Артета хочет обыграть Клоппа в третий раз за год. «Ливерпулю» нужны перемены для успеха с «Арсеналом»

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вчера, 16:03

Разрешат Микелю запутать себя – снова потеряют очки. «Соккер.ру» готовит к центральному матчу тура АПЛ .

Что важно знать о «Ливерпуле»?

Дважды уступили «Арсеналу». В АПЛ поражение 2:1 можно списать на похмельное настроение в силу чемпионства, но как быть с финалом Суперкубка? «Канониры» Артеты снова не дали себя легко обыграть, добрались до серии пенальти, где безупречная игра бьющих и промах Брюстера принесли Микелю еще один трофей в качестве тренера. «Арсенал» не боится «Ливерпуля».

Совершают ошибки в защите. У «Челси» случилось удаление, после которого Мане сделал дубль, но лондонцы тоже могли забить Алиссону – например, с пенальти, как и игроки «Лидса». Ван Дейку достаются разные напарники в каждом матче нового сезона, и сам Вирджил только ищет концентрацию в новом сезоне. Конечно, против «Арсенала» попытаются играть первым номером. Но помним о форвардах Артеты – очень опасные мастера.

Верят в помощь Алькантары. Надеемся, Тьяго сможет играть, небольшая травма не помешает. Новичок вряд ли укрепит защиту, но в созидании испанец будет очень полезен. От него в восторге фанаты «Ливерпуля», ведь за невысокую плату по нынешним футбольным меркам достался исключительный мастер. Опытный Тьяго ждал новый вызов и сегодня его большой матч против давно знакомого ему Артеты – еще одного воспитанника «Барселоны», в которого не поверили в Каталонии.

Ищут запасной план игры. Клоппу важно не стать, как Гвардиола – если «Ливерпуль» будет играть строго от себя, то и «Лидс» его покусает, и «Атлетико» обыграет. Надо извлекать уроки из непростых матчей, и последние игры против «Арсенала» как раз такие. Травмы сократили кадровый выбор Юргена, зато есть молодые воспитанники, более опытные Шакири, Ориги и Минамино, обкатанные в Кубке Лиги (вынесли «Линкольн Сити» со счетом 2:7). От качества замен сегодня тоже многое зависит.

Всегда остаются собой. «Ливерпуль» — чемпион Англии, и играют они как чемпионы. Со скрипом входят в сезон, что было ожидаемым, но не слабее ни «Челси», ни «Арсенала». В Суперкубке Англии была ничья 1:1 в основное время, а серию пенальти кто угодно может проиграть кому угодно. Так что куда важнее смотреть на динамику. Если сегодня «Ливерпуль» не допустит 3-4 явных ошибки в защите, как в первых двух турах, но при этом Салах, Мане и Фирмино одновременно сыграют сильно – «красные» присоединятся к лидерам сезона на вершине таблицы.

Что важно знать об «Арсенале»?

Артета – стильный тренер. Догадывались, еще когда помогал Гвардиоле в «Манчестер Сити», ведь Микеля часто нахваливали в клубе разные люди, игроки и коллеги. Но в «Арсенале» очевидно, что речь о хитром человеке, который может сыграть от сильного соперника. В целом же у «канониров» ставка на точность паса – 88 % в первых турах, эффективность – 45 % ударов идут в створ (у «Ливерпуля» лишь 30 %) и высокий прессинг (по 15 перехватов за игру).

«Арсенал» стал редко уступать. Такие команды, как «канониры», могут и 5:0 проиграть «Ливерпулю», невзирая на два успеха подряд. Но обратите внимание, что поражение от «Астон Виллы» в июле является единственным для лондонцев за 9 последних матчей. Учли опыт неудачи против «Тоттенхэма» в дерби, и в целом в 2020 году у Артеты лишь 5 поражений. Но есть особенность.

Лондонцы слабее в гостях. Умудрились дома уступить «Олимпиакосу» и вылетели из Лиги Европы, но остальные четыре поражения – гостевые. А «Ливерпуль», как знаете, был и остается домашней командой. Клопп выиграл 26 из 27 последних домашних матчей в АПЛ , а единственная ничья на «Энфилд Роуд» досталась случайному «Бернли» — просто речь шла о 35-м туре прошлого чемпионата, результат уже не имел значения. «Арсенал» может уступить в гостях, пускай фактор фанатов временно нивелировали.

