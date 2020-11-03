РБ «Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов РБ «Лейпциг» — «ПСЖ», который состоится 4 ноября 2020 года.
РБ «Лейпциг»
Немецкий клуб начал выступления в Лиге Чемпионов с домашней победы над «Башакшехиром», который был обыгран со счетом 2:0. После этого команда Юлиана Нагельсмана с разгромным счетом проиграла в гостях «Манчестер Юнайтед» (0:5).
В Бундеслиге «Быки» потерпели первое поражение, уступив в гостях «Боруссии» Менхенгладбах (1:0). Отметим, что четыре предыдущих домашних поединка команда выиграла с общим счетом 11:2.
«ПСЖ»
Коллектив из Парижа неудачно начал новый сезон в Лиге Чемпионов, когда дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). Реабилитироваться подопечные Томаса Тухеля смогли в Турции, где им удалось дожать «Башакшехир» (2:0).
В чемпионате Франции «ПСЖ» уверенно лидирует, выиграв уже семь матчей подряд. В последнем матче парижане разгромили в гостях «Нант» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит РБ «Лейпциг» — 2.490
- Ничья – 3.580
- Победит «ПСЖ» — 2.840
Статистика
- «ПСЖ» победил «Лейпциг» в полуфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона (3:0).
- Ставка на ТБ(2,5) прошла в четырех из пяти последних матчах «Лейпцига» на домашнем стадионе.
- «ПСЖ» выиграл пять последних гостевых поединка, забивая в них не меньше двух голов.
Прогноз
Этот матч лучше рассмотреть для ставок на забитые голы. «Лейпциг» и «ПСЖ играют на атаку, часто допуская ошибки в обороне. К тому же, у гостей ослаблена защитная линия, чем могут воспользоваться хозяева.
Предлагаем ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.621 в букмекерской конторе Pinnacle.