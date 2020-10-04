Широков находится под подпиской о невыезде

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04 октября 2020, 17:16

Бывший футболист сборной России рассказал, что находится под подпиской о невыезде.

Пусть возбуждают [дело]. Когда всё закончится, тогда и выскажусь. Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской о невыезде, не выезжаю.

Напомним, что в отношении Широкова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Экс-хавбек сборной России избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительских команд.