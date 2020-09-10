«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1-го тура АПЛ, в котором сыграют «Фулхэм» и «Арсенал». Поединок состоится в Лондоне 12-го сентября 2020 года.
«Фулхэм»
В прошлом сезоне «Фулхэм» занял четвертое место в Чемпионшип, получив право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ. Там «Дачники» сначала прошли «Кардифф» за счет гостевой победы, а в финале обыграли «Брентфорд» в дополнительных таймах (2:1).
Таким образом, команда вернулась в Премьер-лигу спустя год отсутствия. В 2019 году «Фулхэм» набрал лишь 26 очков в элитном дивизионе, и финишировал на предпоследней строчке.
«Арсенал»
«Канониры» в новом сезоне уже успели взять трофей. Команда Микеля Артеты оказалась сильней «Ливерпуля» в поединке за Суперкубок Англии, добыв победу в серии пенальти.
По итогам прошлого розыгрыша АПЛ «Арсенал» занял лишь восьмое место в рейтинге команд, но сумел выиграть Кубок Англии, где в титульном поединке был переигран «Челси» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Фулхэм» — 6.35
- Ничья – 4.34
- Победа «Арсенал» — 1.59
Статистика
- «Фулхэм» проиграл пять последних матчей против «Арсенала».
- «Арсенал» забивал минимум два гола в четырех предыдущих матчах против «Фулхэма».
- В 3 из 4 предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум три гола.
Прогноз
Микель Артета сумел преобразить игру «Арсенала», который стал выглядеть намного уверенней. У «Канониров» сейчас вполне боеспособный состав, которые способен решать серьезные задачи. Это подтвердили титульные матчи с «Челси и „Ливерпулем“.
„Фулхэм“ возвращается в АПЛ без должного усиления в составе. В этом матче хозяевам сложно будет противостоять атакам соперника. Предлагаем ставку на победу „Арсенала“ с коэффициентом 1.59 в БК Pinnacle.