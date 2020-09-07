Босния и Герцеговина – Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:25

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч групповой стадии Лиги Наций Босния и Герцеговина Польша, который состоится 07.09.2020.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины в первом туре групповой стадии Лиги Наций УЕФА противостояла в гостях команде Италии. Гол Эдина Джеко вывел команду вперед, но удержать победный результат они не смогли – ничья 1:1.

Добавим, что пяти последних домашних поединках боснийцы уступили только итальянцам: Финляндия (4:1), Лихтенштейн (5:0), Греция (2:2), Армения (2:1).

Польша

Польская сборная в стартовом туре Лиги Наций УЕФА отправилась в гости к Нидерландам, где уступила с минимальным счетом (0:1). Отметим, что в составе команды отсутствует лучший бомбардир Роберт Левандовски.

Отметим, что в предыдущих гостевых поединках в квалификации ЕВРО-2020 Польша показала такие результаты: Израиль (2:1), Латвия (3:0), Словения (0:2), Северная Македония (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 2.720

Ничья – 3.160

Победит Польша – 2.860

Статистика

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 4 из 5 последних домашних матчах Боснии.

(2,5) сыграла в 4 из 5 последних домашних матчах Боснии. У Польши три победы и два поражения в 5 предыдущих гостевых матчах.

Команды сыграли три товарищеских матча – 2 победы Польши и одна ничья.

Прогноз на матч

Скорей всего участники этого матча будут вести борьбу за то, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги Наций УЕФА . Поэтому, очки набранные в очных встречах с прямым конкурентом будут важны вдвойне.

Стартовые матчи сборных показали, что их игровые и физически кондиции далеки от идеала, а боснийцы чудом не уступили в Италии. Учитывая вышесказанное, предлагаем сыграть ставку ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.746.