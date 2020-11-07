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Хитрый пенальти, испуг Неймара и боксёр Сиссе. Лучшее из Сети за неделю

сегодня, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
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Неймар
Неймар
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Суарес Луис
Суарес Луис
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форварда «Барселоны» Лионеля Месси часто не понимают партнеры по команде, но теперь аргентинец столкнулся с таким казусом за пределами поля.

Хотели бы сыграть на этих полях?

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В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошёл яркий эпизод. Футболист гостей Александер Ролдан спас свою команду, сделав суперсейв головой.

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Наставник «Уэски» Мичел пытался попасть в топ Water Bottle Flip Challenge. Его суть в том, что люди подбрасывают бутылку с водой, а она приземляется на донышко или крышку.

Футболисты уругвайского клуба «Пласа Колония» еще только учатся выстраивать стенку с лежачим игроком.

Поединок Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Маккаби» мог не состояться из-за сильного ливня, затопившего все футбольное поле.

Вингер «Баварии» Дуглас Коста любит фотографировать.

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин воспитывает своих дочерей. Если судить по выступлению команды в Лиге Европы, то примерно с такими же ситуациями специалист сталкивается и на тренировках команды.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:10
Игроки Брайтога на уроке физкультуры)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:06
Надо будет просмотреть все приколы
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