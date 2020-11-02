Девять лет без побед. Конте надеется повторить подвиг Моуриньо

1604306328

сегодня, 11:38

«Соккер.ру» пытается разобраться в неважной игре «нерадзурри».

Каждый год сине-чёрная половина Милана и многочисленные иногородние и иностранные болельщики «Интера» ждут, что их любимый клуб выстрелит. Но всякий раз их ждёт разочарование. Свои последние трофеи «нерадзурри» выигрывали ещё девять лет назад. При Жозе Моуриньо.

А с тех пор, — как отрезало. «Интер» не может выиграть даже захудалый Кубок Италии, — последний турнир, в котором миланцы побеждали. Не говоря уже о Скудетто или еврокубках. Девять лет впустую. Для суперклуба, к которым «Интер» относится, это очень большой срок. Денег в клубной кассе достаточно, подбор игроков отличный. Тренер — сам Антонио Конте, который штамповал победы в «Ювентусе». Что ещё надо?

Но выиграв, пусть и со скрипом в стартовом туре у «Фиорентины» (4:3), и разгромив затем в гостях новичка Серии А «Беневенто» (5:2), «Интер» вдруг ударил по тормозам. В следующих пяти встречах одна победа — в гостях над «Дженоа». Ничья в Риме против «Лацио», проигрыш в домашнем миланском дерби. В Лиге чемпионов — две ничьи. Дома с мёнхенгладбахской «Боруссией», где Ромелу Лукаку спас игру на 90-й минуте, и вялые 0:0 в Киеве с «Шахтёром».

Матч с «Пармой» на «Сан-Сиро» должен был стать, по мнению болельщиков, поворотной точкой. Был спад, но пора и меру знать. К тому же в Милане не забыли, с чего началось прошлогоднее торможение «нерадзурри». Тогда «Интер» мощно маршировал по Серии А, но проиграл дома «Ювентусу». А почти год назад, 24 октября, не без труда отскочил в домашней игре с «Пармой».

И вот снова конец октября. Та же «Парма». И те же 2:2. Причём на этот раз миланцы сыграли ещё более натужно. «Горели» 0:2 после дубля Жервиньо. Спасибо выручили два хорвата Марсело Брозович и Иван Перишич. Причём второй отличился на излёте матча, да и гол этот при желании можно было бы не засчитывать.

И так, что у нас получается. В шести последних матчах «Интер» победил лишь раз. Что и отразилось на турнирных таблицах. В Серии А миланцы с трудом входят в зону Лиги Европы, а в Лиге чемпионов делят с «Боруссией» второе-третье места в группе В. Подобная «травоядность» выходит боком команде Антонио Конте. Так можно и без чемпионства остаться, и в Европе провалиться. То, что «Реал», даже после стартовых заминок, из группы выйдет, — сомневаться не приходится. А вот выйдут ли миланцы — очень большой вопрос.

Во время межсезонья «Интер» пополнили несколько футболистов. Артуро Видаль немало поиграл у Конте в «Ювентусе», Александр Коларов был хорош в обоих римских клубах, вернулись из аренд Раджа Наингголан и Иван Перишич. Выкуплен у «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. Куплен у «Реала» Ашраф Хакими. Собирался в «Барселону» да распаковал чемоданы Лаутаро Мартинес. Уход возрастных Диего Година Борхи Валеро к большим потерям не отнесёшь. Миланцы не стали слабее по составу. А вот игра не дотягивает до прошлогоднего уровня.

В чём причина столь раннего спада «Интера»? Версию о некоем проклятье имени Хандановича отбросим, как несостоятельную и шарлатанскую. Да, с Самиром «нерадзурри» не выиграли ничего. Словно злой рок какой-то. Но это не отменяет истины, что словенский бошняк — прекрасный вратарь, один из сильнейших в Серии А. Просто стечение обстоятельств.

Несовместимость Антонио Конте и «Интера»? Вряд ли. «Граф» в прошлом сезоне получил полную свободу творчества. Форматируй состав, как хочешь. Но что-то не срослось в прошлом сезоне, не выходит и в нынешнем. Но ведь стартовые условия у Конте в Милане, как минимум, не хуже тех, что были в Турине. Разговоры о том, что «нерадзурри» ищут нового тренера, были слышны ещё в конце прошлого сезона. Может быть, они скоро возобновятся?

Ещё один в вопрос к Конте, — почему он смог внедрить в команду Кристиана Эриксена, не сделал его лидером, каким датчанин был в «Тоттенхэме», а ещё раньше в «Аяксе». В Милане Кристиан уже с января, его с таким старанием вытащили из Лондона, и что? Пока это инородное тело. Не мог же Эриксен разучиться играть, а Конте — тренировать?

Ладно, допустим, что Эриксен — лишний. Но почему не работает в полную силу средняя линия? Почему Конте тасует полузащитников? Или середина поля провисает от отсутствия стабильности. Может, Видаль, Наингголан, Эшли Янг и другие уже староваты для больших дел. А Николо Барелла и Стефано Сенси никак не созреют. Без должной поддержки средней линии Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес уже не столь эффективны.

Ещё один момент. «Интер» довольно много пропускает — десять мячей в шести турах. В этих встречах Конте перепробовал уже всех имеющихся игроков обороны, и ни один из защитников не сыграл шести встреч. Всё чаще звучат разговоры, что Милану Шкриньяру наскучило в Милане, и словак поглядывает в сторону Английской Премьер-Лиги. А там тоже есть желающие его приютить. Поэтому чем сильнее будет «Интер» сорить деньгами, тем активнее будут дурить головы его игрокам.

Антонио Конте сейчас не позавидуешь. Это первый сезон давался на усушку и утряску, а сейчас уже пошёл второй год. Поэтому и спрос вдвойне. Тем более что в Турине «Граф» был своим, один их игроков великой команды Марчелло Липпи. А в Милане он кто?

Следующие матчи могут многое прояснить и в судьбе «Интера», и в будущем Конте. Встретиться придется с «Реалом» в Лиге чемпионов и с «Аталантой» в Серии А.