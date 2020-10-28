«Гранада» — ПАОК: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Гранада» и ПАОК сыграют во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29 октября 2020 года.
«Гранада»
«Гранада» отлично дебютировала на европейской арене. В первом туре групповой стадии Лиги Европы испанский клуб ездил в гости к ПСВ, который был обыгран в волевом стиле со счетом 2:1.
В Ла Лиге «Насриды» тоже чувствуют себя отлично. В последнем матче они обыграли в гостях «Хетафе» (1:0), что позволило команде закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице.
ПАОК
Греческий клуб выступает в Лиге Европы не от хорошей жизни. В квалификации к Лиге Чемпионов ПАОК дважды проиграл «Краснодару» с одинаковым счетом 2:1.
Первый тур групповой стадии ЛЕ сложился для «Черно-белых» не лучшим образом. Дома ПАОК избежал поражения от «Омонии», сведя матч к ничейному результату. Отметим, что в пяти прошлых матчах гости одержали только одну победу.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» — 1.581
- Ничья – 4.000
- Победит ПАОК – 5.970
Статистика
- «Гранада» выиграла 4 последних домашних матча, пропустив в них только один гол.
- ПАОК не побеждал в 4 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах.
- «Гранада» не проигрывал в 9 из 10 прошлых матчах во всех соревнованиях.
Прогноз
«Гранада» сейчас находится в очень приличной форме, что подтверждают последние результаты команды. У испанского коллектива налажена игра в обороне, а атака регулярно вскрывает оборону соперников.
ПАОК в текущем сезоне не впечатляет своей игрой. Греческой команде сложно будет взять очки в Испании. Предлагаем ставку на П1 за 1.581 в БК Pinnacle.