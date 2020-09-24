«Торино» — «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 2-го тура итальянской Серии A между «Торино» и «Аталантой». Матч состоится 26 сентября 2020 года.
«Торино»
Коллектив из Турина уже сыграл один матч в новом розыгрыше чемпионата Италии. В стартовом туре «Быки» отправились во Флоренцию, где с минимальным счетом проиграли «Фиорентине» (0:1).
По итогам прошлого сезона подопечные Лонго Морено заняли 16 место в турнирной таблице Серии A, набрав 40 очков с такими показателями: 11 побед, 7 ничьих и 20 поражений.
«Аталанта»
Клуб из Бергамо пропустил стартовый тур нового сезона чемпионата Италии. «Аталанта» дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов, где в упорной борьбе проиграла ПСЖ.
Команда Джан Пьеро Гасперини финишировала на третьей позиции в прошлом сезоне Серии A, показав самую результативную игру в атаке – 98 голов в 38 поединках.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» — 4.800
- Ничья – 4.370
- Победит «Аталанта» — 1.675
Статистика
- «Аталанта» не проигрывала в 10 предыдущих гостевых матчах Серии A.
- «Торино» не побеждал в 6 последних матчах чемпионата Италии.
- В прошлом сезоне «Аталанта» победило «Торино» в гостях со счетом 7:0.
Прогноз на матч
«Торино» вновь начинает сезон чемпионата Италии с неубедительных матчей. У «Быков» совершенно не клеится игра в атаке, а защита команды пропускает после грубых ошибок.
«Аталанта» не отступает от высокого прессинга и атакующего футбола, что приносит команде Гасперини результат. Берем ставку на П2 с коэффициентом 1.675 в БК Pinnacle.