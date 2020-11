Ибрагимович установил новый рекорд в составе «Милана»

Нападающий «Милана» отметился дублем в матче 8-го тура Серии А против «Наполи».

Таким образом, шведский форвард забивает уже в восьми играх итальянского первенства подряд (дважды в конце прошлого сезона), что является рекордом «Милана».

Zlatan Ibrahimović has now scored in EIGHT consecutive Serie A appearances:



𝟐𝟎𝟏𝟗-𝟐𝟎

⚽️⚽️ vs. Sampdoria

⚽️ vs. Cagliari



𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟐𝟏

⚽️⚽️ vs. Bologna

⚽️⚽️ vs. Inter

⚽️⚽️ vs. Roma

⚽️ vs. Udinese

⚽️ vs. Verona

⚽️ vs. Napoli



Ageing backwards. ⏮ pic.twitter.com/6GNyPJILKR