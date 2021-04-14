«Спартак» рвался через фланги, «Локо» свободно проходил центр. В Черкизово бились за Лигу чемпионов

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вчера, 21:25

Сухина, конфликт болельщиков с Гильерме, судейские решения; после дерби «Локо» со «Спартаком» обсуждали что угодно, уделив не так много внимания непосредственно самой игре. Поводы отвлечься от неё действительно весомые, но ключевые ли? Да, безусловно, спорные моменты в штрафной «Локомотива» имели место быть, но дать им однозначную оценку по тем повторам, которые были представлены в трансляции (а у судей они те же самые) крайне сложно. Грудь, бедро, плечо, рука — мяч точно менял направление, но куда он попал?

Эти эпизоды добавили ещё больше нерва в игру, где напряжение и без того было запредельным: «Спартак» надеялся приблизиться к «Зениту» и, убрав с пути «Локомотив», фактически застолбить за собой место в Лиге Чемпионов. Не вышло.

«Хочу отметить игру Гильерме. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря, сравнил бы его с Нойером в „Баварии“. Вот поэтому „Локо“ и выиграл», — Доменико Тедеско

«Спартак» поддавливал прессингом даже в меньшинстве. «Локо» использовал свободные зоны в центре поля

Футбол Тедеско подразумевает под собой не только демонстрацию репертуара ансамбля «Песни и пляски» у бровки, но и прессинг с высокой линией обороны. Тройка центральных защитников дежурила в районе середины поля и по необходимости кто-нибудь из них выдёргивался, чтобы встретить атаку «Локо». Цифры активность оборонительной работы красно-белых на чужой половине только подтверждают: 15 выполненных там успешных защитных действий (отборы, перехваты, блоки) из 23.

Характерно, что даже оставшись в меньшинстве, спартаковцы от высокого прессинга не отказались, изменив лишь формацию на 4-2-3 без ярко выраженного нападающего. «Локо» сквозь красно-белый прессинг пробивался не без труда и периодически даже отходил от тактики короткого розыгрыша мяча от ворот (66% передач Гильерме — лонгболлы).

Подобная тактика требовала от игроков «Спартака» высокой интенсивности и, с учётом группы атаки «Локо», практически безошибочной игры в середине поля, где большая нагрузка ложилась на Крала и Зобнина. В итоге, если прессинг красно-белых проваливался, в центре у них появлялось огромное пространство, в котором свободно себя чувствовал, в первую очередь, Жемалетдинов.

Подобных эпизодов только за первый тайм набралось порядка восьми, и два из них — голевые. Несколько раз игроки «Локо» не смогли исполнить качественный пас, пару раз выручил Жиго, выдернувшись вперёд со своей позиции. Но если кто-нибудь из центрдефов «Спартака» застревал в атаке, а в зоне подбора расторопнее действовали красно-зелёные, ситуация для подопечных Тедеско становилась фатальной. Айртон не даст соврать — убегать за спину и лететь в контратаку «Локомотив» может едва ли не лучше всех в РПЛ (Смолов, Жемалетдинов и Крыховяк на троих собрали 19 передач с продвижением).

Удаление Айртона — потеря для «Спартака». Вместе с Мозесом они вскрыли проблемные зоны «Локо» на флангах

Айртон — самый заметный персонаж первого тайма. Да, его косяки в обороне очевидны, но в голевых эпизодах делать его главным виновником не стоит: в первой ситуации Джикия оставил его одного против двух соперников, во второй — комплексный провал защиты «Спартака».

Но главный козырь бразильца — игра в атаке. И Дмитрий Баринов прочувствовал это на себе сполна. 4/5 успешных попытки дриблинга, 2 передачи под удар и 63 касания (у Мозеса, который второй по этому показателю в первой половине, только 39) — против такого перформанса и Мухин с Живоглядовым не очень-то помогали.

Айртон своей активностью показал слабое место ромба «Локомотива»: когда бразилец отыгрывал Баринова, к нему приходилось стягиваться Мухину, оставляя Промесу пространство для манёвра перед штрафной. Таким образом, компактность ромба нарушалась.

На правом фланге «Спартака» нечто подобное вытворял Мозес (5 успешных обводок — лучший показатель в игре), с тем лишь отличием, что он предпочитал сужать пространство, смещаясь в середину.

Мухин отрабатывал по всей ширине поля. Камано и Смолов грамотно открывались впереди

Мухин — ключевая фигура обновлённого «Локо». Данный матч этот тезис только подтвердил. Занимая нижнюю позицию в ромбе, он часто оказывается в роли страхующего игрока: Крыховяк задерживается впереди, а Баринов пока не в форме. Поэтому Мухин действует по всей ширине своей трети поля при переходе в оборонительную фазу. Из-за этого порой возникают позиционные ошибки и, как следствие, фолы (3 — в этом матче). Но именно эти перемещения позволяют «Локомотиву» в большинстве случаев сохранять компактность и мобильность своих оборонительных построений (на счету Мухина 10 успешных защитных действий в матче).

Игра «Локо» в два нападающих не подразумевает того, что они стоят в центральном круге и ждут мяча. Нет, оба форварда постоянно находятся в движении и периодически спускаются на свою половину для помощи в развитии атак. И каждый из них поучаствовал в начальной фазе голевых комбинаций под своим авторством: Смолов забрал подбор (воистину, Джордан), а Камано отрезал среднюю линию «Спартака» передачей на Жемалетдинова.

Но главная фишка форвардов нынешнего «Локо» — это своевременные открывания за спину и растягивание обороны соперника своими перемещениями. Подобных моментов в матче было более чем достаточно, но с таймингом передач пока есть проблемы, из-за чего за игру набралось 7 офсайдов.

Николич переиграл Тедеско. Но не всё так однозначно

8 побед подряд, 6 из них — в чемпионате; кажется, что Николич сотворил с «Локо» что-то невероятное. Разговоры про оверперформанс (по-русски: «Локомотив», если верить xG модели, набирает слишком много очков) имеют место быть, но здесь важен контекст. «Локо» грамотно играет на своих сильных сторонах: плотность и мобильность в центральной зоне и быстрые выходы в контратаку. Команда не против поделиться территориальным преимуществом с соперником, но, как правило, наиболее опасные эпизоды у своих ворот допускает уже при комфортном для себя счёте.

Одну из слабых сторон «Локомотива» «Спартак» в этом матче показал — это фланги. Но воспользоваться ей не сумел. Во втором тайме Тедеско убрал Соболева, рассчитывая, видимо, выбегать в контратаки, когда «Локо» побежит забивать ещё, имея на одного игрока больше. Однако «Локомотив» продолжил играть в том же ключе, что и до перерыва.

В итоге счёт первого тайма сохранился, а каждый из тренеров получил пищу для размышлений.

Использованы данные и материалы РПЛ , Understat, WhoScored, DSG и «Футбол в цифрах».

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