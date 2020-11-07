Хитрый пенальти, испуг Неймара и боксёр Сиссе. Лучшее из Сети за неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форварда «Барселоны» часто не понимают партнеры по команде, но теперь аргентинец столкнулся с таким казусом за пределами поля.

Хотели бы сыграть на этих полях?

«Брайтон» пора переименовывать в ФК «Матрёшка».

Полузащитнику «Барселоны» явно надоели селфи своей девушки.

Нападающего ПСЖ Неймара разыграли в минувший Хэллоуин.

Бразилец не полетел с командой в Лейпциг на матч Лиги чемпионов. Ему повезло, ведь игроки ПСЖ застряли в лифте отеля.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошёл яркий эпизод. Футболист гостей спас свою команду, сделав суперсейв головой.

🤯 WOW 🤯



Alex Roldan with an incredible diving stop to prevent a goal. #LAvSEA pic.twitter.com/8yP1vYh0ud — Major League Soccer (@ MLS ) November 5, 2020

В матче регионального первенства Испании между командами «Винарос» и «Пеньискола» вратарь хозяев сравнял счёт на 95-й минуте и сразу же пропустил гол.

Esto acaba de pasar en un Vinaròs CF vs Peñíscola de 1a Regional en el minuto 95. ¡DE LOCOS! 😱 pic.twitter.com/bECp2MhHpC — Alejandro Espresati (@A_Espresati) November 1, 2020

Во второй хорватской лиге форвард ФК «Хорватия Змиявчи» Томислав Мрконич поразил абсолютно всех исполнением пенальти.

Наставник «Уэски» Мичел пытался попасть в топ Water Bottle Flip Challenge. Его суть в том, что люди подбрасывают бутылку с водой, а она приземляется на донышко или крышку.

Футболисты уругвайского клуба «Пласа Колония» еще только учатся выстраивать стенку с лежачим игроком.

😅 ¡Cuidado ahí! Ruiz Díaz hizo caer a Mascia en la barrera de @PlazaColonia. ¡Todo sea por evitar el gol! 🚫 pic.twitter.com/eDrEdG7C8H — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 6, 2020

Поединок Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Маккаби» мог не состояться из-за сильного ливня, затопившего все футбольное поле.

Вингер «Баварии» любит фотографировать.

Милота дня:

Форвард «Реала» со своими детьми.

Наставник «Ростова» воспитывает своих дочерей. Если судить по выступлению команды в Лиге Европы, то примерно с такими же ситуациями специалист сталкивается и на тренировках команды.

Форвард «Зенита» показал своего пса по кличке Рэкс.

Экс-нападающий «Кубани» начал ходить на бокс.

Девушка дня:

Майя, жена защитника МЮ Виктора Линделефа.

В Саудовской Аравии празднование голов вышло на новый уровень.

Нападающий «Атлетико» получил уникальную желтую карточку. В гостевом матче против «Локомотива» он решил подсмотреть в монитор VAR , после чего был наказан.

Suarez was checking VAR himself 😂 pic.twitter.com/vbydFLW9HP — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) November 3, 2020

Раскрыт секрет невероятной формы Халка. Нужно лишь тренироваться со своей спутницей. Если вы не знали, то она приходится племянницей бывшей жене бразильца.

Делитесь едой со своими питомцами! Не берите пример с экс-хавбека «Зенита» Маркизио.

Берегите себя!