговорился, что не отказался от услуг полузащитника с мощным ударом. Сам же Райнер заявил, что свой выбор сделал и со сборной Голландии его ничего не связывает. Он был одним из лучших в финале. Да и в дальнейшем Бонхоф был видной фигурой в немецком футболе. А про его голландские корни вспоминали крайне редко.

Поэтому у Робина Госенса есть ориентир. И возможно, он станет для сборной Германии тем же, кем был Райнер Бонхоф. Да и в Бундеслигу путь не закрыт. Голландцам же остаётся сожалеть, что в споре за сильного игрока, победа была на стороне соседей.