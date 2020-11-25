Дзюба обошёл Тихонова и стал лучшим российским бомбардиром в ЛЧ с 9 голами

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сегодня, 01:54

«Зенит» потерпел поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол петербургского клуба забил нападающий . Это был 9-й матч форварда в 23 матчах ЛЧ .