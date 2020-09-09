«Бордо» — «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:07

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч третьего тура французской Лиги 1 «Бордо» — «Лион». Поединок состоится 11.09.2020 года.

«Бордо»

В новом сезоне чемпионата Франции «Жирондинцы» провели уже два поединка, в которых им удалось разжиться четырьмя очками. В стартовом туре подопечные Жан-Луи Гассета не смогли обыграть «Нант», после чего, легко обыграли в гостях «Анже».

Отметим, что четыре последних домашних матча «Бордо» в Лиге 1 закончились вничью, а в трех из них забивалось не больше двух голов.

«Лион»

«Ткачи», в отличие от своего соперника, долго на карантине не задерживались. Команда Руди Гарсии прилично пошумела в Лиге Чемпионов, где выбила «Манчестер Сити», но затем проиграла в полуфинале «Баварии».

В чемпионате Франции «Лион» успел сыграть один матч, в котором команда разгромила в родных стенах «Дижон». Отметим, что «Ткачи» также дали бой ПСЖ в финале кубка лиги, где они уступили в серии пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бордо» — 3.980

Ничья – 3.420

Победит «Лион» — 2.050

Статистика

«Бордо» проиграл два последних домашних матча «Лиону» — 2:3 и 1:2.

В семи последних очных встречах обе команды забивали голы.

В 11 предыдущих противостояниях команд забивалось минимум два гола.

Прогноз

«Бордо» на старте сезоне показал неплохую игру, правда не смог реализовать один из многочисленных моментов в домашней встрече против «Нанта». У «Лиона» по-прежнему результативно играет атака, которая забивает в Лиге 1 регулярно.