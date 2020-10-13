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Хорватия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

13 октября 2020, 10:22

Сборные Хорватии и Франции 14 октября 2020 года сыграют в поединке групповой стадии Лиги Наций УЕФА. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на это противостояние.

Хорватия

Хорватская сборная набрала только три очка после трех сыгранных туров и занимает третью позицию в квартете. «Шашечным» удалось обыграть только команду Швеции в предыдущем туре со счетом 2:1.

В двух стартовых поединках Хорватия крупно уступила в гостях Франции (2:4) и Португалии (1:4). Отметим, что дома команда выиграла четыре последних поединка с общим счетом 10:2.

Франция

Сборная Франции ведет борьбу с Португалией за первую позицию в группе Лиги Наций УЕФА. Сейчас подопечные Дидье Дешама уступают оппонент по дополнительным показателям.

В последнем туре французы не смогли обыграть дома португальцев, завершив матч без забитых голов (0:0). До этого действующие чемпионы мира легко обыграли хорватов (4:1) и шведов (2:0). Отметим, что в 11 последних матчах Франция не проигрывала – девять побед и две ничьи.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Хорватия – 3.830
  • Ничья – 3.540
  • Победит Франция – 2.080

Статистика

  • Франция никогда не проигрывала Хорватии – четыре победы и три ничьи.
  • Французы победили в четырех предыдущих гостевых матчах с «сухим» счетом.
  • Хорватия пропускала минимум один гол в трех последних домашних поединках.

Прогноз на матч

Исторически так сложилось, что хорваты не побеждают французов в очных встречах. Так было и в финале ЧМ-2018, и в недавнем матче Лиги Наций УЕФА.

После ничейного матча с португальцами, подопечные Дидье Дешама захотят реабилитироваться и вернуть себе лидерство в группе. Учитывая вышесказанное, предлагаем ставку на Ф2(0) с коэффициентом 1.567 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
13 октября в 10:53
Интересный будет матч
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