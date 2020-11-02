Бекхэм — вампир, Погба — убийца. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» рассказывает о том, как в мире футбола встретили Хэллоуин.

Полузащитник МЮ — фанат сериала «Бумажный дом». Впрочем, игрок получает 100 тысяч фунтов в неделю, ему даже не нужно грабить банк.

Хавбек МЮ часто меняет прически, а мог бы выходить на поле с таким макияжем.

Хавбек «Рубина» - лучший игрок матча против «Арсенала». Грузин явно не ожидал, что приз ему вручит Фредди Крюгер.

Капитан «Орландо Сити» Луиш Нани стал ниндзя.

Легендарный даже в образе вампира остается очень стильным.

Костюм выпуска:

Наталья, подруга форварда ПСЖ Неймара, выложила фото в образе Афродиты.

Зомби атаковали футболистов «Спартака» накануне матча с «Ростовом». Защитник москвичей Георгий Джикия пророчески заявил:

Вы меня таким [нашествием зомби] не удивите. У нас полкоманды таких.

🖥 ХЭЛЛОУИН-ПРАНК: нашествие зомби на «Открытие Арену» 🎃



«Спартак» настолько крут в этом сезоне, что за автографами игроков охотятся даже зомби. Необычные гости заглянули в Тушино в канун Хэллоуина. Как игроки отреагировали на встречу с ними? 🧟‍♂️



➡️ https://t.co/uNckaD1m6n pic.twitter.com/nDC8uN5wtS — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2020

В Мексике выпустили специальные формы, посвященные этому празднику.

Нападающий ПСЖ Неймар решил особо не заморачиваться с костюмом, но надел маску, которая напоминает героев фильма «Судная ночь».

Форвард «Галатасарая» Фалькао нарядил свою семью в костюмы Суперменов.

Полузащитник «Реала» Иско примерил образ клоуна Пеннивайза.

Хавбек «Ливерпуля» явно не собирался праздновать Хэллоуин.

Бывший защитник «Челси» выглядит зловеще даже без костюма.

Экс-игрок МЮ — король эпатажа. Он назвал себя «Патмэн».

Бывший хавбек «Ливерпуля» подружился с призраком. Испанцу повезло, что привидение не болеет за «Челси», ведь тогда всё бы могло закончиться иначе.

Полузащитник «Атлетико» фанатично относится к тренировкам.

Жаль, что это лишь «фильтр», а не реальный макияж, уж очень идет этот образ тренеру «Ростова» .

Наставник «Рубина» тоже решил показать лишь свой виртуальный образ, но тоже смотрится эпично.

Бывший форвард «Локомотив» устроил вечеринку в честь праздника.

Самый страшный костюм — форма злейшего врага. Свайпите вправо, там много интересного.

А Вы праздновали Хэллоуин?