Оборона «Арсенала» прибавляет. Пока пропустили один мяч, хотя по воротам Лено и бьют по 9.5 раз за игру. Но есть отборы, есть перехваты – тот самый высокий прессинг, чтобы возвращать себе мяч. Артета ставит на три центральных, используя левофлангового Тирни в сердце защиты, и хотя видим тасование состава в силу разных причин, появляется структура игры. Обозвать защиту «Арсенала» надежной нельзя – им еще далеко до такого статуса, но сыграть аккуратнее, чем при Эмери, точно могут.

В атаке у Артеты неплохой выбор. Жаль, что бразилец Мартинелли травмирован, но на флангах у «Арсенала» очень атакующие латерали Сака и Бельерин, а в атаке к друзьям Обамеянгу и Ляказетту можно смело добавлять опытного Виллиана. Фанаты «Челси» могут шутить, что «Арсенал» — дом для престарелых ветеранов их клуба, но разве Петр Чех не выручал «канониров»? Да и у Давида Луиса есть кардинальные по качеству матчи в «красно-белой» форме. У Артеты опытная атака, и молодежь в запасе. Неплохой состав для попытки вернуться в «большую четверку ЛЧ ».

Что важно знать о противостоянии?

Раньше «Ливерпуль» выигрывал чаще. Клоппу важно сегодня доказать, что успехи Артеты в очных матчах случайные. Бывает, обыграли в концовке чемпионского сезона, да и Суперкубок Англии – своеобразный финал, в котором фаворит не может быть в оптимальной форме. Но «Ливерпуль» ведь не слабее «Арсенала», что доказывают победы 3:1, 5:1 и 4:0 на «Энфилде» в АПЛ .

Результативные матчи ушли в прошлое. Или традиция забивать по 4-10 голов в матчах «Арсенала» и «Ливерпуля» вернется сегодня? Артета явно пытается задушить игру на встречных курсах, чтобы не сказался класс и сыгранность чемпионов Англии, и ему это дважды удалось. Но сейчас «Ливерпуль» сыграет дома составом, что забил четырежды «Лидсу». Возможно, размен голами вернется.

Дома «красные» «Арсеналу» не уступают. Суперкубок играли на «Уэмбли», да и проиграл «Ливерпуль» на стадионе «канониров». Если взять матчи на «Энфилд Роуд», то у «красных» собирается серия из 8 матчей без поражений в разных турнирах. Последний раз «Арсенал» обыгрывал «Ливерпуль» в гостях восемь лет назад, в 2012-м. Этот год лучший, чтобы не боятся чужих болельщиков и трибун в АПЛ , но Артете будет непросто – магия стадиона может сработать, дома и стены помогают.

Чемпионы пропускают на «Энфилд Роуд». У вратарей Клоппа в последнее время мало «сухарей» на родном стадионе. Статистику точно исказил похмельный период после титула, но все-таки «Арсенал», даже если отдает мяч, остается командой атаки. Обамеянг, Ляказетт и Виллиан опытнее и сильнее многих линий нападения, которые находили путь в ворота Алиссона. Поэтому важна концентрация обороны Ван Дейка. «Привезут» — гости этим воспользуются.

Последний матч в Ливерпуле завершился ничьей 5:5. Там был Кубок Лиги, Клопп и Эмери выпустили экспериментальные составы, отличные от тех, что увидим сегодня. Но веселье-то было, а последнему «сухарю» «Ливерпуля» в домашней игре против «Арсенала» уже 3.5 года. С того времени много изменилось, сегодня состав Артеты более сбалансированный и солиднее, чем тогда:

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Тьяго, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

«Арсенал» (3-4-3): Лено – Давид Луис, Габриэль, Тирни – Бельерин, Джака, Себальос, Сака – Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.

Прогноз «Соккер.ру»: многие ждут счет 2:1 или 3:2. Клоппу надо дожать Артету, надоело уступать Микелю. Но все-таки «Ливерпуль» в данной фазе сезона не настолько крутой и легкий, а «Арсенал» работает над ошибками, так что играючи чемпион вряд ли победит. Все зависит от безошибочности гостей в защите и скоростей их атак. А голы будут, обе забьют – реальный вариант, и ничья не исключена, на нее и поставим.