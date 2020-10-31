Сафонов — в АПЛ, Влашич – в Серии А, Хвича – в Бундеслиге. Трансферные лоты РПЛ глазами скаутов

1604159585

сегодня, 18:53

Предсказателей не существует, но «Соккер.ру» напоминает о профессии, где важно угадывать будущее.

Оценим интересных футболистов этого сезона в стиле селекционеров-скаутов, что ищут усиление для клубов РПЛ и просматривают потенциальных новичков. В каждом отчете есть о плюсах, минусах и совместимости с конкретным стилем футбола. Также важно понимать, сколько можно выручить, продав контракт молодого и талантливого игрока?

Хвича Кварацхелия (19 лет, «Рубин»/Грузия)

Что футболист умеет? Скаутам такие игроки нравятся. Может тащить мяч по флангу, зарабатывать фолы, убедительно симулировать (скаут называет вещи своими именами). Хороший дриблер, оригинально поставленный удар – непростой для вратарей. Стартовая скорость высокая, рывки неплохие, поле видит (сегодня на Бакаева диагональ-конфетку выдал), напарников замечает.

Какие видны слабости? Под вопросом выносливость и работа без мяча в защите. Но учтите стиль Слуцкого – подписали крутого врача, ведь работают на износ и на максимально высокой для состава скорости. Кварацхелию нагрузили, и тут важен характер, важно здоровье. Выдержит – вырастет в классе.

Где парень заиграет? Всюду, такой стиль. Тот же Зиеш — игрок АПЛ , Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А одновременно. Вот и юному грузину, если не поймает звезду и найдет своего тренера, как нашел Слуцкого, будут рады в любой из топ-4 лиг. Латераль его формата – команда в команде, мощный козырь для решающих атак.

Сколько логично отдать? «Рубин» не спешил принимать предложения в 10 млн евро. Могут выручить намного больше. Стабильный Хвича будет стоить около 20 млн евро, ему ведь всего девятнадцать, а призы «Игрок матча» собирает регулярно.

Никола Влашич (23 года, ЦСКА /Хорватия)

Что футболист умеет? Играть самостоятельно, обводить соперников пачками. У Николы поставленный дальний удар. Достаточно цепкий, чтобы прикрывать полуфланг в защите, прессингует.

Какие видны слабости? Иногда перебарщивает с ударами, когда можно отдать пас. Но в 10 играх РПЛ 6 голов и 4 ассиста. К Влашичу сложно придираться, один из лучших игроков сезона.

Где парень заиграет? В АПЛ юному Влашичу было сложно, в Серии А человеку с аритмичным футболом станет проще. «Наполи», «Милан», «Рома» — команды, где игрок формата Влашича пригодится.

Сколько логично отдать? Заход на 25-30 млн евро, особенно с учетом вызовов в сборную Хорватии. Гинер дешевле хорвата не отдаст.

(21 год, «Динамо»/Польша)

Что футболист умеет? Думать на поле, отдавать последний пас левой. В каждом списке скаута должна быть «темная лошадка», на которую другие ставят реже, чем на Хвичу или Влашича. Поляк – такой. Неплох в отборе, отдал 4 ассиста, может добавить в результативности.

Какие видны слабости? Себастьян пока нестабильный. Также у него нет четкой позиции. Он не вингер, не плеймейкер, ищет себя. Также любит красивые решения – отсюда брак в пасах.

Где парень заиграет? Футболист для Бундеслиги, Серии А или Лиги 1. Пожалуй, мог бы заиграть во Франции, как и Головин. Поляка привлекают в сборную, выделяют, приход Шварца может сыграть в его пользу.

Сколько логично отдать? Поскольку скаут, что принесет клубу ставку на Шиманьски, работает на опережение, то можно получить хавбека дешевле, чем более раскрученных в трансферной среде. Но дешевле 10 млн евро его отпускать преступно.

Матвей Сафонов (21 год, «Краснодар»/Россия)

Что футболист умеет? Спасать самому, ведь защита у него слабая. Тащит мертвые мячи, может поймать кураж, антропометрия хорошая — как Облак и другие топовые вратари.

Какие видны слабости? Есть технические моменты. Чувство линии, выстрелы «над ушами». Но со всем этим в возрасте Сафонова можно работать. Плюс из ворот надо выходить агрессивнее.

Где парень заиграет? Такие исходные данные, что можно копировать Куртуа, Чеха или Облака, а эти ребята всюду в топ-5 заиграют. Но вратарь начинается с головы – важно не сломаться и не зазнаться.

Сколько логично отдать? Лунина «Реал» забрал у «Зари» за 8.5 млн евро два года назад. Если Сафонов будет стабильным – придется отдать около 11-15 млн евро. Но это стоимость для клуба топ-5.

Джордан Ларссон (23 года, «Спартак»)

Что футболист умеет? Работать на пространстве. Нападающий, которого можно использовать глубже, а можно – в штрафной. Есть параллели с Промесом, который в «Аяксе» даже хавбека начал играть. Ларссон – пластичный, с неприятным для вратарей ударом, выбором позиции.

Какие видны слабости? Тяжело в силовой борьбе. Крепкие рослые защитники могут закрыть Джордана в центре атаки. Ларссон хорош, когда его команда играет резко и хитро, если банально – швед незаметен. Хотя умеет все изменить одним действием. Стремительный игрок и умеет прятаться у чужих ворот.

Где парень заиграет? Игрок для крепкого середняка АПЛ , если поработает над выносливостью. Как и отец, Джордан может прибавлять с возрастом – зрелый Хенрик был еще круче, чем в молодости. Младший не имеет зверского голевого чутья, но он тоже хитрый в хорошем смысле понятия.

Сколько логично отдать? Ларссон, как и Шиманьски, недооценен рынком. И это плюс для любого скаута. Джордану всего двадцать три, и если тренер из топ-5 в него поверит — получится. Можно забрать за 10-12 млн евро, «Спартак» ведь отдал всего 4 миллиона.

В списках скаутов всегда происходит ротация. Но если выделять молодых, то это актуальный список, все могут остаться в топ-10 скаутов до конца чемпионата. Пока у Малкома, Вендела, Чалова, Гаича, Сулейманова, Бакаева или Эджуке есть игровые проблемы, что влияют на заинтересованность клубов топ-5. А за перечисленными выше мастерами внимательно следят. Особенно с учетом, что тут нет игроков с заоблачной стоимостью.

Учтите, насколько сильно клубам топ-5 нужны новички. Тухель сделал гневное заявление, что в нынешнем графике футболистов просто убивают физически. У грандов серии травм от нетипичных нагрузок и графика. Богатые клубы отчаянно ждут зимнего трансферного окна. Многие в топ-5 потратят деньги на усиление состава в январе, так что уход любого из списка в ближайший год нельзя исключать. Не хочется их терять быстро, но желаем принять верный выбор и заиграть в большом западном клубе.