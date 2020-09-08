Не пригодился «Зениту» и перешёл в «Динамо». «Бело-голубые» переманили обидчика

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вчера, 10:30

Пару недель назад Даниил Лесовой отметился дублем в игре с «Динамо», а сегодня сам стал динамовцем.

Не можешь победить врага — сделай его своим другом

«Динамо» достаточно удачно стартовало в нынешнем сезоне: 3 победы, в том числе над «Зенитом», 2 ничьи и только одно поражение. Единственный безотносительно неудачный матч «бело-голубые» провели в Туле, где уступили 0:2. Победу «Арсеналу» принесли экс-динамовец Евгений Луценко и, как оказалось, будущий динамовец Даниил Лесовой, забивший два мяча в ворота Антона Шунина.

В шести стартовых турах РПЛ новоиспеченный первый номер сборной России пропустил всего лишь три мяча, два из которых забил Лесовой. Перспективный тренер Кирилл Новиков, видимо, интересуется не только футболом, но и культовыми произведениями, в которых заложена мудрость веков и тонкость востока, вроде «Искусства войны». Не можешь победить врага — подружись с ним.

Великий стратег Сунь-цзы точно одобрил бы покупку Лесового, который в пяти матчах за «Арсенал» ни разу не проиграл москвичам: три ничьих и две победы. Причем в обоих выигранных матчах Даниил отмечался результативными действиями: дубль в августовском матче и результативная передача на Евгения Луценко в июльской встрече, завершившейся со счетом 1:0. Трудно было динамовцам не обратить внимание на прыткого парня.

Лесовой не получил шанс в «Зените» и снова оказался в «Динамо» (но уже в другом)

Даниил родился в Москве, но его детство и юность прошли в Киеве, где воспитанием талантливого футболиста занималось местное «Динамо». Лесовой на протяжении нескольких лет был «бело-синим», а еще «жовто-блакитным», ведь выступал за юношеские сборные Украины (и надо сказать, весьма успешно).

Только в 18 лет Даниил вернулся в Россию: подписал контракт с «Зенитом» и принял российское гражданство, однако шансов заиграть в основном составе «сине-бело-голубых» Лесовой так и не получил. После полутора лет в «Зените-2» нападающий привлек внимание клуба РПЛ из Тулы и присоединился к «Арсеналу» на правах аренды.

В составе «оружейников» Лесовой провел два года и за это время вырос в футболиста стартового состава, стал одним из лидеров «Арсенала». В 54 матчах за туляков Даниил забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Что любопытно, 22-летнему нападающему лучше всего удаются матчи против топ-соперников: 6 из своих 7 голов Лесовой забил в ворота «Динамо», «Спартака» и ЦСКА — по два каждому из московских клубов.

Детали трансфера. Как Лесовой оказался в «Динамо»?

Прошедшим летом «Арсенал» договорился с «Зенитом» о выкупе трансфера Лесового за 600 тысяч евро. Прошло чуть больше месяца, и Даниил стал объектом еще одного перехода, причем «Динамо» заплатило за него 1.8 млн евро, то есть туляки продали нападающего втрое дороже, чем приобрели. Правда, 10% от этой суммы достанутся «Зениту», который дальновидно включил в договор с «Арсеналом» пункт о фиксированном вознаграждении от следующего трансфера. В любом случае хороший бизнес для «оружейников». Еще важно подчеркнуть, что клуб из Тулы не вел с «Динамо» переговоры: «бело-голубые» заручились согласием футболиста и заплатили прописанную в контракте Лесового «клаусулу» (минимальную сумму выкупа). С москвичами игрок молодежной сборной России заключил пятилетний контракт.

На какой позиции видят Лесового в «Динамо»?

Даниил — один из лучших дриблеров чемпионата России, ловкий и подвижный игрок, который способен усилить любую позицию в атаке. Понятно, что «Динамо» приобретает не только текущий набор качеств и уровень мастерства, но и перспективу, которая обещает, что 22-летний Лесовой еще прибавит и вырастет в действительно сильного и стабильного мастера. Не скупится на комплименты в адрес новичка и спортивный директор «Динамо» Желько Бувач:

Это отличный футболист! Техничный, умный, принимает правильные решения на поле. А ещё он отличный дриблёр, что крайне важно – именно такого игрока мы хотели. Даниил хорош в игре один на один, способен обыграть любого, создать за счёт этого преимущество. Плюс может качественно выступать на разных позициях, гибок тактически, без проблем меняет позицию на поле.

Любимая позиция Лесового — левый вингер, но в последнее время он играл в «Арсенале» вторым форвардом рядом с Евгением Луценко. Кирилл Новиков на старте этого сезона использовал схемы 4-2-3-1, 3-5-2 и 3-4-3, футболисты вынуждены следить за ходом тактической мысли тренера и подстраиваться под текущие задачи.

Вряд ли стоит искать конкретную позицию для Лесового в таких обстоятельствах, тем более что он и в «Арсенале» выходил и слева, и справа, и в центре. Конкуренты Даниила — все игроки атакующей группы, кроме Комличенко, который чисто из-за антропометрических данных попадает в другую категорию. Шиманьски, Н`Жи, Филипп, Игбун — со всеми этими легионерами Лесовому предстоит «потолкаться» за игровые минуты.

С особым нетерпением Даниил ждет матчи против «Спартака» и «Зенита»

Вероятно, такое отчасти пренебрежительное отношение «Зенита» задело Лесового: например, в этом сезоне шанс в первой команде получил Андрей Мостовой после одного сезона в «Сочи», а раскрывшегося в Туле Даниила не позвали обратно в Питер. В первом круге РПЛ «Динамо» уже сыграло против «Зенита», ответная игра состоится в середине декабря, в последнем туре 2020 года. Для Лесового это будет особый матч.

Как и игра против «Спартака» в ноябре. Даниил с «Арсеналом» одержал три победы над «красно-белыми», отметился двумя голами, но особый настрой на принципиальных соперников «Динамо» у Лесового будет из-за последней встречи со «Спартаком»: в своем прощальном матче за «Арсенал» Даниил получил красную карточку на «Открытие Арене» за бурное несогласие с решением судьи. Из-за этого удаления придется отложить дебют в составе «Динамо». Лесовой приготовит блюдо «Месть» и подаст его холодным?