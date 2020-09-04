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МЮ бросает вызов «Ливерпулю», но «дьяволы» хуже на каждой позиции

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Де Хеа Давид
Де Хеа Давид
Вратарь
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«Соккер.ру» проверяет заявленные чемпионские амбиции манкунианцев.

Гари Невилл, давая прогноз на стартующий в следующий уикенд чемпионат Англии, выстроил команды в топ-4 в следующем порядке (от первого места к четвертому): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Легенда МЮ поставил свой любимый клуб выше действующего чемпиона, объясняя это прогрессом команды Сульшера. Гари подчеркнул, что это скорее его надежды, нежели научные изыскания, но не он один собирается опередить «Ливерпуль» в предстоящем сезоне.

Неманья Матич безапелляционно заявил, что цель «Манчестер Юнайтед» — первое место в АПЛ. Сербский полузащитник подчеркнул, что никаких оправданий быть не может. Вроде бы правильные установочные слова из уст опытного футболиста и трехкратного победителя Премьер-Лиги в составе «Челси», однако оправдания у манкунианцев все же будут. Достаточно сравнить футболистов МЮ с чемпионами из «Ливерпуля», чтобы убедиться в этом.

Алиссон Бекер сильнее Давида Де Хеа

За два года в «Ливерпуле» бразилец выиграл Лигу чемпионов и АПЛ, собрал все мыслимые вратарские индивидуальные награды и прочно обосновался в числе сильнейших голкиперов современного футбола. Давид Де Хеа, еще недавно считавшийся главным достоянием МЮ, тем временем двигался в обратном направлении. Давид поссорился с важными людьми, в частности, с Эмилио Альваресом, который тренировал его в «Атлетико» и МЮ, стал нервным и неуверенным. Сегодня ДДХ заметно уступает Алиссону.

Трент Александер-Арнольд сильнее Аарона Ван-Биссака

Классные молодые игроки, и каждый из них хорош по-своему, а если говорить об игре в обороне, то Ван-Биссака даже превосходит Трента. Но мы должны мыслить масштабами топ-клубов, где даже крайние защитники должны уметь атаковать. А уж как умеет это Александер-Арнольд, сегодня не умеет ни один правый бек. Спросите тренеров топ-клубов, и все, кроме Моуриньо, сделают выбор в пользу Трента. Да и кто удивится выбору Жозе? Он должен заботиться о своем «автобусе», а еще очень уж любит поступать наперекор.

Вирджил ван Дейк сильнее Харри Магуайра

Здесь даже как-то неловко что-то писать. Безусловно, у Магуайра есть хорошие данные и талант, но по мозгам он безнадежно отстает от Вирджила. Недавний инцидент в Греции тоже в копилку этого интеллектуального отставания.

Джо Гомес/Жоэль Матип сильнее Виктора Линделефа/Эрика Байи

Может быть, здесь отрыв «красных» и не столь велик, но напарники ван Дейка внушают больше доверия. «Ливерпуль» с этими защитниками выиграл Лигу чемпионов и АПЛ, а теперь посмотрите победный гол Люка Де Йонга в ворота МЮ в полуфинале Лиги Европы и оцените работу Линделефа. Очень показательный эпизод с «затмением».

Эндрю Робертсон сильнее Люка Шоу

Очень простой выбор. Объясню с помощью статистики: у Люка Шоу в сезоне 2019/20 в 33 матчах 1 гол и 3 результативных передачи. Робертсон забил 3 мяча и сделал 12 «ассистов» (в 49 встречах). Убедительно?

Фабиньо сильнее Матича/МакТоминэя

Фабиньо — один из теневых героев «Ливерпуля», бразилец очень здорово уравновешивает полузащиту, кто бы ни был его партнерами в конкретном матче. У МЮ в этой роли перезрелый серб и недозрелый шотландец. Они не ровня Фабиньо.

