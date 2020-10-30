Роналду и белый порошок, или Шесть пуль, сорвавших трансфер в «Милан». Темная сторона футбольной страсти

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сегодня, 19:07

Скандал после Мерсисайдского дерби напоминает «Соккер.ру» жуткие, но важные футбольные истории.

1994 год. Эскобар, автогол и безнаказанность

Защитник Эскобар забил в свои ворота на чемпионате мира в 1994-м в день ничьей со США . И хотя вылет Колумбии не его вина – проиграли также румынам в первом туре, на родине Андреса создали миф, будто во всем виноват он. А поскольку наркоторговцы 90-х были связаны с черными букмекерами, то 2 июля 1994 года в Медельине пересеклись футболист и братья Гальон. Они оскорбляли защитника, которого сватали в «Милан», а дальше версии свидетелей расходятся. Неправдоподобная говорит, что Андрес огрызался, вторая – поспешил из клуба домой, ведь в Колумбии 90-х не ссорились с коллегами убитого к тому времени Пабло Эскобара.

Игрок сел в машину, но к авто подошел мужчина и выстрелил в Эскобара шесть раз. По легенде кричал то ли «гол, гол, гол», то ли «автогол, автогол, автогол». На суде вину за преступление взял водитель братьев Гальон. Мужчине дали 43 года тюрьмы, но уже через девять вышел из-за «примерного поведения». Есть версия, что это лишь стрелочник, ведь изначально прокурор обвинил в организации убийства одного из наркоторговцев. Но судья отпустил его в итоге. Чтобы вы понимали, о ком речь – в 2018 году Хуан Сантьяго Гальон признал, что связан с трафиком кокаина, речь о минимум пяти тоннах. И что судья сделал с человеком, которого вместе с братом Педро обвиняли еще и в создании эскадронов смерти?

Гальона отпустили в начале 2019-го. Если думаете, что в Колумбии за двадцать пять лет многое изменилось, то вот свежий случай. Защитник Тесильо промахнулся в четвертьфинале Кубка Америки 2019 в серии пенальти с Чили. Сразу после вылета жена и отец игрока получали тысячи угроз с отсылками к убийству Эскобара.

2007. Запугивание легенд «Манчестер Юнайтед»

Если бы сэр Алекс Фергюсон не стал тренером, то вряд ли из него получился бы милый бухгалтер. Без футбола и в криминал мог податься, такие жесткие люди себя находят в любом лидерстве. Так что здесь запугивали непугливого. Но в клубе встревожились, когда в 2007 году в офис МЮ пришел пакет с белым порошком, и сообщением: «Почему ты открыл письмо? Умрешь через 20 минут». Важно напомнить, что письма с белым порошком начали рассылать после 11 сентября и теракта в Нью-Йорке. Причем были реальные попытки отравления таким образом.

Мир пугали письмами со спорами сибирской язвы, и хотя только двадцать из сотен писем оказались реальными терактами, Фергюсон точно напрягся. И лишь когда полицейские провели анализ содержимого – похоже, это был обычный стиральный порошок, а через день аналогичные конверты получили Руни и Роналду, то в МЮ выдохнули. Нарвались не на террористов, что угрожали звездам футбола, а на сумасшедшего. Но тоже опасно, поэтому на базе клуба тогда усилили охрану и пересмотрели тактику приема писем от неизвестных отправителей.

Что плохо в этой истории? Нет сообщений, что виновника нашли и наказали. У Роналду давно есть личная охрана. Но безнаказанность порождает новые преступления. Эвра после скандальной истории с Суаресом получал угрозы расправы от людей, что представлялись заключенными и обещали вырезать всю его семью после выхода на свободу. Ходил с охранниками, и хотя не испугался, жена и брат Патриса, непривычные к потокам угроз, успокоились лишь спустя месяцы.

2020. Пикфорд, дети и травма Ван Дейка

Шовковский совершил в 1999-м году дикую ошибку в стыковом матче Евро против Словении, куда Украину отправил ляп Филимонова. Но вратарь «Динамо» не стал изгоем, как голкипер «Спартака», хотя ляп украинского Александра жестче. Есть страны, где на вратарей реагируют острее, вроде Бразилии, России или Англии. Пикфорда британцы не любят, часто задирают. А после сложной травмы Ван Дейка пошла серия угроз расправы. Ришарлисона – автор красной, тоже атакуют, полицейские начали поиски авторов анонимных сообщений.

Чему учат всех эти случаи? Важно не переходить границу при реакции на футбол. Принципиально важно вычищать анонимные оскорбления, не говоря об угрозах. Современный мир позволяет многое, но отдельных фанатов не красит, как отреагировали на фол Пикфорда, который не привел к пенальти и красной карточке по роковой случайности, ведь судья зафиксировал до этого офсайд. Вирджила жаль, но сам голландец мог стать тем, кто наносит похожую травму. Это футбол. А вот анонимные угрозы – зло.

Понятно, что Пикфорд не схлестнулся с нетрезвыми наркоторговцами, но правильно сделал, что нанял охрану для своей семьи. Игру воспринимают серьезно, важно говорить не только о позитивной ее стороне. Хорошо то, что хорошо заканчивается – большинство угроз остаются пустыми. Но примитивная форма отыграться на известных незнакомцах крайне популярная. Но нередко влияет на семьи игроков. Ван Дейку стоило бы выступить с заявлением, что осуждает угрозы в адрес Пикфорда или его семьи. Британцы в таких случаях не раз переходили грань. Например, когда Чех перешел в «Арсенал», то его детям и жене чего только не желали.

Есть законные способы реакции на футбольные события, запугивания в список не входят. Но важно учитывать ментальное состояние людей. Неадекватных много. Например, Деклан Райс получил угрозы расправы, когда выбрал Англию, а не сборную Ирландии. И плохо, что полицию в основном случаи с угрозами не интересуют. Буквально в каждой стране у правоохранителей есть вариант поговорки «нет тела – нет дела». Но, как знаем по угрозам братьев Гальон в адрес бедняги Эскобара, иногда все заканчивается шестью пулями.

Под конец хочется поделиться лайфхаком на тему. Всякий раз, когда вас пытаются оскорбить в сети, помните, что по ту сторону может сидеть ребенок. Без шуток – в июле в Англии задержали 12-летнего школьника, который угрожал и оскорблял вингера «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха. Много лет назад была еще одна похожая история – девочки-подростки набросились на хавбека «Астон Виллы» Агбонлахора, потому что в товарищеском матче сбил участника их любимой группы «One Direction».

Но Пикфорд сейчас не знает, какие из угроз реальные. Зато есть сразу две хороших новости – Джордана защищают профессионалы, а операция Ван Дейка прошла успешно.