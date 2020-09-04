МЮ бросает вызов «Ливерпулю», но «дьяволы» хуже на каждой позиции

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» проверяет заявленные чемпионские амбиции манкунианцев.

Гари Невилл, давая прогноз на стартующий в следующий уикенд чемпионат Англии, выстроил команды в топ-4 в следующем порядке (от первого места к четвертому): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Легенда МЮ поставил свой любимый клуб выше действующего чемпиона, объясняя это прогрессом команды Сульшера. Гари подчеркнул, что это скорее его надежды, нежели научные изыскания, но не он один собирается опередить «Ливерпуль» в предстоящем сезоне.

Неманья Матич безапелляционно заявил, что цель «Манчестер Юнайтед» — первое место в АПЛ . Сербский полузащитник подчеркнул, что никаких оправданий быть не может. Вроде бы правильные установочные слова из уст опытного футболиста и трехкратного победителя Премьер-Лиги в составе «Челси», однако оправдания у манкунианцев все же будут. Достаточно сравнить футболистов МЮ с чемпионами из «Ливерпуля», чтобы убедиться в этом.

Алиссон Бекер сильнее Давида Де Хеа

За два года в «Ливерпуле» бразилец выиграл Лигу чемпионов и АПЛ , собрал все мыслимые вратарские индивидуальные награды и прочно обосновался в числе сильнейших голкиперов современного футбола. Давид Де Хеа, еще недавно считавшийся главным достоянием МЮ , тем временем двигался в обратном направлении. Давид поссорился с важными людьми, в частности, с Эмилио Альваресом, который тренировал его в «Атлетико» и МЮ , стал нервным и неуверенным. Сегодня ДДХ заметно уступает Алиссону.

Трент Александер-Арнольд сильнее Аарона Ван-Биссака

Классные молодые игроки, и каждый из них хорош по-своему, а если говорить об игре в обороне, то Ван-Биссака даже превосходит Трента. Но мы должны мыслить масштабами топ-клубов, где даже крайние защитники должны уметь атаковать. А уж как умеет это Александер-Арнольд, сегодня не умеет ни один правый бек. Спросите тренеров топ-клубов, и все, кроме Моуриньо, сделают выбор в пользу Трента. Да и кто удивится выбору Жозе? Он должен заботиться о своем «автобусе», а еще очень уж любит поступать наперекор.

Вирджил ван Дейк сильнее Харри Магуайра

Здесь даже как-то неловко что-то писать. Безусловно, у Магуайра есть хорошие данные и талант, но по мозгам он безнадежно отстает от Вирджила. Недавний инцидент в Греции тоже в копилку этого интеллектуального отставания.

Джо Гомес/Жоэль Матип сильнее Виктора Линделефа/Эрика Байи

Может быть, здесь отрыв «красных» и не столь велик, но напарники ван Дейка внушают больше доверия. «Ливерпуль» с этими защитниками выиграл Лигу чемпионов и АПЛ , а теперь посмотрите победный гол Люка Де Йонга в ворота МЮ в полуфинале Лиги Европы и оцените работу Линделефа. Очень показательный эпизод с «затмением».

Эндрю Робертсон сильнее Люка Шоу

Очень простой выбор. Объясню с помощью статистики: у Люка Шоу в сезоне 2019/20 в 33 матчах 1 гол и 3 результативных передачи. Робертсон забил 3 мяча и сделал 12 «ассистов» (в 49 встречах). Убедительно?

Фабиньо сильнее Матича/МакТоминэя

Фабиньо — один из теневых героев «Ливерпуля», бразилец очень здорово уравновешивает полузащиту, кто бы ни был его партнерами в конкретном матче. У МЮ в этой роли перезрелый серб и недозрелый шотландец. Они не ровня Фабиньо.

Хендерсон/Вейналдум/Кейта/Милнер/Окс/Кертис = Погба/Фернандеш/ван де Бек/Фред/Мата/Джеймс

Да-да, вы меня поймали: в полузащите МЮ не хуже «Ливерпуля». После подписания манкунианцами Донни ван де Бека не могу отдать «красным» однозначное преимущество. По именам средняя линия «Манчестер Юнайтед» теперь выглядит даже внушительнее, однако на стороне «Ливерпуля» сыгранность и отлаженная взаимозаменяемость, в то время как Сульшеру только предстоит найти место на поле голландскому новичку. Сегодня справедливым исходом этой дуэли высокого потенциала и стабильного баланса будет ничья.

Мохамед Салах сильнее Мэйсона Гринвуда

Юноша провел классный сезон, но Салах на протяжении трех лет демонстрирует стабильно высокое качество игры в футболке «Ливерпуля». Да, результативность Мохамеда падала после грандиозной первой кампании, зато результаты команды улучшались, то есть египтянин принес индивидуальные показатели в жертву, чтобы выиграть титулы.

Садио Мане сильнее Маркуса Рэшфорда

У Рэшфорда огромный потенциал, но прямо сейчас он не лучше Мане, а исключительная старательность, проявление лучших качеств в больших матчах, опыт и бесконечная прилежность заставляют прямо сейчас ставить сенегальца выше.

Роберто Фирмино сильнее Антони Марсьяля

В прошедшем сезоне Марсьяль забил больше Фирмино, но Бобби — нападающий, которого невозможно охарактеризовать только голами. Бразилец играет ключевую роль в атаке «Ливерпуля», он эдакий «опорный форвард», который притягивает к себе магнитом защитников и готовит почву для решающих ударов товарищей. При всей симпатии к Марсьялю и уважении к его голам, француз не уникален, в отличие от Фирмино.

Юрген Клопп сильнее Оле-Гуннара Сульшера

В «Ливерпуле» Клопп доказал, что умеет делать хорошее лучшим, титулы стали следствием выстроенной системы, в которой много сложных компонентов. Доказательства компетенции Сульшера на посту главного тренера топ-клуба по-прежнему впереди, пока это несопоставимые фигуры.