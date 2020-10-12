Украина – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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12 октября 2020, 08:18

Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Украина – Испания, который состоится 13 октября 2020 года.

Украина

Национальная сборная Украины занимает третью позицию в группе, набрав три очка. Команда Андрея Шевченко показала такие результаты в турнире: Швейцария (2:1), Испания (0:4), Германия (1:2).

Текущий блок матчей украинцы проводят без ряда ключевых игроков, у которых обнаружен COVID-19. Отметим, что в трех последних матчах сборная потерпела поражения.

Испания

У команды Испании семь очков в активе и единоличное лидерство в турнирной таблице четвертого квартета. «Красная фурия» показала следующие результаты: Германия (1:1), Украина (4:0), Швейцария (1:0).

В четырех предыдущих выездных матчах испанцы сыграли вничью. Из десяти последних поединков вне родных стен команда проиграла только Хорватии (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 7.880

Ничья – 5.360

Победит Испания – 1.403

Статистика

Украина проиграла только 1 из 10 последних домашних матчей.

Испания выиграла 5 предыдущих очных встреч у соперника.

В 5 последних матчах Украины прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз на матч

Гости вполне заслуженно считаются фаворитом этой встречи, учитывая кадровые потери хозяев. В первом противостоянии против Украины команда Луиса Энрике добыла легкую и разгромную победу, поэтому может рассчитывать на максимальный результат в Киеве.

Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на П2 с коэффициентом 1.403 в БК Pinnacle.