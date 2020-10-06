Польша – Финляндия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 08:54

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на товарищеский матч сборных Польши и Финляндии, который состоится 7 октября 2020 года.

Польша

Национальная команда Польши сыграла два официальных матча после затяжного перерыва. Сборная неудачно стартовала в новом сезоне Лиги Наций УЕФА , когда минимально проиграла в Нидерландах (0:1).

Во втором матче групповой стадии турнира подопечные Ежи Бржечека реабилитировались благодаря гостевой победе над Боснией и Герцеговиной (2:1). Отметим, что в пяти предыдущих домашних матчах поляки не проигрывали – 4 победы и 1 ничья.

Финляндия

Финны провели неубедительный отбор к чемпионату Европы, заняв четвертое место в своей группе. Теперь команда попытается пробиться на ЕВРО-2020 через плей-офф в Лиге Наций УЕФА .

После карантина сборная Финляндии провела два поединка в новом сезоне Лиги Наций УЕФА , минимально уступив Уэльсу (0:1), а также обыграв в гостях Ирландию (1:0). В пяти последних выездных матчах команда проиграла две встречи – Греции (1:2) и Боснии (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победа Польши – 1.735

Ничья – 3.720

Победа Финляндии – 4.910

Статистика

Польша не проигрывала в 4 последних матчах Финляндии – 2 победы и 2 ничьи.

Финляндия не побеждала в 4 из 5 последних гостевых матчах против Польши.

В 3 из 5 предыдущих встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз на матч

Поляки вполне очевидно считаются фаворитом предстоящего поединка. Для Финляндии этот матч не несет особого значения, поскольку у команды впереди важные матчи плей-офф.

Хозяева, в свою очередь, очень мощно играли в последних поединках, обыгрывая соперников разного калибра. Предлагаем взять ставку на П1 с коэффициентом 1.735 в БК Pinnacle.