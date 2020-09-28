Промес начал забивать, а Дик Адвокат повозился с бывшим клубом. Изучаем обстановку в голландском Эредивизие

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вчера, 15:09

Главные события третьего тура Эредевизие в обзоре «Соккер.ру».

Что-то очень интересное закручивается в голландском чемпионате. «Китобойная флотилия» осмелела и начинает щипать грандов. Уже понесли внеплановые потери «Фейеноорд» и ПСВ . «Аякс» пока имеет стопроцентный результат, но прежней мощи чемпиона пока не чувствуется. Возможно, из-за кадровых проблем амстердамцев.

Краш-тест для «Витесса»

В субботу «Аякс» согласовал с «Барселоной» трансфер правого защитника Сержиньо Деста. В ближайшее время молодой голландец, заигранный за сборную США , отправится к Рональду Куману. Очередная потеря аяксидов. Чемпион проводит ремонт на ходу. Пока идёт успешно. Мохаммед Кудус и Антони с каждым матчем всё более уверенно чувствуют себя в бело-красной форме. Но до совершенства «Аяксу» ещё далеко. И в этих условиях особая роль отводится не старым, но очень опытным футболистам, — Душану Тадичу и Квинси Промесу.

В субботу чемпион принимал «Витесс», который выиграл в двух стартовых турах. Немецкий тренер Томас Леч довольно уверенно схватился за штурвал. Для него встреча в Амстердаме должна была стать краш-тестом. Который клуб из Арнема не выдержал. Играя значительную часть матча в большинстве, «Витесс» вернулся из Амстердама ни с чем.

Квинси Промес начал отсчёт своим голам в новом сезоне. На 21-й минуте он завершил ударом в угол классическую для «Аякса» комбинацию. Забегание Нуссера Мазрауи с последующим пасом назад и разящий удар бывшего спартаковца. Квинси и до этого гола, и после него, смотрелся превосходно. Видимо помнил о присутствии на трибуне нового тренера сборной Франка Де Бура.

Далее повторилась история первого тура, когда Николас Тальяфико оставил чемпионов в меньшинстве. На этот раз красную карточку на ровном месте поймал Эдсон Альварес. С численным преимуществом «Витесс» обрёл и преимущество игровое. Во втором тайме Рихедли Базур оборвал нарождавшуюся серию Андре Онаны. Тот же Базур проверил на прочность стойку аяксовских ворот. «Орлы» почувствовали запах крови и утратили чувство реальности. За что и поплатились. Новички «Аякса» Кудус и Антони организовали голевую атаку, которая принесла чемпиону третью победу.

Дик Адвокат против родного клуба

Выиграл в третий раз подряд и недавний клуб «армейца» Чидеры Эджуке «Херенвен». Фризы скромно победили «Венло» за счёт реализованного Джоуи Верманом пенальти. Бывший клуб двух других «армейцев» Кейсуке Хонды и Ахмеда Мусы доигрывал встречу вдевятером, но «Херенвен» не извлёк из этого никакой выгоды. Однако девять очков в трёх матчах набраны.

ПСВ не смог стать третьим в этой упряжке, потеряв два очка в гостевой игре с «Хераклесом». Соперники обменялись голами с пенальти, причём брабантцам пришлось отыгрываться. Соотечественник главного тренера Рогера Шмидта немецкий защитник Филипп Макс открыл счёт своим голам в Нидерландах.

«Фейеноорду» пришлось повозиться с «Ден Хааг». Гол Джонаса Арвейлера несколько спутал планы команды Дика Адвоката, у которого, как известно, нет плана «Б». Только усиление давления, которое и привело к относительно быстрому ответному голу Лутшарела Геертруиды после розыгрыша углового. Однако в промежутке между этими голами «аисты» едва не развили успех.

«Фейе» вышел вперёд во втором тайме и снова после углового. Голом Маркоса Сенеси, забитым ударом через себя, можно и нужно любоваться. Аргентинский защитник особо и не падал, просто спокойно приземлился. Но родной клуб Дика Адвоката сумел отыграться с помощью пенальти, причём не самого убедительного. Джастин Бейлоу играючи взял удар Арвейлера, но судья заставил перебить удар. Шакил Пинас был точен — 2:2. Равновесие продержалось менее двух минут. Лучиано Нарсингх затолкал мяч в ворота Люка Копманса, а потом свой очередной 11-метровый реализовал Стевен Бергейс. Красивая, но нервная победа «Фейеноорда» 4:2.

Превращение карты в тыкву

Смена тренера пока идёт на пользу «Твенте». В трёх первых матчах Рона Янса команда взяла семь очков. Три были вписаны в таблицу в игре с «Гронингеном», который клуб из Энсхеде одолел 3:1. Арьен Роббен снова не играл, в обороне гостей гулял ветер, а Серджио Падт при всём уважении всё же не волшебник. Один из трёх мячей в его ворота отправил Александр Еремеев. Русский швед начинает осваиваться в голландском футболе.

Вот мы и добрались до «Алкмара», проваливающего старт сезона. Неудача в Лиге чемпионов, домашняя ничья со «Зволле». Но «Фортуну»-то надо обыгрывать. Даже в Ситтарде. И без Келвина Стенгса и Уссамы Идрисси. Но уже на девятой минуте самый непробиваемый вратарь прошлого сезона Марко Бизо достал мяч из сетки собственных ворот после гола Зиана Флемминга. Гости отыгрались на 21-й минуте после гола Дани Де Вита. Во втором тайме «Алкмар», казалось бы, поймал свою игру. Теун Купмейнерс и Майрон Боаду забили по мячу Алексею Кошелеву. Но четвёртого гола не последовало, скорее, наоборот. Эмиль Ханссон поставил победу гостей под сомнение, а уже в добавленное время всё тот же Флемминг превратил алкмарскую карету в тыкву — 3:3.

Вместо шести очков команде Арне Слота удалось взять лишь два. Качество игры вполне соответствует количеству очков. Конечно, АЗ постарается исправить ситуацию в ближайшем матче. Хотя со «Спартой», начисто провалившей старт, будет неплохо. Старейший клуб Голландии проиграл все три встречи, в том числе и последнюю «Зволле» с результатом 0:4. Но «Спарта» не одинока. Пусто в графе очки у «Ден Хааг» и «Валвейка». Последний проиграл в гостях «Утрехту» 1:3. Ещё одна встреча «Эммен» — «Виллем II» завершилась вничью 1:1.

Забив четыре мяча, три из которых с 11-метровых, капитан «Фейеноорда» Стивен Бергейс возглавляет гонку бомбардиров. На один гол меньше у нападающего «Венло» Йоргоса Якумакиса.