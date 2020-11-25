Дрожите, рекорды Месси и Роналду! Взлётная полоса феноменального Холанда

1606321383

25 ноября 2020, 19:23

Лучший бомбардир Лиги чемпионов собственной персоной.

10 голов в дебютном сезоне Лиги чемпионов 2019/20

Бомбардирскую гонку в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов выиграл великолепный Роберт Левандовски, забивший 15 голов в 10 матчах за «Баварию». А на втором месте расположился ведущий форвард другого немецкого клуба — Эрлинг Холанд. Норвежец в своем дебютном лигочемпионском сезоне начал забивать за австрийский «Зальцбург» на групповой стадии, а продолжил в плей-офф за дортмундскую «Боруссию». Итого: 10 голов в 8 матчах. В пересчете на сыгранные минуты Холанд забивал гол в среднем каждые 55.4 минут. Это даже лучше показателя Левандовского, которому требовалось 59.1 минуты на гол.

Пятый футболист, забивший 10+ голов в дебютном сезоне в Кубке/Лиге чемпионов

Забив 10 голов в своем первом розыгрыше Лиги чемпионов, Холанд вошел в круг самых результативных дебютантов престижнейшего турнира. Эрлинг стал всего лишь пятым футболистом с таким достижением и самым молодым в клубе, который основал Жюст Фонтен в сезоне 1958/59, когда он выступал за «Реймс». Кампания 2017/18 стала первой в Лиге чемпионов для Садио Мане и Роберто Фирмино, оба забили за «Ливерпуль» по 10 голов.

А рекордсменом является швейцарский форвард Клаудио Сульсер, который дебютировал в Кубке чемпионов в сезоне 1978/79 и сходу наколотил 11 голов за «Грассхоппер». Этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром того турнира. Правда, 6 из 13 голов Сульсер забил в ворота мальтийской «Валлетты», которую «Грассхоппер» вынес в первом раунде с общим счетом 13:3 по итогам двух матчей.

6 голов в Лиге чемпионов 2020/21

Эрлинг Холанд — самый результативный футболист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В четырех матчах норвежец забил 6 голов, потратив на это 345 минут. Таким образом, Холанд по-прежнему тратит меньше одного часа на гол в матчах Лиги чемпионов: 57.5 минут в нынешнем сезоне и 56.2 с учетом всех матчей. 12 матчей = 16 голов. Впечатляет, не так ли?

Уже есть повод заглянуть в исторический список бомбардиров Кубка/Лиги чемпионов. Благодаря дублю в ворота «Брюгге», Эрлинг вошел в топ-100 самых результативных футболистов в истории турнира. У него столько же голов, как у Бекхэма, Гути, Мертенса и Баллака. Позади остались Недвед, Зидан, Далглиш, Роналдо, Клозе, Вилья и многие другие звезды. Холанд в одном голе от Тотти, в трех — от ван Бастена и Кройфа.

Темп, который взял норвежец, впечатляет и даже немного пугает. В 20 лет, не играя за суперфаворитов Лиги чемпионов, он уже оставил позади многих легендарных форвардов. Холанд — это Феномен сегодняшнего дня, и драку за обладателя приза «Golden Boy», страдающего аномальной результативностью, устроят не только клубы из Манчестера.

15 голов в Лиге чемпионов быстрее всех (уложился в 12 матчей)

Еще одна засечка, на которой Холанда можно сравнить с великими. В своем 12-м матче в Лиге чемпионов Эрлинг забил свой 15-й гол в турнире (а заодно и 16-й). До него совместным рекордом владели Рууд ван Нистелрой и Роберто Сольдадо, которые потратили по 19 матчей, чтобы собрать полтора десятка голов. Харри Кейн уложился в 20 игр, Шевченко — в 20. Левандовскому потребовалось 25 матчей, Неймару — 26, Мбаппе — 27, Месси и Бензема — по 29, а ныне обитающий на вершине исторического списка лучших стрелков Криштиану Роналду только в 51-м матче добрался до заветной отметки.

До Холанда никому не удавалось забить больше 11 голов в первой дюжине встреч. Павшее достижение принадлежало бразильцу Адриано, который рано растолстел, спился и завязал с футболом. Если Эрлинга Холанда не постигнет судьба талантливого, но недисциплинированного форварда, то он обновит еще немало рекордов. В том числе из категории «вечные».

6 голов в 7 матчах за сборную Норвегии

В футболке национальной сборной Холанд тоже взял бодрый старт. В 2019 году ему не удалось отличиться в двух дебютных матчах за Норвегию, зато в 2020-м у Эрлинга 5 матчей и 6 голов. Шел по нарастающей: гол в ворота Австрии, потом дубль в матче с Северной Ирландией и хет-трик в ворота Румынии. Жаль, что не смог принять участия в ноябрьских встречах против Румынии и Австрии из-за карантина в сборной Норвегии. Мог бы пополнить свой голевой счет. Кстати, на счету лучшего бомбардира в истории норвежцев Йергена Юве 33 гола. Сульшер и Фло забили по 23, Карью — 24. Вопрос не в том, догонит ли их Холанд, вопрос в том, когда он это сделает.

82 гола в 108 матчах за «Мольде», «Зальцбург» и «Боруссию»

Эрлинг начал играть за «Брюне» в 15 лет, набивал шишки в третьем дивизионе, а вскоре дебютировал на высшем уровне. Отсчет профессиональной карьеры можно начать с «Мольде», за который Эрлинг забил 20 голов в 50 матчах. И дальше шел по нарастающей: 29 голов в 27 матчах за «Зальцбург», 33 гола в 31 игре за дортмундскую «Боруссию». Таким образом, в обоих клубах за пределами Норвегии результативность Холанда больше одного гола за игру. Футбольный Феномен XXI века? Не будем клеить ярлыки, но с удовольствием продолжим наблюдение.