Хорватия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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13 октября 2020, 10:22

Сборные Хорватии и Франции 14 октября 2020 года сыграют в поединке групповой стадии Лиги Наций УЕФА . Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на это противостояние.

Хорватия

Хорватская сборная набрала только три очка после трех сыгранных туров и занимает третью позицию в квартете. «Шашечным» удалось обыграть только команду Швеции в предыдущем туре со счетом 2:1.

В двух стартовых поединках Хорватия крупно уступила в гостях Франции (2:4) и Португалии (1:4). Отметим, что дома команда выиграла четыре последних поединка с общим счетом 10:2.

Франция

Сборная Франции ведет борьбу с Португалией за первую позицию в группе Лиги Наций УЕФА . Сейчас подопечные Дидье Дешама уступают оппонент по дополнительным показателям.

В последнем туре французы не смогли обыграть дома португальцев, завершив матч без забитых голов (0:0). До этого действующие чемпионы мира легко обыграли хорватов (4:1) и шведов (2:0). Отметим, что в 11 последних матчах Франция не проигрывала – девять побед и две ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 3.830

Ничья – 3.540

Победит Франция – 2.080

Статистика

Франция никогда не проигрывала Хорватии – четыре победы и три ничьи.

Французы победили в четырех предыдущих гостевых матчах с «сухим» счетом.

Хорватия пропускала минимум один гол в трех последних домашних поединках.

Прогноз на матч

Исторически так сложилось, что хорваты не побеждают французов в очных встречах. Так было и в финале ЧМ -2018, и в недавнем матче Лиги Наций УЕФА .

После ничейного матча с португальцами, подопечные Дидье Дешама захотят реабилитироваться и вернуть себе лидерство в группе. Учитывая вышесказанное, предлагаем ставку на Ф2(0) с коэффициентом 1.567 в БК Pinnacle.