«Торино» — «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:02

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 2-го тура итальянской Серии A между «Торино» и «Аталантой». Матч состоится 26 сентября 2020 года.

«Торино»

Коллектив из Турина уже сыграл один матч в новом розыгрыше чемпионата Италии. В стартовом туре «Быки» отправились во Флоренцию, где с минимальным счетом проиграли «Фиорентине» (0:1).

По итогам прошлого сезона подопечные Лонго Морено заняли 16 место в турнирной таблице Серии A, набрав 40 очков с такими показателями: 11 побед, 7 ничьих и 20 поражений.

«Аталанта»

Клуб из Бергамо пропустил стартовый тур нового сезона чемпионата Италии. «Аталанта» дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов, где в упорной борьбе проиграла ПСЖ .

Команда Джан Пьеро Гасперини финишировала на третьей позиции в прошлом сезоне Серии A, показав самую результативную игру в атаке – 98 голов в 38 поединках.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» — 4.800

Ничья – 4.370

Победит «Аталанта» — 1.675

Статистика

«Аталанта» не проигрывала в 10 предыдущих гостевых матчах Серии A.

«Торино» не побеждал в 6 последних матчах чемпионата Италии.

В прошлом сезоне «Аталанта» победило «Торино» в гостях со счетом 7:0.

Прогноз на матч

«Торино» вновь начинает сезон чемпионата Италии с неубедительных матчей. У «Быков» совершенно не клеится игра в атаке, а защита команды пропускает после грубых ошибок.

«Аталанта» не отступает от высокого прессинга и атакующего футбола, что приносит команде Гасперини результат. Берем ставку на П2 с коэффициентом 1.675 в БК Pinnacle.