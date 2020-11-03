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РБ «Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 15:50

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов РБ «Лейпциг» — «ПСЖ», который состоится 4 ноября 2020 года.

РБ «Лейпциг»

Немецкий клуб начал выступления в Лиге Чемпионов с домашней победы над «Башакшехиром», который был обыгран со счетом 2:0. После этого команда Юлиана Нагельсмана с разгромным счетом проиграла в гостях «Манчестер Юнайтед» (0:5).

В Бундеслиге «Быки» потерпели первое поражение, уступив в гостях «Боруссии» Менхенгладбах (1:0). Отметим, что четыре предыдущих домашних поединка команда выиграла с общим счетом 11:2.

«ПСЖ»

Коллектив из Парижа неудачно начал новый сезон в Лиге Чемпионов, когда дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). Реабилитироваться подопечные Томаса Тухеля смогли в Турции, где им удалось дожать «Башакшехир» (2:0).

В чемпионате Франции «ПСЖ» уверенно лидирует, выиграв уже семь матчей подряд. В последнем матче парижане разгромили в гостях «Нант» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит РБ «Лейпциг» — 2.490
  • Ничья – 3.580
  • Победит «ПСЖ» — 2.840

Статистика

  • «ПСЖ» победил «Лейпциг» в полуфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона (3:0).
  • Ставка на ТБ(2,5) прошла в четырех из пяти последних матчах «Лейпцига» на домашнем стадионе.
  • «ПСЖ» выиграл пять последних гостевых поединка, забивая в них не меньше двух голов.

Прогноз

Этот матч лучше рассмотреть для ставок на забитые голы. «Лейпциг» и «ПСЖ играют на атаку, часто допуская ошибки в обороне. К тому же, у гостей ослаблена защитная линия, чем могут воспользоваться хозяева.

Предлагаем ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.621 в букмекерской конторе Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:07
Хочется увидеть победу РБ
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