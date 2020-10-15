«Аугсбург» — РБ «Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:47

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч 4-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — РБ «Лейпциг», который состоится 17 октября 2020 года.

«Аугсбург»

К четвертому туру нового сезона чемпионата Германии «Аугсбург» подходит в статусе одного из лидеров турнирной таблице. Команда Хайко Херрлиха набрала семь очков, которые дают ей право делить первую строчку с РБ «Лейпцигом» и «Айнтрахтом».

В двух стартовых турах «Фуггеры» отметились победой над «Унионом» (3:1) и дортмундской «Боруссией» (2:0), а в последнем матче хозяева разделили очки с «Вольфсбургом» в гостях (0:0). Отмечаем надежную игру команды в обороне, которая за три матча пропустила лишь один гол.

РБ «Лейпциг»

РБ «Лейпциг» показал аналогичные со своим ближайшим соперником результаты, но более продуктивно сыграл в атаке. В первом туре «Быки» обыграли дома «Майнц» (3:1), после чего, последовала гостевая ничья против «Байера» в Леверкузене (1:1).

Перед уходом на перерыв подопечные Юлиана Нагельсмана катком прошлись по кризисному «Шальке», отправив в ворота соперника четыре безответных гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» — 6.090

Ничья – 4.550

Победит РБ «Лейпциг» — 1.558

Статистика

Ставка на ТМ(3,5) прошла в четырех из пяти прошлых очных встречах команд.

«Аугсбург» не пропускал больше гола в пяти последних поединках.

В четырех предыдущих матчах «Лейпцига» в гостях забивалось не больше трех голов.

Прогноз

Победитель этого матча может примерять на себе статус единоличного лидера в турнирной таблице чемпионата Германии. Очевидные симпатии букмекеров на стороне «Лейпцига», который владеет более мастеровитым составом и лучше играет в атаке.

«Аугсбург» на старте сезона показал неплохую игру в защите, на что хозяева и сделают ставку в противостоянии против фаворита. Полагаем, что много голов в этой встрече не будет. В БК Pinnacle ставку на ТМ(3,5) можно разместить с коэффициентом 1.712.