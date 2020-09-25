Из легенды «Барселоны» в угрозу её же воротам. Суарес теперь в «Атлетико»

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вчера, 23:52

Еще один громкий переход постпандемического трансферного периода состоялся: Луис Суарес сменил «Барселону» на «Атлетико». «Соккер.ру» — о трансфере.

Теперь официально: Луис Суарес стал футболистом «Атлетико». Об этом объявил мадридский клуб. 33-летний форвард сборной Уругвая подписал с «матрасниками» контракт на два года. Его зарплата за это время составит примерно 20 миллионов евро. Суарес оставил неизгладимый след в современной истории «Барселоны», в которую пришел в 2014 году из «Ливерпуля». Он в первом же сезоне выиграл с командой Лигу чемпионов и стал частью невероятной атакующей связки вместе с Лионелем Месси и Неймаром. Кто-то называет эту троицу сильнейшей связкой в истории футбола.

Суарес также помог клубу выиграть четыре чемпионских титула, забив 198 голов в 283 матчах за клуб. Он умудрялся сохранять стабильную результативность и в среднем за сезон забивал 33 мяча, гарантируя еще и десятки голевых передач. Тем примечательнее, что «Атлетико» Суарес обошелся примерно в 6 миллионов евро – символическая плата за игрока такой величины и мастерства. Но он оказался вне планов нового главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Месси, кстати, прощаясь с Суаресом, не забыл уколоть клуб за то, как он поступил с третьим бомбардиром в его истории:

Будет сложно больше не заниматься с тобой повседневными делами как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Вместе мы прошли столько лет, сколько было общих обедов, ужинов… Многое из этого не забудется. Будет странно увидеть тебя в другой футболке. Ты один из самых важных игроков в истории «Барсы», добившийся больших достижений как с командой, так и индивидуально. Ты не заслужил такого ухода, но правда заключается в том, что меня сейчас уже ничего не удивляет.

С каждым таким комментарием становится все более интересно, когда внутреннее напряжение в «Барселоне» между Месси и клубом войдет в открытую фазу и чем это закончится. Очевидно, что отказ Лионеля от ухода из «Барселоны» прошедшим летом не означает, что он стал вдруг лоялен тренеру и боссам. Это такая бомба замедленного действия. В стороне, кстати, не остался и соратник уругвайца и аргентинца по смертоносному трезубцу. Неймар появился в комментариях под этой записью Месси и добавил: «Невероятно, как они ведут дела».

За всем этим «Барселона» и ее руководство делало приличную мину. Красивые пафосные слова, признание высочайшей ценности Суареса и его роли в истории. Не слишком утешили уже упомянутых Месси и Неймара и слова президента клуба Хосепа Марии Бартомеу о желании провести для Суареса прощальный матч, когда на трибуны можно будет пускать болельщиков. Правда, скорее всего, такой матч превратится в демонстрацию негодования со стороны фанатов в адрес все того же руководства клуба. Сам Суарес камней в сторону боссов не бросает, но дает понять, что его зря так рано стали недооценивать:

Когда в «Барсе» сообщили, что не рассчитывают на меня, у меня было много предложений. Я посчитал, что готов перейти в команду, которая может на равных конкурировать с «Барсой» и «Реалом». Если мне и есть, в чем себя упрекнуть, так это в том, что я не был на максимуме, когда «Барсе» это было нужно. Я полон энтузиазма и хороших ожиданий. «Атлетико» – очень конкурентоспособная команда.

Но надо заметить, что «Атлетико» не был первым выбором Суареса. Вряд ли он сам хотел бы создавать конкуренцию «Барселоне», которой отдал столько сил и лет и с болельщиками которой очень близок. Поэтому его первым выбором стал «Ювентус». И все стороны сумели договориться, однако в дело вступили бюрократические нюансы, поэтому из-за проблем с паспортом сделка с переходом в «Ювентус» сорвалась.

«Суарес должен быть исключен из трансферных целей „Ювентуса“. Он никогда не был близок к переходу к нам. Мы говорим о великом игроке, мы оценивали возможность с его подписанием, но для получения итальянского гражданства требуется слишком много времени, которого у нас нет из-за скорого закрытия трансферного окна», — сказал спортивный директор туринцев Фабио Паратичи, а уже через несколько дней была оформлена сделка Суареса с «Атлетико», что только подтверждает его слова: он был нарасхват среди топ-команд.

Причем не впервые Суаресу приходится выбирать среди топовых клубов. Уругваец, который сейчас плотно ассоциируется с «Барселоной», не так давно очень крепко ассоциировался с «Ливерпулем», который покидал шесть лет назад на пике. И мог сверху смотреть за борьбой, которая ведется за него. Можно вспомнить обложку издания Marca того времени, на которой красовалось фото Суареса с подписью: «Это будет „девятка“ Мадрида».

Но когда Луис узнал об интересе «Барселоны», он сразу дал команду своему агенту отметать любые предложения и обеспечить контракт с каталонцами. В итоге форвард согласился даже на более низкую зарплату, чем ту, что ему предлагали в других местах. Впрочем, «Барселона» заплатила ему тем же. После скандала в составе сборной Уругвая в матче с Италией на чемпионате мира в Бразилии Суарес был дисквалифицирован ФИФА на четыре месяца. Но «Барселона» не отвернулась от игрока и соблюдала все условия контракта, терпеливо ожидая окончания отстранения.

Тем обиднее, наверное, болельщикам «Барселоны» будет видеть Суареса в форме «Атлетико». Особенно в матчах против каталонцев. После тех слез, что были пролиты, после тех признаний, что были сказаны. Но это футбол. И это тот редкий случай, когда фанаты покинутого клуба будут критиковать и злиться не на ушедшего футболиста, а на отпустивших его людей. Даже не отпустивших, а выпроводивших.