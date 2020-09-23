В РФС признали офсайд у «Зенита». Англичанин и немец воюют за правосудие в РПЛ

1600855383

вчера, 13:03

«Соккер.ру» рад, что пригласили именитых иностранцев, ведь футбольным рефери нужны сильные учителя и ориентиры.

В экспертно-судейской комиссии усиление?

В США на днях тепло прощались с легендой Верховного суда 87-летней Рут Гинзбург. Всего вторая женщина на пожизненном посту, будучи демократкой, находила общий язык с судьями-республиканцами и многое сделала для улучшения правовой системы родины. И ее будут помнить, поскольку принесла обществу пользу. Это важная отсылка к пониманию ситуации в футбольном арбитраже в России.

Любой судья начинается с независимости, последовательности, авторитета и уважения. И самоуважения, что позволяет разбирать свои ошибки. В РПЛ рефери учили годами, что признавать ляпы – слабость. Лучше выкручиваться. Но так уважение не завоевать. Например, рефери VAR Матюнин ошибся в матче «Урал» — «Зенит», хотя судья бригады Карасева увидел офсайд без повтора.

И если бы эту историю замолчали, то какой сигнал бы дали всем арбитрам? Ошибайтесь – отмажем. Почему признали? В экспертно-судейской комиссии РФС в июне появились «легионеры» – Де Блекере и Штарк, а Эллерей – новый советник Дюкова. Англичанина юные болельщики могут не помнить на поле, судил до 2003-го, но это один из отцов VAR и человек из IFAB (те, кто пишет правила футбола).

Есть иностранные эксперты – признана ошибка Матюнина. Сами линии офсайда по перспективе рисует компьютер, но неправильно остановить момент или не там поставить проекцию может именно рефери. Что и было сделано в сложной для фаворита игре.

Грубые ошибки активнее признают и разбирают?

Экспертно-судейская комиссия назвала ошибочным решение рефери назначить пенальти в ворота «Ротора» против «Спартака». Круто. Они же не дали Казарцеву и Еськову уйти без наказаний после скандала в первом туре. Лучше, чем ничего. Также можно похвалить РФС за появление обратной связи – пусть с опозданием, но видим видеоитоги ЭСК, короткую лекцию по правилам.

Пример такого разбора в разных лигах – по ссылке. Там не каждый важный эпизод учтен, но это полезное видео для понимания нюансов в правилах, так надо разбирать все туры РПЛ годами. Далеко не победа, но шаг в ее сторону — имеем дело с признанием части грубых результативных ошибок постфактум. И с анализом правильных решений.

Но есть и минус — само количество скандальных эпизодов позволяет экспертно-судейской комиссии игнорировать некоторые из них. Например, уже есть итог заседания по матчу «Урала» и «Зенита». Но только сегодня есть решения по пенальти в матче «Динамо» — «Рубин». Там Кварацхелия, как показывает серия повторов, очень хотел упасть. При этом ЭСК защитила судью, назвав подкат Ордеца нарушением.

Хочется поспорить, но дискуссия точно лучше ее полного отсутствия, теперь хотя бы аргументы слышим. Посмотрите разбор — лучше, чем пустые интервью Кашшаи и Калошина. Появились разборы с видео.

Анализ ляпов арбитров – часть предвыборной кампании?

Не будем наивными, анализ арбитража запустили не просто так. Почему раньше не шли за Штарком, а теперь взяли и его, и Эллерея? РФС готовит нового президента РПЛ . Если бы в ЭСК были только Зуев, Кашшаи, Фурса, Левников и Баскаков, то клубы такой список не впечатлил бы. Но включение туда Де Блекере и Штарка убедит, что можно доверять экспертам.

Говорят, что признание офсайда «Зенита» — личная заслуга англичанина Эллерея. И это полезная смелость не только для российского футбола в целом, но и лично для Дюкова. Ведь бросается в глаза самоустранение президента Прядкина от вопросов судейства в РПЛ . Да, арбитрами заведует РФС , но кто мешает главе лиги воевать за все клубы, которые ему зарабатывают деньги?

С учетом, что команды недовольны, как ведутся финансовые дела лиги, Прядкина могут отправить в отставку. И заметьте, как аккуратно клубы отзываются о главе судейского комитета Хачатурянце. Поскольку кандидатуры Алаева и Митрофанова на внеочередных выборах президента РПЛ вряд ли поддержат, то соратник Дюкова может стать фаворитом. Но только если сделает чудо – наведет порядок с судейством.

Отсутствие скандалов выгодно всем — и «Зениту», и «Химкам»?

Иностранные эксперты с ходу включились в работу. Жаль лишь, что РФС за ними не поспевает. Например, признание ошибки в игре «Урала» и «Зенита» озаглавлено на официальном сайте союза «анализ системы работы VAR ». А кто такая «система VAR »? Это живой человек? Эллерей, как один из авторов внедрения повторов, терпеть не может, когда оценивают не судью, а некий абстрактный VAR .

РФС нельзя спихивать все на «ошибку техники», ведь ее не было. Внедрение VAR помогло не совершить тысячи судейских ошибок. Но тут, как с самолетами — в новостях рассказывают только о катастрофах, а не об удачных полетах. Повторы спасают намного чаще, чем ведут к судейским ошибкам. Есть статистика ФИФА : 99.3 % решения после повторов — верные. Но в РПЛ процент ошибок выше, что и смущает иностранных экспертов.

При этом уровень финансирования пятерки богатейших клубов позволяет им без единой судейской ошибки завершить чемпионат на высоких местах. А уровень мастерства игроков «Сочи», «Динамо», «Ростова» или «Рубина» достаточно высокий, чтобы заставить названных выше богатеев страдать в очных матчах, опять же, без судейских ляпов.

Но заблуждение, что ошибки рефери «полезны», жило десятилетиями. Поэтому Эллерей, Де Блекере и Штарк появились в российском судействе лишь во второй половине 2020-го года после серии новых скандалов. Но хорошо, что теперь у российских болельщиков есть минимум три серьезных союзника. Российские арбитры, кроме Карасева, не дорожат своей репутацией в ФИФА и УЕФА , а названные иностранцы – очень.

Принципиальная разница, прямая отсылка к важности авторитета в этой профессии. Также появление «легионеров» с репутацией, что в несколько раз лучше, чем у Кашшаи — автоматический индикатор. Если Эллерей, Де Блекере и Штарк быстро уволятся, то это будет значить, что вместо реформ им подсунули имитацию на пару месяцев, чтобы задобрить клубы перед выборами нового президента РПЛ .

Посмотрим, как будет, но болеем за успех авторитетной тройки. Надежды, что система сама себя излечит, давно нет – нельзя жить иллюзиями. Но важно воевать за правосудие. И лучше, чтобы на его стороне были люди с репутацией и квалификацией судьи Штарка.