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«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:23

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1-го тура АПЛ, в котором сыграют «Фулхэм» и «Арсенал». Поединок состоится в Лондоне 12-го сентября 2020 года.

«Фулхэм»

В прошлом сезоне «Фулхэм» занял четвертое место в Чемпионшип, получив право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ. Там «Дачники» сначала прошли «Кардифф» за счет гостевой победы, а в финале обыграли «Брентфорд» в дополнительных таймах (2:1).

Таким образом, команда вернулась в Премьер-лигу спустя год отсутствия. В 2019 году «Фулхэм» набрал лишь 26 очков в элитном дивизионе, и финишировал на предпоследней строчке.

«Арсенал»

«Канониры» в новом сезоне уже успели взять трофей. Команда Микеля Артеты оказалась сильней «Ливерпуля» в поединке за Суперкубок Англии, добыв победу в серии пенальти.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ «Арсенал» занял лишь восьмое место в рейтинге команд, но сумел выиграть Кубок Англии, где в титульном поединке был переигран «Челси» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа «Фулхэм» — 6.35
  • Ничья – 4.34
  • Победа «Арсенал» — 1.59

Статистика

  • «Фулхэм» проиграл пять последних матчей против «Арсенала».
  • «Арсенал» забивал минимум два гола в четырех предыдущих матчах против «Фулхэма».
  • В 3 из 4 предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум три гола.

Прогноз

Микель Артета сумел преобразить игру «Арсенала», который стал выглядеть намного уверенней. У «Канониров» сейчас вполне боеспособный состав, которые способен решать серьезные задачи. Это подтвердили титульные матчи с «Челси и „Ливерпулем“.

„Фулхэм“ возвращается в АПЛ без должного усиления в составе. В этом матче хозяевам сложно будет противостоять атакам соперника. Предлагаем ставку на победу „Арсенала“ с коэффициентом 1.59 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:54
Арсеналу важно начать с победы!
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