От команды Черчесова исходит приятная уверенность. Триумфальное возвращение сборной России

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сегодня, 00:40

Сборная России стартовала в Лиге Наций с победы над Сербией. «Соккер.ру» — об уверенном положительном результате команды Станислава Черчесова.

Со всей этой пандемией даже как-то забылось: каково это – игра сборных. Последние матчи проводились аж в ноябре 2019-го – почти год назад. Многое могло измениться за это время. Потому опасения и надежды – все в данном случае имело право на существование. И в отношении сборной России подтвердились позитивные ожидания. На новом стадионе «Динамо» россияне убедительно победили Сербию со счетом 3:1. Причем Сербию со звездами в составе, с игроками видных европейских клубов. Тогда как за сборную России вышли играть два футболиста, не имеющие клубов сейчас вовсе. Итак, какие нюансы оказались ключевыми.

Физическая готовность сборной России на уровне

Старт матча мог испугать поклонников сборной России – больно уж уверенно начали сербы, которые организовали несколько неприятных подходов к воротам Антона Шунина. Однако не так много времени потребовалось команде Черчесова, чтобы набрать рабочие обороты. И тут сказался фактор физической готовности. Все же чемпионат России сейчас на ходу, проводится в бодром ритме, все футболисты в тонусе. Тогда как большинство игроков сборной Сербии, которые выступают в разных европейских чемпионатах, пока не в лучших кондициях, во всяком случае они у них слишком разные, чтобы можно было приводить к единому знаменателю. И это сказывалось на многих деталях: от подвижности до слаженности взаимодействия. Поэтому после стартового отрезка контроль над ситуацией в дальнейшем принадлежал России.

Сборная России не утратила уверенности

На успешном для россиян чемпионате мира и после него в матчах команды Черчесова можно было отмечать выход на новый уровень уверенности и спокойствия. Как поверили в себя – так это чувство и не уходит. Оно не утрачивается, но и не перерастает в самоуспокоение. Пока удается чаще всего соблюдать четкий баланс, который позволяет смотреть на сборную России без страха, что она выкинет какую-нибудь стыдную чушь или внезапно оступится. К счастью, даже после почти годичного перерыва этот аспект в поведении сборной не исчез.

Не дрогнули в начале, взяли все под свой контроль и планомерно добились своего, невзирая даже на пару шикарных упущенных моментов в первом тайме, когда сначала Артем Дзюба не забил из выгодной позиции, а потом Зелимхан Бакаев необъяснимым образом промазал в упор по пустым воротам. Еще несколько лет назад эти моменты могли подкосить команду, заставить дергаться, а фанатов – вспоминать эпизоды с горечью и поносить промахнувшихся. Сейчас же была уверенность, что возникнут еще моменты и более удачные. Хорошо, что гол забить удалось уже в начале второго тайма – это не позволило закрасться сомнениям и суете, которые появились бы, оставайся на табло нулевая ничья до последних минут. А так, груз был сброшен.

Караваев забил первый гол за сборную

Отдельно стоит отметить продолжающийся тактический и кадровый поиск тренерского штаба. Где-то Черчесов повел себя как консерватор, а где-то принялся пробовать что-то новое. Опять же, важен баланс. Перевод Вячеслава Караваева на левый фланг для использования его ударной правой был хорошим решением. Его гол, ставший вторым в матче, наверняка войдет в число красивейших в первом туре Лиги Наций. Караваев шикарно сместился перед штрафной к центру и зарядил обводящий в цель. Мощно, технично, уверенно. Опять отмечаем слово «уверенно» — оно ключевое. Когда у игроков есть это ощущение уверенности вкупе с физической свежестью, они принимают такие вот верные решения.

Разница в использовании ошибок

Немаловажным аспектом любой игры является использование явных и неочевидных ошибок. В этой встрече они играли ключевую роль во втором тайме, когда фактор усталости и напряжения давал о себе знать. При счете 2:0 можно было ожидать некой расслабленности от сборной России, чего не случилось – еще один плюс. Команда Черчесова продолжала держать высокую линию прессинга и идти вперед теми же силами, что и при нулевой ничьей. Но все же Сербия смогла поймать россиян на одном критическом моменте – на перестроении в такой важной зоне, как центр обороны. Когда ушел Андрей Семенов, а в пару к Георгию Джикии вышел Роман Нойштедтер, возник небольшой момент притирки. И именно в этот момент сербы нанесли результативный удар, использовав недоработку центральной оси обороны.

Момент мог быть критическим, мог нести предпосылки для переворота игры, но и Сербия не была безошибочной. Очень своевременно грубейшую оплошность перед своей штрафной допустил Никола Максимович, подарив мяч Дзюбе. Но нужно отметить и Артема, который хладнокровно подарок использовал, пробив в идеальный момент издали в цель. Заодно и пресек мысли о перевороте игры, о том, что Россия может дрогнуть. К слову, похожая ситуация была и у сербов. Когда Магомед Оздоев неудачно отпасовал к своей штрафной, но Шунин блестяще сориентировался и рванул навстречу оппоненту, не дав тому реализовать внезапный выход один на один.

Вот в этом и разница данных команд, в этом и главный позитивный момент, который можно извлечь из данной игры. Российская команда увереннее и лучше принимает оперативные решения. Эта свежесть мозгов отлично дополнила свежесть физическую. Интересно теперь посмотреть, как эти факторы будут работать с соперниками, готовыми лучше. Через три дня уже игра с Венгрией.