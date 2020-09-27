Состав ЦСКА круче, чем у «Локомотива». Николичу не хватает игроков для Лиги чемпионов

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вчера, 12:42

Устраиваем баттл! «Соккер.ру» сравнивает состояние и класс футболистов и тренеров соседних клубов перед дерби.

Потерь у команд немало. Баринов долго будет в лазарете. Крыховяк пропустит дерби из-за дисквалификации. Манджукича по дороге в Москву останавливает падение курса рубля – Кикнадзе хочет зафиксировать в контракте котировку евро, а Марио к такому в Мадриде, Турине и Мюнхене не привык.

У ЦСКА тоже хватает людей вне игры. Травма у Набабкина. Не может прийти в себя Ахметов. Проблемы со здоровьем у Фукса и Дивеева. А Марадишвили пропускает игру по той же причине, что и Крыховяк – дисквалификация по сумме четырех желтых карточек. Но тем интереснее сравнивать оптимальные основы на дерби.

Отталкиваемся от «4-2-3-1», ведь Ганчаренко и Николич так уже играли в этом сезоне, а «4-4-2» от Марко не меняют общий расклад.

Акинфеев – Гильерме

Шунин оттеснил Маринато на скамейку в сборной, а Акинфеев так начал сезон, что вернулись разговоры о приглашении его на Евро-2020. Игорь объективно хорош, Гильерме объективно ошибался, иногда необъяснимо и грубо. Опыт не помогает бразильскому россиянину, а капитан ЦСКА тащит все, что может.

Результат: победа ЦСКА .

Фернандес – Живоглядов

Марио — основной, а вот Николич может довериться или Живоглядову, или Игнатьеву. И оба правых латераля «Локомотива» уступают Фернандесу по всему, кроме цепкости, если говорим о Владиславе. Футболисты «Локомотива» хуже в атаке, чем Марио, который на старте сезона в порядке.

Результат: победа ЦСКА .

Карпов – Чорлука

Если бы Фукс набрал форму и прошел акклиматизацию в РПЛ , то получили бы интересную дуэль. Но раз Дивеев, Набабкин и бразилец с травмами, а Васин, который может подменить Карпова, выступал не лучше, чем юный коллега, то в этой паре победу одерживает опытный вице-чемпион мира. У Чорлуки были неважные матчи, но класс есть класс.

Результат: победа «Локомотива».

Магнуссон – Мурило

Вроде бы к исландцу не приходят основные претензии к центру защиты ЦСКА . Его коллеги скорее собирают на орехи. Но если присмотреться, то Магнуссон не показывает игру, которая позволяет Акинфееву подремать в важном матче. А Мурило в новом сезоне – лучший защитник «Локомотива». Но когда команда в кризисе, то сложно совсем без ошибок. Дерби выберет победителя, а пока – ничья.

Результат: ничья.

Щенников – Рыбус

Григория и Мацея выделяет слабая игра в защите. Поляк — переученный в защитника, играл на фланге атаки. Но если говорим о состоянии на 27 сентября 2020 года, то ставим знак равенства между опытными левыми латералями. В паре нет никого равного по яркости Фернандесу, но если измерять в канделах (единица измерения силы света — прим. «Соккер.ру»), то получите ничью.

Результат: ничья.

Бистрович – Магкеев

Здесь у ЦСКА мог быть Марадишвили, и увидели бы интересное сравнение молодых российских футболистов, которые получили шанс из-за травм партнеров. Но раз у «армейца» дисквалификация, то Магкеев, подменяющий Баринова, сразится, наверное, с Бистровичем. Кто тут круче? Футболист «Локомотива», ведь не случайно его оппоненту подыскивают новый клуб.

Результат: победа «Локомотива».

Обляков – Куликов

Если Зайнутдинов сыграет в старте ЦСКА , то Обляков будет опорником. А напротив него в баттле ждали Крыховяка. Но поляка не будет на поле, а Ивану надо уничтожать экспериментальный дуэт центральных полузащитников «Локомотива». Если ЦСКА захватит центр поля с помощью Облякова и Влашича, то Гильерме найдется работа. В этой конкретной паре понятно, кто сильнее – более опытный «армеец».

Результат: победа ЦСКА .

