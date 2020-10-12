Украина – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Украина – Испания, который состоится 13 октября 2020 года.
Украина
Национальная сборная Украины занимает третью позицию в группе, набрав три очка. Команда Андрея Шевченко показала такие результаты в турнире: Швейцария (2:1), Испания (0:4), Германия (1:2).
Текущий блок матчей украинцы проводят без ряда ключевых игроков, у которых обнаружен COVID-19. Отметим, что в трех последних матчах сборная потерпела поражения.
Испания
У команды Испании семь очков в активе и единоличное лидерство в турнирной таблице четвертого квартета. «Красная фурия» показала следующие результаты: Германия (1:1), Украина (4:0), Швейцария (1:0).
В четырех предыдущих выездных матчах испанцы сыграли вничью. Из десяти последних поединков вне родных стен команда проиграла только Хорватии (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Украина – 7.880
- Ничья – 5.360
- Победит Испания – 1.403
Статистика
- Украина проиграла только 1 из 10 последних домашних матчей.
- Испания выиграла 5 предыдущих очных встреч у соперника.
- В 5 последних матчах Украины прошла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз на матч
Гости вполне заслуженно считаются фаворитом этой встречи, учитывая кадровые потери хозяев. В первом противостоянии против Украины команда Луиса Энрике добыла легкую и разгромную победу, поэтому может рассчитывать на максимальный результат в Киеве.
Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на П2 с коэффициентом 1.403 в БК Pinnacle.