Ошибки Зидана, последствиями которых являются неубедительная игра команды в начале сезоне.

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23 октября 2020, 15:12

1 — проваленная трансферная компания

Зидан летом отказывался от новых приобретений. С момента его возвращения, тренер требовал от руководства только лишь подписать Погба. Но руководство «сливочных» отказалась от покупки француза.



Здесь вина не только тренера, но и Флорентино Переса. Президент клуба принял решение этим летом заработать и не тратить, несмотря на наглядные проблемы в команде.

Команда вернула из аренд Эдегора и Одриосолу. Игроки сейчас травмированы.

2 — продажа Ашрафа Хакими

Марокканец стал одним из лучших игроков «Боруссии Д» и Бундеслиги в целом. Многие топ клубы хотели его заполучить.«Реал» же взял и продал Ашрафа в «Интер» за смешные деньги. Зидан посчитал марокканца не нужным.

3 — недоверие молодым игрокам

Всем ясно, что Зидан не доверяет таким игрокам как Родриго, Эдегор, Йович... Игроки на поле выходят совсем неуверенными. Тренер их вообще не поддерживает. Возьмем того же Родриго. Игрок не прогрессирует. Поклонники «сливочных» возлагают на него надежды после каждого выхода, а он не оправдывает ожидания. Другой пример — Марианн Диас. Сидеть весь сезон в глухом запасе, выйти в «Классико» на две минуты и забить гол. Согласитесь, выглядит очень достойно. И вот после этого, Мариано снова отправился в глухой запас.

4 — кенты

У Зинидена есть свои любимые игроки, который чтобы ни было будут играть. Карим Бензема, Модрич, Кроос, Каземиро, Варан, Рамос, Карвахаль, Марсело. Даже после откровенно проваленных игр, эти игроки продолжают выходить. В сезоне 2018/2019, когда Зидан вернулся в команду, Марсело был игроком запаса и в место него играл Регилон. Зидан сходу вернул бразильца в основу, а испанец летом отправился в «Севилью».

Остальные же игроки получает очень мало внимания от тренера. Именно поэтому, игроки которые выходят на замену, обычно ничем не отмечаются.

5 — выбор в пользу Марсело и Иско

Марсело безусловно является историческим игроком для «Реала» и его достижения никто не отменяет. Но Зидану уже пора понять, что пикового Марсело уже не вернуть. Бразилец уже 3 сезон подряд проваливается. Постоянные фейлы в обороне были и раньше, но тогда бразилец исправлялся своей прекрасной игрой в атаке. Сейчас же этого нет. С Ферланом Менди левый фланг «Реала» в разы надежнее. Но Зидан все равно умудряется ставить Марсело.

Тоже самое касается и Иско. Испанец все никак не может вернуться на прежний уровень. В один момент, Зидан в прошедшем сезоне ставил Хамеса. И колумбиец был одним из лучших на поле. Но Хамес относился к тем игрокам, которым Зидан не доверял. Как итог, Родригес отправился в запас, а летом был продан в «Эвертон». Сейчас Хамес один из лучших в АПЛ и главный лидер в своей команде. Топового Иско же мы не видели с момента последней победы «Реала» в Лиге Чемпионов и вряд ли уже когда-нибудь при Зидане увидим.



Заслуги Зидана также никто не отменяет. Он вошел в историю футбола навсегда, как тренер выигравший 3 Лиги Чемпионов подряд. Но ему необходимо меняться. Ведь с кентами долго не продержишься, что мы сейчас и видим.

Спасибо за внимание. Играйте в футбол!!!