Кучаев – Жемалетдинов

Константин является одним из героев старта сезона. Научился забивать важные мячи. У ЦСКА есть серьезный новый козырь, который Жемалетдинов пока «Локомотиву» не обеспечивает. Сравниваем парня, что очаровал всю РПЛ на старте, с игроком, что в случае выхода тройки Рыбчинский – Антон Миранчук – Камано, вообще останется на лавке.

Результат: победа ЦСКА .

Эджуке – Камано

Можем увидеть Рыбчинского, но в дерби важен опыт — новичок из «Бордо» взрослее. Но Эджуке ярче, один новый вингер лучше вписался в игру своей команды, чем другой. У «Локомотива» большие проблемы в атаке. Мало голов, причем потеряли как раз их авторов (сегодня ждем на поле людей, что забили жалкие 4 мяча в 8 турах). Эджуке доверия пока больше, чем Камано.

Результат: победа ЦСКА .

Влашич – Антон Миранчук

Был бы плеймейкером «Локомотива» брат Алексей – можно начинать спор. А так, хотя Антон и набрал форму, забил один гол и отдал один ассист в 7 сыгранных матчах, его нельзя поставить в один ряд с Николой. Влашич набрал сумасшедшую форму, забил 4 мяча, отдал 2 голевые передачи. Хорват — звезда российского чемпионата, в котором с такой формой может надолго не задержаться. Еще лучше, чем Антон.

Результат: победа ЦСКА .

Чалов – Смолов

Прекрасная пара. Чалов уже не лучший снайпер РПЛ , и Смолов не показывает тот футбол, что привел к «Золотым бутсам» в Краснодаре. Ходили слухи об уходе, а в «Сельту» поехал не потому, что идеально подходил тренеру Семину. Федор круче, чем Эдер, но лучше ли он, чем тезка? У Чалова 0 голов и 2 ассиста, у Смолова – наоборот, 2 гола и 0 ассистов. Старший Федор подошел к дерби в чуть лучшей форме.

Результат: победа «Локомотива».

Резерв ЦСКА – резерв «Локомотива»

У ЦСКА количественно потерь не меньше, особенно в защите, но у соседей нет Крыховяка, Баринова и Алексея Миранчука – тройки лучших игроков прошлого сезона. А Дзагоев, Зайнутдинов, Гаич, Тикнизян и Сигурдссон не хуже и не лучше Лисаковича, Рыбчинского, Эдера, Игнатьева или Тугарева в качестве джокеров. Резерв плюс-минус одинаковой силы.

Результат: ничья.

Ганчаренко – Николич

ЦСКА можно похвалить за прощение главного тренера – эмоциональный отъезд на родину в 99 % случаев должен был повлечь отставку, но вместо этого команда сплотилась. Пошли заметные трансферы, и хотя пока Гаича и Фукса ждут в основе, Ганчаренко вернулся. Уже 5 матчей без поражений, в том числе переиграли «Спартак». А вот Николич закономерно тонет в таблице без трансферной поддержки «Локомотива». Николич цепляется за очки, но Ганчаренко в лучшей форме.

Результат: победа ЦСКА .

Общий счет. ЦСКА – «Локомотив» — 10:6

7 побед ЦСКА , 3 ничьи, 3 победы «Локомотива». И как предлагаете Николичу выкрутиться в ЛЧ , если светит группа в стиле «Бавария», «Барселона», «Интер», «Локомотив»? Даже если повезет задержаться в третьей корзине, то связки «Реал» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Атлетико» и так далее возможны. А состава для достойной борьбы хотя бы за третье место нет.

ЦСКА же усилил состав и ждет не только премиальных УЕФА после побед в группе Лиги Европы, но и успешных выступлений в РПЛ . Обыграв «Спартак», «армейцы» получили заряд уверенности в следующих турах. И данное сравнение, как видите, доказывает – «Локомотив» сегодня точно не фаворит дерби. Если оборона Акинфеева сама не «привезет», то у ЦСКА есть шанс победить, ведь они ярче.

С Алексеем Миранчуком, Крыховяком и Бариновым «Локомотив» был монолитнее, чем молодые «армейцы», но как будет без них? У «Локомотива» Николича специфический стиль – вязкий и точно не атакующий футбол, но если ЦСКА взвинтит темп, дерби может получиться довольно живым. Болеем за качественный футбол и фиксируем, что у Ганчаренко достаточно аргументов, чтобы огорчить клуб из ЛЧ .