Хитрый пенальти, испуг Неймара и боксёр Сиссе. Лучшее из Сети за неделю

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форварда «Барселоны» часто не понимают партнеры по команде, но теперь аргентинец столкнулся с таким казусом за пределами поля.

Хотели бы сыграть на этих полях?

«Брайтон» пора переименовывать в ФК «Матрёшка».

Полузащитнику «Барселоны» явно надоели селфи своей девушки.

Нападающего ПСЖ Неймара разыграли в минувший Хэллоуин.

Бразилец не полетел с командой в Лейпциг на матч Лиги чемпионов. Ему повезло, ведь игроки ПСЖ застряли в лифте отеля.

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошёл яркий эпизод. Футболист гостей спас свою команду, сделав суперсейв головой.

🤯 WOW 🤯



Alex Roldan with an incredible diving stop to prevent a goal. #LAvSEA pic.twitter.com/8yP1vYh0ud

MLS