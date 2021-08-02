Игроки «Зенита» оставили Ракицкого в изоляции

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вчера, 14:29

Наигранная комбинация от подопечных Сергея Семака.

Заметили нестандартный розыгрыш углового от «Зенита» в матче с «Ростовом»? Да, на фоне новостей из «Локо», совмещения Карпина и божественного поиска пространства Ерохиным это было не так просто сделать, но всё же.

На графике ниже разбил эпизод на 3 фазы:

1 — начальная, когда игроки «Зенита» расположились у ближней к месту подачи границе штрафной площади и приготовились к забеганию в её глубь;

2 — средняя, когда пошла подача и питерцы своим движением внутрь стянули на себя внимание соперников и фактически оттеснили их от границы штрафной, куда и была направлена передача;

3 — финальная, когда Ракицкий беспрепятственно наносил удар.

По факту, команда своим движением создала изоляцию игроку с поставленным ударом. Ракицкий на протяжении всего эпизода находился в полном одиночестве, но не смог точно пробить. Отметим шикарную подачу Сантоса и хитрюгу Барриоса, который резко сменил направление и отскочил в зону подбора мяча для подстраховки на случай возможной контратаки.

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