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Ибрагимович установил новый рекорд в составе «Милана»

сегодня, 00:24
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился дублем в матче 8-го тура Серии А против «Наполи».

Таким образом, шведский форвард забивает уже в восьми играх итальянского первенства подряд (дважды в конце прошлого сезона), что является рекордом «Милана».

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Drakulа
Drakulа
сегодня в 08:50
Роналду и Ибра клепают голы в 35-38 лет,а аргентинская плакса сдулась уже в 33...Кроме пенок и 2:8 ничего не может)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 08:31
Милан супер клуб??? Когда-то да,был супер,а сейчас пока просто крепкий середняк Серии А.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:13
у него теперь в каждой игре рекорд)))
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:05
не ибрагимович заразился коронавирусом, а коронавирус заразился ибрагимовичем
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:59
Златан просто уникум, мало того что забивает в восьми матчах подряд, так еще в четырех из них отмечается дублем.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:42
Милан это супер клуб и рекорд в нём установить не так легко.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:38
Возраст над ним не властен.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:18
Мастер. Что сказвтьНо когда не очем писать начинают выискивать всякую туфту.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:28
Ибра красава! Нет слов!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 01:31
Дубль против «Ромы». Дубль против «Наполи». Дубль против «Интера». Еще и дубль «Сампдории» прошлого сезона, которая всем топам крови попила.
Класс Ибры уже вышел за пределы Солнечной системы.
karnager
karnager ответ Ozabot (раскрыть)
сегодня в 00:59
Неа, даже коронавирус не убил его
Ozabot
Ozabot
сегодня в 00:57
Его можно как-то клонировать? Дубль против «Наполи» это не хухры-мухры.
karnager
karnager
сегодня в 00:32
Ибра, я хочу от тебя детей! (с)
ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 00:29
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 00:28
    Ибра просто МОНСТР!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:27
    Ибра зверь!
    Думал, что в Америке он закончит с футболом, но нет)
    И это в 39 лет! Браво
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 00:26
    Рынальда слезами утирает подушку
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