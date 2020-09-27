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Состав ЦСКА круче, чем у «Локомотива». Николичу не хватает игроков для Лиги чемпионов

вчера, 12:42
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Устраиваем баттл! «Соккер.ру» сравнивает состояние и класс футболистов и тренеров соседних клубов перед дерби.

Потерь у команд немало. Баринов долго будет в лазарете. Крыховяк пропустит дерби из-за дисквалификации. Манджукича по дороге в Москву останавливает падение курса рубля – Кикнадзе хочет зафиксировать в контракте котировку евро, а Марио к такому в Мадриде, Турине и Мюнхене не привык.

У ЦСКА тоже хватает людей вне игры. Травма у Набабкина. Не может прийти в себя Ахметов. Проблемы со здоровьем у Фукса и Дивеева. А Марадишвили пропускает игру по той же причине, что и Крыховяк – дисквалификация по сумме четырех желтых карточек. Но тем интереснее сравнивать оптимальные основы на дерби.

Отталкиваемся от «4-2-3-1», ведь Ганчаренко и Николич так уже играли в этом сезоне, а «4-4-2» от Марко не меняют общий расклад.

Акинфеев – Гильерме

Шунин оттеснил Маринато на скамейку в сборной, а Акинфеев так начал сезон, что вернулись разговоры о приглашении его на Евро-2020. Игорь объективно хорош, Гильерме объективно ошибался, иногда необъяснимо и грубо. Опыт не помогает бразильскому россиянину, а капитан ЦСКА тащит все, что может.

Результат: победа ЦСКА.

Фернандес – Живоглядов

Марио — основной, а вот Николич может довериться или Живоглядову, или Игнатьеву. И оба правых латераля «Локомотива» уступают Фернандесу по всему, кроме цепкости, если говорим о Владиславе. Футболисты «Локомотива» хуже в атаке, чем Марио, который на старте сезона в порядке.

Результат: победа ЦСКА.

Карпов – Чорлука

Если бы Фукс набрал форму и прошел акклиматизацию в РПЛ, то получили бы интересную дуэль. Но раз Дивеев, Набабкин и бразилец с травмами, а Васин, который может подменить Карпова, выступал не лучше, чем юный коллега, то в этой паре победу одерживает опытный вице-чемпион мира. У Чорлуки были неважные матчи, но класс есть класс.

Результат: победа «Локомотива».

Магнуссон – Мурило

Вроде бы к исландцу не приходят основные претензии к центру защиты ЦСКА. Его коллеги скорее собирают на орехи. Но если присмотреться, то Магнуссон не показывает игру, которая позволяет Акинфееву подремать в важном матче. А Мурило в новом сезоне – лучший защитник «Локомотива». Но когда команда в кризисе, то сложно совсем без ошибок. Дерби выберет победителя, а пока – ничья.

Результат: ничья.

Щенников – Рыбус

Григория и Мацея выделяет слабая игра в защите. Поляк — переученный в защитника, играл на фланге атаки. Но если говорим о состоянии на 27 сентября 2020 года, то ставим знак равенства между опытными левыми латералями. В паре нет никого равного по яркости Фернандесу, но если измерять в канделах (единица измерения силы света — прим. «Соккер.ру»), то получите ничью.

Результат: ничья.

Бистрович – Магкеев

Здесь у ЦСКА мог быть Марадишвили, и увидели бы интересное сравнение молодых российских футболистов, которые получили шанс из-за травм партнеров. Но раз у «армейца» дисквалификация, то Магкеев, подменяющий Баринова, сразится, наверное, с Бистровичем. Кто тут круче? Футболист «Локомотива», ведь не случайно его оппоненту подыскивают новый клуб.

Результат: победа «Локомотива».

Обляков – Куликов

Если Зайнутдинов сыграет в старте ЦСКА, то Обляков будет опорником. А напротив него в баттле ждали Крыховяка. Но поляка не будет на поле, а Ивану надо уничтожать экспериментальный дуэт центральных полузащитников «Локомотива». Если ЦСКА захватит центр поля с помощью Облякова и Влашича, то Гильерме найдется работа. В этой конкретной паре понятно, кто сильнее – более опытный «армеец».

Результат: победа ЦСКА.

Кучаев – Жемалетдинов

Константин является одним из героев старта сезона. Научился забивать важные мячи. У ЦСКА есть серьезный новый козырь, который Жемалетдинов пока «Локомотиву» не обеспечивает. Сравниваем парня, что очаровал всю РПЛ на старте, с игроком, что в случае выхода тройки Рыбчинский – Антон Миранчук – Камано, вообще останется на лавке.

Результат: победа ЦСКА.

Эджуке – Камано

Можем увидеть Рыбчинского, но в дерби важен опыт — новичок из «Бордо» взрослее. Но Эджуке ярче, один новый вингер лучше вписался в игру своей команды, чем другой. У «Локомотива» большие проблемы в атаке. Мало голов, причем потеряли как раз их авторов (сегодня ждем на поле людей, что забили жалкие 4 мяча в 8 турах). Эджуке доверия пока больше, чем Камано.

Результат: победа ЦСКА.

Влашич – Антон Миранчук

Был бы плеймейкером «Локомотива» брат Алексей – можно начинать спор. А так, хотя Антон и набрал форму, забил один гол и отдал один ассист в 7 сыгранных матчах, его нельзя поставить в один ряд с Николой. Влашич набрал сумасшедшую форму, забил 4 мяча, отдал 2 голевые передачи. Хорват — звезда российского чемпионата, в котором с такой формой может надолго не задержаться. Еще лучше, чем Антон.

