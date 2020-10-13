Хорватия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

Сборные Хорватии и Франции 14 октября 2020 года сыграют в поединке групповой стадии Лиги Наций УЕФА. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на это противостояние.
Хорватия
Хорватская сборная набрала только три очка после трех сыгранных туров и занимает третью позицию в квартете. «Шашечным» удалось обыграть только команду Швеции в предыдущем туре со счетом 2:1.
В двух стартовых поединках Хорватия крупно уступила в гостях Франции (2:4) и Португалии (1:4). Отметим, что дома команда выиграла четыре последних поединка с общим счетом 10:2.
Франция
Сборная Франции ведет борьбу с Португалией за первую позицию в группе Лиги Наций УЕФА. Сейчас подопечные Дидье Дешама уступают оппонент по дополнительным показателям.
В последнем туре французы не смогли обыграть дома португальцев, завершив матч без забитых голов (0:0). До этого действующие чемпионы мира легко обыграли хорватов (4:1) и шведов (2:0). Отметим, что в 11 последних матчах Франция не проигрывала – девять побед и две ничьи.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия – 3.830
- Ничья – 3.540
- Победит Франция – 2.080
Статистика
- Франция никогда не проигрывала Хорватии – четыре победы и три ничьи.
- Французы победили в четырех предыдущих гостевых матчах с «сухим» счетом.
- Хорватия пропускала минимум один гол в трех последних домашних поединках.
Прогноз на матч
Исторически так сложилось, что хорваты не побеждают французов в очных встречах. Так было и в финале ЧМ-2018, и в недавнем матче Лиги Наций УЕФА.
После ничейного матча с португальцами, подопечные Дидье Дешама захотят реабилитироваться и вернуть себе лидерство в группе. Учитывая вышесказанное, предлагаем ставку на Ф2(0) с коэффициентом 1.567 в БК Pinnacle.