Хендерсон/Вейналдум/Кейта/Милнер/Окс/Кертис = Погба/Фернандеш/ван де Бек/Фред/Мата/Джеймс

Да-да, вы меня поймали: в полузащите МЮ не хуже «Ливерпуля». После подписания манкунианцами Донни ван де Бека не могу отдать «красным» однозначное преимущество. По именам средняя линия «Манчестер Юнайтед» теперь выглядит даже внушительнее, однако на стороне «Ливерпуля» сыгранность и отлаженная взаимозаменяемость, в то время как Сульшеру только предстоит найти место на поле голландскому новичку. Сегодня справедливым исходом этой дуэли высокого потенциала и стабильного баланса будет ничья.

Мохамед Салах сильнее Мэйсона Гринвуда

Юноша провел классный сезон, но Салах на протяжении трех лет демонстрирует стабильно высокое качество игры в футболке «Ливерпуля». Да, результативность Мохамеда падала после грандиозной первой кампании, зато результаты команды улучшались, то есть египтянин принес индивидуальные показатели в жертву, чтобы выиграть титулы.

Садио Мане сильнее Маркуса Рэшфорда

У Рэшфорда огромный потенциал, но прямо сейчас он не лучше Мане, а исключительная старательность, проявление лучших качеств в больших матчах, опыт и бесконечная прилежность заставляют прямо сейчас ставить сенегальца выше.

Роберто Фирмино сильнее Антони Марсьяля

В прошедшем сезоне Марсьяль забил больше Фирмино, но Бобби — нападающий, которого невозможно охарактеризовать только голами. Бразилец играет ключевую роль в атаке «Ливерпуля», он эдакий «опорный форвард», который притягивает к себе магнитом защитников и готовит почву для решающих ударов товарищей. При всей симпатии к Марсьялю и уважении к его голам, француз не уникален, в отличие от Фирмино.

Юрген Клопп сильнее Оле-Гуннара Сульшера

В «Ливерпуле» Клопп доказал, что умеет делать хорошее лучшим, титулы стали следствием выстроенной системы, в которой много сложных компонентов. Доказательства компетенции Сульшера на посту главного тренера топ-клуба по-прежнему впереди, пока это несопоставимые фигуры.

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DXTK
DXTK
сегодня в 09:47
Мне кажется у ливерпуля хорошие шансы защитить титул, а МЮ будет пятым.