Результат: победа ЦСКА.

Чалов – Смолов

Прекрасная пара. Чалов уже не лучший снайпер РПЛ, и Смолов не показывает тот футбол, что привел к «Золотым бутсам» в Краснодаре. Ходили слухи об уходе, а в «Сельту» поехал не потому, что идеально подходил тренеру Семину. Федор круче, чем Эдер, но лучше ли он, чем тезка? У Чалова 0 голов и 2 ассиста, у Смолова – наоборот, 2 гола и 0 ассистов. Старший Федор подошел к дерби в чуть лучшей форме.

Результат: победа «Локомотива».

Резерв ЦСКА – резерв «Локомотива»

У ЦСКА количественно потерь не меньше, особенно в защите, но у соседей нет Крыховяка, Баринова и Алексея Миранчука – тройки лучших игроков прошлого сезона. А Дзагоев, Зайнутдинов, Гаич, Тикнизян и Сигурдссон не хуже и не лучше Лисаковича, Рыбчинского, Эдера, Игнатьева или Тугарева в качестве джокеров. Резерв плюс-минус одинаковой силы.

Результат: ничья.

Ганчаренко – Николич

ЦСКА можно похвалить за прощение главного тренера – эмоциональный отъезд на родину в 99 % случаев должен был повлечь отставку, но вместо этого команда сплотилась. Пошли заметные трансферы, и хотя пока Гаича и Фукса ждут в основе, Ганчаренко вернулся. Уже 5 матчей без поражений, в том числе переиграли «Спартак». А вот Николич закономерно тонет в таблице без трансферной поддержки «Локомотива». Николич цепляется за очки, но Ганчаренко в лучшей форме.

Результат: победа ЦСКА.

Общий счет. ЦСКА – «Локомотив» — 10:6

7 побед ЦСКА, 3 ничьи, 3 победы «Локомотива». И как предлагаете Николичу выкрутиться в ЛЧ, если светит группа в стиле «Бавария», «Барселона», «Интер», «Локомотив»? Даже если повезет задержаться в третьей корзине, то связки «Реал» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Атлетико» и так далее возможны. А состава для достойной борьбы хотя бы за третье место нет.

ЦСКА же усилил состав и ждет не только премиальных УЕФА после побед в группе Лиги Европы, но и успешных выступлений в РПЛ. Обыграв «Спартак», «армейцы» получили заряд уверенности в следующих турах. И данное сравнение, как видите, доказывает – «Локомотив» сегодня точно не фаворит дерби. Если оборона Акинфеева сама не «привезет», то у ЦСКА есть шанс победить, ведь они ярче.

С Алексеем Миранчуком, Крыховяком и Бариновым «Локомотив» был монолитнее, чем молодые «армейцы», но как будет без них? У «Локомотива» Николича специфический стиль – вязкий и точно не атакующий футбол, но если ЦСКА взвинтит темп, дерби может получиться довольно живым. Болеем за качественный футбол и фиксируем, что у Ганчаренко достаточно аргументов, чтобы огорчить клуб из ЛЧ.

И только за счет побед над такими соперниками можно вернуть ЦСКА в Лигу чемпионов. В этом сезоне это можно сделать лишь в одном случае – если финишировать не ниже второго места.

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протон1
протон1
вчера в 23:30
не надо было продавать тогда миранчука
boniel3
boniel3
вчера в 21:50
Нет слов,чтобы понять как Ганчеренко работает тренером футбольной команды.Ну как играть в футбол без центрального нападающего и опорных игроков в центре поля.Чтобы получить мяч Влашич возвращается чуть ли не к своей штрафной и тащит мяч через все поле к чужим воротам.И вся игра ЦСКА,начиная с защиты,производит гнетущие впечатление.Уже про Карпова говорить безполезно.Ну рано парню играть хорошо на высоком уровне.Обляков,Кучаев,Чалов не лучше!Проблемы эти уже тянутся три года,но тренер продолжает наступать на те же грабли.
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 17:48
Зато у нас есть Сухина
prinzЫп
prinzЫп
вчера в 15:26
С одной стороны, автор прав, но это дерби и результат непредсказуем. Ещё многое зависит от арбитра. Надеюсь не будет ломать игру и даст ребятам бороться по мужски, в спортивном смысле! Пусть будет живая и энергичная игра и пусть победит сильнейший. Надеюсь по окончанию матча, это будет ЦСКА.
В любом случае, удачи обеим командам и здоровья всем!
VAN ARM
VAN ARM ответ ОлегаТэ (раскрыть)
вчера в 14:05
пусть попробует))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 14:01
А Вилков, сцуко, это Вилков... Он, редиска, по жизни к ЦСКА неровно дышит.
mdu86
mdu86
вчера в 13:41
Кто круче? Палыч )
112910415
112910415
вчера в 13:13
Локо будет стремиться к нулевой ничьей ... наверное
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:12, ред.
Все эти рассуждения на уровне дилетантов. Далеко не всегда победа зависит и от стоимости состава и от его качества. Локо очень волевая и упрямая команда, поэтому будет трудно и тем и другим. К сожалению в подобных ситуациях в РПЛ много зависит от судьи. А вилков это и загадка, и легенда и криминал, все в одном лице
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:02
Сегодня мы всё и увидим!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:48
Сегодняшний матч покажет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:44
это ни чего не значит))мяч круглый))
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