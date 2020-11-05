Движение вверх. Как «Локомотив» с «Атлетико» в шахматы играл

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сегодня, 03:19

Да-да-да, тот самый разбор игры, которого вы так ждали

Видели, как Хименес пинал свой пуховик после матча? Да-да-да, за себя и за Сашку! Вот примерно то же самое до этой игры делал «Атлетико» с «Локомотивом» в последние годы. С разной степенью тяжести, но суть от этого не менялась: «Атлетико» выходил — и забирал своё . И в этот раз мог и даже, наверное, должен был это делать. Так почему же ему это не удалось?

«Вратарь „Локомотива“ провел великолепный матч, брал очень важные мячи. Думаю, соперник проделал очень хорошую оборонительную работу, нам перекрыли все пути к воротам. Не могу выделить одного игрока, все прикладывали усилия», — Диего Симеоне

Пожалуй, тренер «Атлетико» дал на этот вопрос наиболее полный ответ. Обе команды оказались хорошо подготовленными к стилю друг друга, и уже в тизере к матчу тренер «Локомотива» расставил все точки над «i»: красивого и искромётного футбола, как в матче с «Баварией», ждать не стоит.

«Сегодня шахматы. Не футбол», — Марко Николич

«Атлетико» использовал целевой прессинг. «Локомотив» терялся при выходе из обороны

Мы любим принижать статус наших клубов, но в этом матче, о чудо, «Атлетико» был готов к развитию атак «Локомотива» через короткий пас. Подстроились, изучили? Несомненно. Высокого прессинга в исполнении испанцев мы не увидели. Под «Локо» они нашли более действенную модель — прессинг целевой обыкновенный. И против этой модели первой фазы обороны «Атлетико» потеря Чорлуки для «Локомотива» оказалась едва ли не ключевой. Райковича как опцию для начала собственных атак «Локо» фактически игнорировал, переложив это на плечи более стабильного и техничного Мурило .

Но бразилец не справлялся. «Атлетико» спокойно давал защитникам «Локо» перекатывать мяч между собой, но как только появлялись намёки на продвижение мяча вперёд, подопечные Симеоне начинали вытеснять зарождающуюся атаку «Локо» на фланг и благополучно её там поддушивать. Мурило, не видя возможности отдать точную короткую передачу, делал передачу длинную. И чаще всего этим действием дарил мяч «Атлетико».

Обратите также внимание на дуэль Куликова и Жоао Феликса. Куликов был едва ли не ключевым персонажем при выходе «Локо» из обороны в предыдущих матчах. Симеоне наверняка это отметил. Вряд ли он давал указание португальцу действовать по Куликову персонально, однако факт налицо: «Атлетико» на каждом участке поля старался не давать «Локомотиву» численного преимущества .

Но в те редкие моменты расслабленности гостей, и Жоао Феликса в частности, когда Куликов всё-таки оставался без присмотра, у «Локо» получались неплохие выходы из обороны в атаку . Однако подобные ситуации возникали достаточно редко. Ну и здесь мы как будто бы забудем про эпизод, когда Куликов мяч Феликсу в центре поля подарил: «Атлетико» этим моментом распорядиться не сумел, а на дальнейших действиях россиянина в матче он никак не сказался.

«Локомотив» создавал плотность в центре поля. «Атлетико» предпочитал действовать через фланги, но Феликс вносил разнообразие

«Локомотив» в этом матче сознательно отошёл от высокого прессинга. Хотя, давайте начистоту, команда Николича отказалась от прессинга в принципе, какого бы то ни было. Крайне редкие всплески были. В основном, в первом тайме. Но в целом картина была такой, что даже Смолов и Зе встречали соперника на своей половине поля. Ну, как встречали: «Атлетико» растягивал передачами в 1-2 касания первую линию сопротивления «Локо» и достаточно легко продвигался в первую треть половины поля красно-зелёных. Особенно данная ситуация будет характерна для второго тайма, когда Смолова заменит Жемалетдинов, и ситуативное сваливание второго форварда «Локо» на фланг при атаке «Атлетико» станет постоянным и зафиксированным явлением.