1. Ливер. 2 МС. 3 Челси 4 Арсенал 5 МЮ 6 Ттх - .......
рус фан
рус фан
вчера в 20:54, ред.
Марсиаль не хуже Фирмино, да еще и значительно! моложе, как болел Реала хотел бы его перехода в наш клуб, во много согласен с автором статьи, но не по Антони и Роберто. Да и еще в Мю будет в центре играть пара Ван Де Бек, Бруно и Погба они сейчас на бумаге посильнее чем полузащита у Ливерпуля вот здесь и будет "брошен вызов".
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:03
То,что МЮ затащили в ЛЧ бессчисленными пенальтями - это ни для кого не секрет. Помогают с пеналями и Ливерпулю и МС и Челси,НО тут была послекарантинная серия 11 метровых, уверен,если бы Сити столько пробивало,могли стать чемпионами.
Тут сравнивать надо не МЮ и Ливерпуль,а МЮ -Жозэ и МЮ-Сульшера,так вот тут действительно прогресс.И если у Маврика первый сезон был выдающимся - трофей,то потом шёл регресс, здесь же ничего выдающегося в начале не было,но команда вроде бы по-лучше,если бы ещё ДДГея не косячил.
to be CooL
to be CooL ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 18:44
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    вчера в 17:28
    Рановато такую статью. писать, еще ТО не закрыто, в МЮ если Санчо, левый или центральный защитник придет и ситуация поменяется, а аргументы в некоторых позициях спорные, полузащита у МЮ явно лучше, и по атаке Марсьяль и Рэшфорд забили больше Фирмино и Мане, так что они по-определению не мгут быть хуже.
    shlifen
    shlifen
    вчера в 17:22, ред.
    На самом деле чем меньше в МЮ будут "мечтать", а больше будут работать над сыгранностью команды и пригласят в помощь Сульшеру тактика который бы помог поставить системный футбол - лишь тогда вероятность чемпионства станет ближе к 100%. А пока же Гарри Нэвилл (безусловно "великий тренер и стратег" за пределами теле-студии) лишь провоцирует у болельщиков МЮ не оправданные надежды... По факту же, у МЮ все ещё проблемный центр обороны, который выглядит нормально лишь когда МЮ прижимают к воротам (тогда медлительность Магуайра и факапы с выбором позиции Линделефа - не так бросаются в глаза). В центре предстоит понять как найти баланс и разместить Бруну, Погба и Ван де Бека?? - когда нужен ещё и нормальный опорник (хоть разыгрывающий, как Алькантара, хоть обычный как Канте) Или же Погба уходит?? А в нападении есть Гринвуд (не нужно вешать на него роль спасителя в атаке и тогда он вырастет в топа) - который пока выдал один хороший сезон, Рэшфорд - отличный игрок, который почему-то стал чаще ломаться, и Марсиаль - который может забить 2 из 3, а может не забить 10 моментов подряд... Это чисто игровые соображения.
    В общем, фанам МЮ пожелаю терпения, продажи Погба и Фреда, покупки классного опорника, ЦЗ и ещё одного форварда...
    Пока же в претендентах всё те же МС и Ливерпуль + если все чудом быстро сыграются - Челси.

    P. S. Я не касаюсь вопросов о "спорном судействе", но просто отмечу что в следующем сезоне не факт что судьи будут реагировать на "театральщину" от Бруну - и как бы не получилось обратное, что теперь наоборот не будут ставить чистые пенальти. Некомпетентное судейство оно такое, сегодня не везёт противнику, завтра - тебе... =((
    Медив
    Медив ответ Hoyar (раскрыть)
    вчера в 17:04
    Ну в принципе да, у них одна тактика на все случаи, как у Челси при деде. Как показала последняя игра Челси с МЮ, если за первый тайм каждый из игроков стартового состава раза по два-три ударит по ногам Фернандешу (один фиг он будет падать, даже если его не трогать, так что тут хоть бы по делу...), то как бы у них сразу все перестает получаться
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 17:00
    Огромная череда случайностей должна сложиться, чтобы МЮ стал чемпионом. Только Елагин их может рассматривать реальными претендентами на титул)
    Hoyar
    Hoyar ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 16:05, ред.
    У них слишком молодой состав для этого, если грамотно усилятся и пригласят сильного тренера возможно. Сульшер был бы хорошим спордиром, но как тренер он застрял в 90-х.
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    вчера в 15:54
    МЮ не тот, еще рано о чемпионстве задумываться!
    Игра пока сырая, может иногда какие то всплески и то недолго.
    Медив
    Медив ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 15:31
    Ну хз, в этом году может и получится. Ливерпуль свое чемпионство будет обмывать еще лет пять, как показал матч на Суперкубок. МанСи нестабилен, Челси тем более. Арсенал слабоват по составу. Мавр устроит игры разума со шпорами и все испортит....
    Если обновят рекорд по пенкам то шансы у них неплохие...
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Медив (раскрыть)
    вчера в 15:27
    даже при этом мю не будет чемпионом)) через пару лет возможно, но не сейчас
    Медив
    Медив
    вчера в 15:17
    Если добавить, что МЮ пробьет на 20 пенок больше Ливерпуля, в их ворота отменят 10 чистых мячей и не увидят 10 нарушений при забитых, будут прощать каждую грубость Магуайера и наказывать соперников за каждое картинное падение Бруно....
    То тут резко преимущество становится на сторону МЮ...
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