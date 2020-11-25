Дзюба обошёл Тихонова и стал лучшим российским бомбардиром в ЛЧ с 9 голами

«Зенит» потерпел поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол петербургского клуба забил нападающий Артём Дзюба. Это был 9-й матч форварда в 23 матчах ЛЧ.
32-летний игрок стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов, опередив экс-полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова, который забил 8 голов в 29 встречах. Топ-3 рейтинга замыкает хавбек ЦСКА Алан Дзагоев (7 голов в 37 матчах).
У Дзубы хорошо получается забивать голы в кулачек.
Рекордсмены не доделанные
У Дзубы хорошо получается забивать голы в кулачек.
Рекордсмены не доделанные