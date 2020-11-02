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Бекхэм — вампир, Погба — убийца. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

сегодня, 07:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Иско
Иско
Полузащитник
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«Соккер.ру» рассказывает о том, как в мире футбола встретили Хэллоуин.

Полузащитник МЮ Джесси Лингард — фанат сериала «Бумажный дом». Впрочем, игрок получает 100 тысяч фунтов в неделю, ему даже не нужно грабить банк.

Хавбек МЮ Поль Погба часто меняет прически, а мог бы выходить на поле с таким макияжем.

Хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия - лучший игрок матча против «Арсенала». Грузин явно не ожидал, что приз ему вручит Фредди Крюгер.

Капитан «Орландо Сити» Луиш Нани стал ниндзя.

Легендарный Дэвид Бекхэм даже в образе вампира остается очень стильным.

Костюм выпуска:

Наталья, подруга форварда ПСЖ Неймара, выложила фото в образе Афродиты.

Зомби атаковали футболистов «Спартака» накануне матча с «Ростовом». Защитник москвичей Георгий Джикия пророчески заявил:

Вы меня таким [нашествием зомби] не удивите. У нас полкоманды таких.

В Мексике выпустили специальные формы, посвященные этому празднику.

Нападающий ПСЖ Неймар решил особо не заморачиваться с костюмом, но надел маску, которая напоминает героев фильма «Судная ночь».

Форвард «Галатасарая» Фалькао нарядил свою семью в костюмы Суперменов.

Полузащитник «Реала» Иско примерил образ клоуна Пеннивайза.

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара явно не собирался праздновать Хэллоуин.

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас выглядит зловеще даже без костюма.

Экс-игрок МЮ Патрис Эвра — король эпатажа. Он назвал себя «Патмэн».

Бывший хавбек «Ливерпуля» Луис Гарсия подружился с призраком. Испанцу повезло, что привидение не болеет за «Челси», ведь тогда всё бы могло закончиться иначе.

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте фанатично относится к тренировкам.

Жаль, что это лишь «фильтр», а не реальный макияж, уж очень идет этот образ тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий тоже решил показать лишь свой виртуальный образ, но тоже смотрится эпично.

Бывший форвард «Локомотив» Джефферсон Фарфан устроил вечеринку в честь праздника.

Самый страшный костюм — форма злейшего врага. Свайпите вправо, там много интересного.

А Вы праздновали Хэллоуин?

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:54
Ох уж эти черные бэтмены)))
alex074
alex074
сегодня в 10:54, ред.
Странно что нет Артёмки с берегов Невы в образе "БУ-РА-ТИ-НО"...Ах, да...забыл, он ежедневно в образе "Иванушки-дурачка"
DXTK
DXTK
сегодня в 10:40, ред.
Слуцкому больше бы подошел образ клоуна рональда макдональда с биг маком в руке...........
DXTK
DXTK
сегодня в 10:39
подруга неймара в образе афродиты ждет настоящего мужика, петушок явно ее не удовлетворяет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:06
а в канаде мужчина в средневековой одежде с мечом напал на прохожих. 2 погибли, 5 пострадали. вот и вам и хэллоуин. я думаю это не единственный похожий случай
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:12
ну что же )))))познавательно))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 08:04
Дитяти тешатся....интересные фото...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:17
Погба больше клоун чем убийца!🤣🤣🤣🤣
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