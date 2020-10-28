ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Гранада» — ПАОК: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:01

«Гранада» и ПАОК сыграют во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29 октября 2020 года.

«Гранада»

«Гранада» отлично дебютировала на европейской арене. В первом туре групповой стадии Лиги Европы испанский клуб ездил в гости к ПСВ, который был обыгран в волевом стиле со счетом 2:1.

В Ла Лиге «Насриды» тоже чувствуют себя отлично. В последнем матче они обыграли в гостях «Хетафе» (1:0), что позволило команде закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице.

ПАОК

Греческий клуб выступает в Лиге Европы не от хорошей жизни. В квалификации к Лиге Чемпионов ПАОК дважды проиграл «Краснодару» с одинаковым счетом 2:1.

Первый тур групповой стадии ЛЕ сложился для «Черно-белых» не лучшим образом. Дома ПАОК избежал поражения от «Омонии», сведя матч к ничейному результату. Отметим, что в пяти прошлых матчах гости одержали только одну победу.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гранада» — 1.581
  • Ничья – 4.000
  • Победит ПАОК – 5.970

Статистика

  • «Гранада» выиграла 4 последних домашних матча, пропустив в них только один гол.
  • ПАОК не побеждал в 4 предыдущих гостевых поединках во всех турнирах.
  • «Гранада» не проигрывал в 9 из 10 прошлых матчах во всех соревнованиях.

Прогноз

«Гранада» сейчас находится в очень приличной форме, что подтверждают последние результаты команды. У испанского коллектива налажена игра в обороне, а атака регулярно вскрывает оборону соперников.

ПАОК в текущем сезоне не впечатляет своей игрой. Греческой команде сложно будет взять очки в Испании. Предлагаем ставку на П1 за 1.581 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:25
Гранада не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100