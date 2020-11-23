Ибрагимович установил новый рекорд в составе «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился дублем в матче 8-го тура Серии А против «Наполи».
Таким образом, шведский форвард забивает уже в восьми играх итальянского первенства подряд (дважды в конце прошлого сезона), что является рекордом «Милана».
Zlatan Ibrahimović has now scored in EIGHT consecutive Serie A appearances:— Squawka Football (@Squawka) November 22, 2020
𝟐𝟎𝟏𝟗-𝟐𝟎
⚽️⚽️ vs. Sampdoria
⚽️ vs. Cagliari
𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟐𝟏
⚽️⚽️ vs. Bologna
⚽️⚽️ vs. Inter
⚽️⚽️ vs. Roma
⚽️ vs. Udinese
⚽️ vs. Verona
⚽️ vs. Napoli
Ageing backwards. ⏮ pic.twitter.com/6GNyPJILKR
Класс Ибры уже вышел за пределы Солнечной системы.
Класс Ибры уже вышел за пределы Солнечной системы.
Думал, что в Америке он закончит с футболом, но нет)
И это в 39 лет! Браво
Думал, что в Америке он закончит с футболом, но нет)
И это в 39 лет! Браво