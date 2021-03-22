Голубая кровь: «Динамо» обыграло «Краснодар». Шварц доверился молодым; Мусаев сказал, что проблема в Кайо

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вчера, 22:18

Беспристрастный разбор остросюжетной игры в Краснодаре.

Вот вы только представьте себя на месте Реми Кабелла: играешь перед своими болельщиками, отлично взаимодействуешь с партнёрами и уже в дебюте встречи принимаешь непосредственное участие в голевой комбинации. И тут — Кайо. Опять, снова, в который раз — как угодно можно это резюмировать.

«Просто в Кайо проблема. Если человек, имея карточку, идет в такие фолы, я не могу это комментировать. Мне трудно понять, что в голове», — Мурад Мусаев.

Вот вам пример от главного тренера «Краснодара». Здраво? Пожалуй... Ещё бы понять, кто и, главное, зачем уже второй сезон лепит из не самого хорошего опорника ещё более слабого защитника. Если узнаете, звоните Кабелла; у него наметилось окно из свободного времени вместо игрового.

«Динамо» активно шло в прессинг, чем спровоцировало удаление Кайо. В равных составах «Краснодар» контролировал игру

Не случись глупейшего удаления, ещё неизвестно, как бы пошла игра. По фактам: «Краснодар» в равных составах сделал 58 передач в финальную треть; «Динамо» — только 17. Бело-голубые фактически не помышляли об атаке, перманентно теряя мяч на левом фланге.

«Краснодар» действовал впереди интенсивно и компактно, передачами в одно-два касания переводя акцент атаки с фланга в центр. Динамовцы на эти действия своевременно реагировать не успевали: выдёргивались, теряли свои позиции и игроков соперника.

Но что у «Динамо» более-менее работало в равных составах, так это прессинг. Причём прессинг — целевой, направленный на Бабурина и Кайо с намерением заставить их сделать неподготовленный длинный пас. В итоге игра для бразильца закончилась после двух фолов в идентичных эпизодах: вынос — подбор и пас между линиями от Моро на партнёра — нарушение Кайо, неудачно выбравшего позицию.

По-настоящему игра перевернулась только после выхода Тюкавина: Шварц перевёл «Динамо» на схему 3-5-2, передвинув Моро в тройку защитников, а Захаряна — в центр. Этот ход оказался ключевым: «Краснодар» стал действовать компактнее в центральной зоне, предоставив динамовцам простор на флангах. Когда Мусаев заметил этот пробел и заменил Классона (6 кроссов с его фланга после перехода динамовцев на новую схему, 2 из которых — в голевых атаках) на Шапи, на табло уже горел равный счёт.

Бабурин начинал атаки лонгболлами. Моро искал варианты между линиями

После удаления Кайо «Краснодар» выводил мяч вперёд почти всегда по одному сценарию: Бабурин делал длинную диагональ в левую зону, где за мяч боролись Классон и Газинский — единственные игроки в атакующей группе хозяев выше 180 см. Получалось неплохо: 9 выигранных воздушных дуэлей на двоих из 12 попыток. На подборе в этой зоне краснодарцы тоже действовали агрессивно, переводя затем атаку в центр на свободное пространство. Будь чуть порасторопнее Ионов (2 заблокированных Ордецом удара), Шунин бы получил возможность проявить своё вратарское мастерство. Или нет... ведь оба удара в створ «Краснодар» реализовал.

Одну из ключевых ролей в нынешнем «Динамо» играет Никола Моро (79 касаний — больше всех в матче). При этом не всегда — положительную. В этой игре хорват тоже несколько раз неудачно выдернулся на перехват и пару раз махнул мимо мяча, один из которых — в голевом моменте.

Зато, как мы помним, две его передачи отправили в раздевалку Кайо. Жаль, что в статистике нет такого показателя — передачи на жёлтую или фол соперника. Моро, полагаю, был бы по нему в числе лидеров — с его-то любовь обострять и искать партнёров в пространстве между линиями. Новая позиция в тройке защитников тоже дала свои плоды: хорват получил больше времени на принятие решений и дал старт первой голевой атаке «Динамо» в матче.

Тюкавин и Захарян оправдывают доверие Шварца. «Краснодару» не хватало Кабелла

Помните, у нас был налог на иностранных тренеров в качестве поддержки отечественных учителей физкультуры? Бред, конечно, немыслимый. Тем удивительнее сейчас наблюдать, как нашу молодёжь встраивают в свои команды именно зарубежные специалисты.

Захарян уже сейчас — один из ключевых игроков для Шварца. Этакий динамовский вариант Кузяева; в обороне осталось только сыграть. Перейдя по ходу игры с фланга в центр, Арсен почти сразу организовал второй гол своей команды, сделав рывок через всё поле. Его связка с Тюкавиным едва не добыла ничью со «Спартаком», зато с «Краснодаром» помогла одержать победу.

Желание и, главное, умение Захаряна обострить игру (лидер матча по xGChain = 1,6) помноженные на способности Тюкавина грамотно открыться (9 касаний в штрафной соперника — больше всех в матче), оттереть соперника от мяча и нанести плотный акцентированный удар (4 удара — 2 в створ — 2 гола), дарят надежду не только динамовским, но и российским болельщикам надежду на светлое будущее. С ярким и многообещающим настоящим.

С уходом Кабелла у «Краснодара» пропало связующее звено в атаке. Команда, как и в равных составах, старалась дорожить мячом, комбинируя в одно-два касания и заполняя пространство между линиями. Быстрая комбинационная игра разрушала компактность динамовских построений, вот только зона, в которой должен был находиться Кабелла, пустовала, облегчая задачу бело-голубым.

Шварц перевернул игру заменами. Мусаев вовремя не отреагировал

Несмотря на волевую победу, проблем у динамовцев хватает. АхилЛесовой (10 Шнякиных из 10) пятой их оборонительных построений был левый фланг, где крайне неуверенно действовал Скопинцев и вальяжно возвращался в защиту Лесовой. Провал этого фланга во второй голевой атаке «Краснодара» только подтолкнул Шварца к изменениям, которые в итоге и перевернули игру.

«Краснодар» смотрелся неплохо даже вдесятером. И, в отличие от матча в Севилье, из раздевалки вышел с хорошим настроем: владел преимуществом (64 передачи против 45 до момента выхода Тюкавина) и по делу забил второй гол. Важной перестановкой стал размен позициями Ионова с Вандерсоном: бразилец отлично цеплялся за мячи на позиции форварда, а Алексей комфортнее себя чувствовал на фланге, став соавтором второго гола. Вот только ответных реакций на динамовские перестановки от Мусаева вовремя не последовало.

Использованы данные и материалы РПЛ , Understat, WhoScored, DSG и «Футбол в цифрах».

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