ГлавнаяНовости

Адвокат избитого Широковым арбитра рассказал о ходе следствия

05 октября 2020, 18:23

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал о ходе следствия в отношении Романа Широкова.

Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман богатый человек, в чём тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженный мастер спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.

Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждённой статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.

Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему.

Все новости
Широков находится под подпиской о невыезде
04 октября Комментарии17
В Италии футбольного арбитра убили в его квартире вместе с подругой
22 сентября
«Это покушение на убийство», — адвокаты избитого судьи Данченкова
15 сентября Комментарии21
В отношении Широкова возбудили уголовное дело
15 сентября Комментарии63
СлухиИз офиса Египетской ассоциации футбола пропал Кубок африканских наций
05 сентября Комментарии8
Семак стал жертвой мошенников
02 сентября Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
05 октября в 20:35
Нужно назвать конкретную сумму, чтобы быстрее разрулить этот конфликт!)
Loko57
Loko57
05 октября в 20:27
На мой взгляд, в данном заявлении виден четкий посыл "он получал миллионные гонорары, сейчас лишат звания, в чем проблема ему прийти и предложить мировую". Разочаровывает когда начинают с защиты чести и достоинства, а заканчивают банальным дай денег и мы замолчим.
морозз
морозз
05 октября в 19:50
Когда джигит Гулиев догнал на остановке американца и сломал ему нос...то инцидент был быстро замят деньгами! Широков походу идёт прямым путём по стопам Кокорина и Мамаева...то есть дорога на Зону ему открыта! Надо было в самом начале договариваться и просить прощения у невинно избитого человека! Но мы крутые и у нас денег немерено...поэтому Рома вперёд и с песнями о Таганке и Гоп Стопе!
cska1948
cska1948 ответ Faustello (раскрыть)
05 октября в 19:26
Так и хотят наказать - деньгами!
Faustello
Faustello ответ cska1948 (раскрыть)
05 октября в 19:17, ред.
Так вроде позиция наказать, а тут вроде говорят мол пришлите известного человека (х.з. мож Аллу Пугачёву хотят) и денюг много, т.к. миллионы зарабатывал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 19:16
Тут ведь как: богатый человек должен понимать, что за свободу придется заплатить большие деньги. Такие, чтобы запомнилось и нарушать больше не тянуло. Ну или попасть в камеру на какой то срок. Там тоже постараются сделать, чтобы не тянуло. Но по своему.
Выбор за Романом. В следующий раз будет умнее...
ДСА
ДСА
05 октября в 19:08
Ждут от Ромы много денежек.
Q-J-G
Q-J-G ответ cska1948 (раскрыть)
05 октября в 18:59
Печально, но факт, если интервью соответствует действительности(

И весь этот "сыр-бор" не из-за того, чтобы виновный получил заслуженное наказание,
а чтобы было, как только возможно больше, получить "мзду" с того, кто преступил закон, кто потерял страх, за то, что придётся отвечать за содеянное....
протон1
протон1
05 октября в 18:51
а что он должен предпринимать?. деньги чтоли перечислять?.
Бубнин
Бубнин
05 октября в 18:42
Уважаемые люди должны разрулить по понятиям.
cska1948
cska1948 ответ волгодон 2 (раскрыть)
05 октября в 18:38
Деньги Широкова, но посредником должен быть уважаемый человек, который в последний момент не кинет.
волгодон 2
волгодон 2
05 октября в 18:36
Мол,от уважаемых людей и денег принять не грех
cska1948
cska1948 ответ Faustello (раскрыть)
05 октября в 18:35
Чего тут непонятного? Адвокат открытым текстам призывает Широкова уладить дело деньгами.
Juve14
Juve14
05 октября в 18:33
Он прямым текстом заявляет что они хотят чтобы им хорошенько заплатили больщих денжишь) очень по российски)
Faustello
Faustello
05 октября в 18:29
Ниче не понял, но осуждаю!
mihaluch
mihaluch
05 октября в 18:28
Широков и гоп компания.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100