Широков находится под подпиской о невыезде

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал, что находится под подпиской о невыезде.
Пусть возбуждают [дело]. Когда всё закончится, тогда и выскажусь. Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю.
Напомним, что в отношении Широкова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Экс-хавбек сборной России избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.
Один по пьяне человека погубил, другой кулаками машет. Раз не смогли уладить по мирному, пусть ответит по закону.
Только не стОит раздувать шумиху из подобных дел. Некрасиво это все...
Один по пьяне человека погубил, другой кулаками машет. Раз не смогли уладить по мирному, пусть ответит по закону.
Только не стОит раздувать шумиху из подобных дел. Некрасиво это все...
О чём?!!! Есть видео, на котором чётко видно всё происходящее... Широков должен отвечать по всей строгости, согласно закона, по максимуму, за тот беспредел, который он себе позволил по отношению к судье, по отношению к человеку... Ответить за своё неадекватное, жестокое поведение на глазах у многих свидетелей, уверовав в свою безнаказанность. И пусть он и другие такие, как Широков, знают и понимают, что не всё и не всегда остаётся ненаказуемым из того, что позволил себе Широков...!
О чём?!!! Есть видео, на котором чётко видно всё происходящее... Широков должен отвечать по всей строгости, согласно закона, по максимуму, за тот беспредел, который он себе позволил по отношению к судье, по отношению к человеку... Ответить за своё неадекватное, жестокое поведение на глазах у многих свидетелей, уверовав в свою безнаказанность. И пусть он и другие такие, как Широков, знают и понимают, что не всё и не всегда остаётся ненаказуемым из того, что позволил себе Широков...!