Основное давление «Атлетико» оказывал через фланги: оттуда же пришёл гол и несколько опасных передач. Однако сказать, что в центре у «Локо» был непроходимый эшелон, нельзя. Категорически. Да, была некая плотность, но для сдерживания атак «Атлетико» одной плотности мало. Нужны ещё постоянные мобильность и внимательность, с достатком которых у подопечных Николича периодически возникали трудности. Особенно во втором тайме, когда при длительной игре без мяча и сил становилось меньше.

Игра Жоао Феликса в матче — как отдельный вид искусства . Даже без мяча. Или, справедливее будет сказать, особенно — без мяча. Португалец постоянно перемещался по всему фронту атаки, ускользая от внимания игроков «Локо». Или же, напротив, стягивая его на себя, тем самым давая возможность партнёрам остаться без должной опеки. Этим пользовались и Суарес, и крайние защитники «Атлетико», получавшие порой непозволительно много пространства и времени для принятия решений.

Ну, конечно, и с мячом Феликс был хорош. Чтобы разогнать атаку своей команды, он частенько опускался в центр поля, а с выходом Коке, который только добавил непредсказуемости и разнообразия игре «Атлетико», — находил пространство между оборонительными линиями «Локо» в зоне левого полуфланга атаки, откуда уже либо двигался к воротами и угрожал им сам, либо искал передачами партнёров, находящихся в более выгодной в сравнении с ним позиции.

Гильерме затащил. Смолов был полезен без мяча

Гильерме вернулся. Неизвестно, надолго ли, но его перфоманс в игре с «Атлетико» точно стал неприятным сюрпризом для матрасников.

Гилерме – настоящий герой матча 💪💪💪



Кипер «Локо» вытащил сегодня почти все. Лови подборку самых крутых сейвов с битвы против «Атлетико»: https://t.co/z6fadL594H pic.twitter.com/xPqt7QfY4l — Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020

И удача в этот вечер тоже была на стороне бразильского кипера. Она словно бы прошептала ему на ушко: «Извини», — за пропущенный гол и дважды, вооружившись перекладиной, не пустила мяч в ворота «Локомотива». Что же до того самого гола, то Гильерме всё же допустил оплошность (да-да, опять та самая антиципация). Но потом собрался и свои ворота буквально заколдовал.

Кстати, именно Гильерме начал голевую атаку , в своём стиле быстро введя мяч в игру на Игнатьева. Ну а дальше будет Смолов — рука Эрреры — просмотр ВАР — пенальти — гол Миранчука. И забавнейший эпизод с Суаресом, конечно. Пенальти? Спорный. По моему мнению. Но таковы правила или, если хотите, их трактовка.

Что же до игры Фёдора Смолова, то без мяча она была довольно-таки неплоха. Вспомним его отличный перехват в первом тайм и солидный объём оборонительной работы. Но этого ли ждут от некогда лучшего нападающего страны? Очевидно, что нет. Решения, которые принимает Фёдор, владея мячом, как минимум, неоднозначные. А порой — и просто ошибочные. Особенно ярко это бросается в глаза на фоне игры Зе Луиша. Но заслуживает ли Смолов акцентированного свиста? Едва ли.

«Локомотив» не смог выстроить акцентированной контригры. Но не всё так плохо

«Локомотив» терпел, потел и сидел в низкой обороне концовку первого и большую часть второго тайма. «Атлетико» временами буквально не давал вздохнуть красно-зелёным. Как уж тут контригра? В те моменты, когда «Локо» удавалось завладеть мячом, игроки предпочитали не бежать вперёд, а подержать его у себя, взять передышку. Это становилось возможным, в том числе, и потому, что при перехватах подопечные Николича старались опустить мяч вниз, а не играть на вынос. Стоит ли это ставить «Локомотиву» в укор? Не знаю. Пусть каждый решит это для себя сам.

Но главное «Локомотив» в этой игре сделал, очко взял. Стоит ли этим гордиться? Думаю, нет. Хотя и вопрос таким образом ставить, пожалуй, некорректно. Ведь и матч этот был вовсе не про красоту, эстетику и кружевные комбинации. Это были кровь, пот и... нет, не очередные слёзы и горечь по достойному поражению, а наконец-то — набранные очки.

Фото: fclm.ru

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