«Гранада» — ПАОК: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:01

«Гранада» и ПАОК сыграют во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29 октября 2020 года.

«Гранада»

«Гранада» отлично дебютировала на европейской арене. В первом туре групповой стадии Лиги Европы испанский клуб ездил в гости к ПСВ , который был обыгран в волевом стиле со счетом 2:1.

В Ла Лиге «Насриды» тоже чувствуют себя отлично. В последнем матче они обыграли в гостях «Хетафе» (1:0), что позволило команде закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице.

ПАОК

Греческий клуб выступает в Лиге Европы не от хорошей жизни. В квалификации к Лиге Чемпионов ПАОК дважды проиграл «Краснодару» с одинаковым счетом 2:1.

Первый тур групповой стадии ЛЕ сложился для «Черно-белых» не лучшим образом. Дома ПАОК избежал поражения от «Омонии», сведя матч к ничейному результату. Отметим, что в пяти прошлых матчах гости одержали только одну победу.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» — 1.581

Ничья – 4.000

Победит ПАОК – 5.970

Статистика

«Гранада» выиграла 4 последних домашних матча, пропустив в них только один гол.

ПАОК не побеждал в 4 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах.

не побеждал в 4 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах. «Гранада» не проигрывал в 9 из 10 прошлых матчах во всех соревнованиях.

Прогноз

«Гранада» сейчас находится в очень приличной форме, что подтверждают последние результаты команды. У испанского коллектива налажена игра в обороне, а атака регулярно вскрывает оборону соперников.