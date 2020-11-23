Ибрагимович установил новый рекорд в составе «Милана»

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сегодня, 00:24

Нападающий «Милана» отметился дублем в матче 8-го тура Серии А против «Наполи».

Таким образом, шведский форвард забивает уже в восьми играх итальянского первенства подряд (дважды в конце прошлого сезона), что является рекордом «Милана».