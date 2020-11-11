Северная Ирландия – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:08

12 ноября сборные Северной Ирландии и Словакии в очном противостоянии разыграют путевку на ЕВРО-2020. Вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

Северная Ирландия

Команда Северной Ирландии пробилась в финал квалификации Чемпионата Европы по итогам напряженного противостояния с Боснией и Герцеговиной. В гостях команда одержала победу над соперником в серии пенальти (2:1).

Затем подопечные Айана Баракло неудачно провели две встречи на групповой стадии Лиги Наций УЕФА . В противостояниях с Австрией и Норвегией команда уступила с минимальным счетом (0:1).

Словакия

Сборная Словакии получила право сыграть в финальной стадии плей-офф по итогам противостояния с Ирландией. На домашней арене подопечные Павела Гапала обыграли соперника по пенальти (1:0).

Последние поединки в Лиге Наций УЕФА словаки также провалили. Гости сначала уступили на выезде Шотландии (0:1), а затем не взяли очков в домашнем противостоянии против Израиля (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Северная Ирландия – 2.760

Ничья – 2.950

Победит Словакия – 3.070

Статистика

Соперники сыграли три очных встречи – одна ничья и две победы Словакии.

Северная Ирландия не побеждала в четырех последних домашних матчах – три поражения и одна ничья.

Словакия забивала голы в четырех из пяти предыдущих выездных поединках.

Прогноз

Сборная Словакии выглядит более сбалансированной и мастеровитой командой, нежели Северная Ирландия. Гости строят свою игру на силовом футболе, но у гостей есть креативные футболисты в средней зоне.

Предлагаем сделать ставку на то, что Словакия не проиграет в основное время. Такой исход в букмекерской конторе Pinnacle можно взять с коэффициентом 1.502.