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Широков находится под подпиской о невыезде

04 октября 2020, 17:16

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, что находится под подпиской о невыезде.

Пусть возбуждают [дело]. Когда всё закончится, тогда и выскажусь. Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю.

Напомним, что в отношении Широкова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Экс-хавбек сборной России избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.

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Все комментарии
морозз
морозз
04 октября в 22:25
Расстрелять а потом помиловать!
протон1
протон1
04 октября в 20:35
пусть сажают . нечего было бить по голове
stachel
stachel ответ Caniggia (раскрыть)
04 октября в 20:03
До суда. Мишаня человека убил и тоже сидел дома.
Caniggia
Caniggia
04 октября в 18:32
Кокоша с Мамайкой год на нарах чалились за то же самое. Так почему этот неадекватный, высокомерный индюк сидит дома, а не в тюрьме?
Брулин
Брулин
04 октября в 18:14
"Для развития клуба, у меня есть собственная инновационная система работы с судьями..."добавил Роман Широков
NEADEKVAT
NEADEKVAT
04 октября в 18:00
Пусть чалится, раз особо дерзский
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 17:43
Если подал в суд, нужно отвечать за свои поступки. Публичный человек обязан дважды подумать, прежде чем сделать.
Один по пьяне человека погубил, другой кулаками машет. Раз не смогли уладить по мирному, пусть ответит по закону.
Только не стОит раздувать шумиху из подобных дел. Некрасиво это все...
Союзник противников
Союзник противников ответ d_fincher (раскрыть)
04 октября в 17:40
Его отстранили.Что это означает-не берусь судить.
Союзник противников
Союзник противников
04 октября в 17:40
Вор должен сидеть в тюрьме,а злостный хулиган мести улицы.Месяца три.САмые посещаемые и людные места Москвы.Под конвоем сопливого мальчишки-полицая.
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
04 октября в 17:39
Возможно, он планирует преподать всем урок своей надменности, непотопляемости и изворотливости... Раскаиваться в содеянном - не его конёк...
d_fincher
d_fincher
04 октября в 17:38
За всё это время МАТЧ ТВ ни разу не сообщил об инциденте. Хотя он работает на их канале. Стоит Соболеву что-то сказать - шквал постов и новостей. А тут Широков просто избил судью, что такого.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 октября в 17:29
Дома сиди, ёпт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
04 октября в 17:29, ред.
Этого парня нужно поставить на грешную Землю , а то летает в Облаках.
Q-J-G
Q-J-G
04 октября в 17:27
...тогда и выскажусь...


О чём?!!! Есть видео, на котором чётко видно всё происходящее... Широков должен отвечать по всей строгости, согласно закона, по максимуму, за тот беспредел, который он себе позволил по отношению к судье, по отношению к человеку... Ответить за своё неадекватное, жестокое поведение на глазах у многих свидетелей, уверовав в свою безнаказанность. И пусть он и другие такие, как Широков, знают и понимают, что не всё и не всегда остаётся ненаказуемым из того, что позволил себе Широков...!
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 17:23
не стоит это дело такого внимания)))обычная хулиганка))))
alex074
alex074
04 октября в 17:19
Наказание для таких деяний должно быть строгое...
shlomo
shlomo
04 октября в 17:16
Маловато будет...нужно наказывать строго!
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