«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:23

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1-го тура АПЛ , в котором сыграют «Фулхэм» и «Арсенал». Поединок состоится в Лондоне 12-го сентября 2020 года.

«Фулхэм»

В прошлом сезоне «Фулхэм» занял четвертое место в Чемпионшип, получив право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ . Там «Дачники» сначала прошли «Кардифф» за счет гостевой победы, а в финале обыграли «Брентфорд» в дополнительных таймах (2:1).

Таким образом, команда вернулась в Премьер-лигу спустя год отсутствия. В 2019 году «Фулхэм» набрал лишь 26 очков в элитном дивизионе, и финишировал на предпоследней строчке.

«Арсенал»

«Канониры» в новом сезоне уже успели взять трофей. Команда Микеля Артеты оказалась сильней «Ливерпуля» в поединке за Суперкубок Англии, добыв победу в серии пенальти.

По итогам прошлого розыгрыша АПЛ «Арсенал» занял лишь восьмое место в рейтинге команд, но сумел выиграть Кубок Англии, где в титульном поединке был переигран «Челси» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Фулхэм» — 6.35

Ничья – 4.34

Победа «Арсенал» — 1.59

Статистика

«Фулхэм» проиграл пять последних матчей против «Арсенала».

«Арсенал» забивал минимум два гола в четырех предыдущих матчах против «Фулхэма».

В 3 из 4 предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум три гола.

Прогноз

Микель Артета сумел преобразить игру «Арсенала», который стал выглядеть намного уверенней. У «Канониров» сейчас вполне боеспособный состав, которые способен решать серьезные задачи. Это подтвердили титульные матчи с «Челси и „Ливерпулем“.