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Дзюба обошёл Тихонова и стал лучшим российским бомбардиром в ЛЧ с 9 голами

сегодня, 01:54
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» потерпел поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол петербургского клуба забил нападающий Артём Дзюба. Это был 9-й матч форварда в 23 матчах ЛЧ.

32-летний игрок стал лучшим российским бомбардиром в Лиге чемпионов, опередив экс-полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова, который забил 8 голов в 29 встречах. Топ-3 рейтинга замыкает хавбек ЦСКА Алан Дзагоев (7 голов в 37 матчах).

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 02:56
Холланд к 20 годкам 15 уже имеет в активе!!!
У Дзубы хорошо получается забивать голы в кулачек.
Рекордсмены не доделанные
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 02:51
Особенно умиляет эта новость на фоне соседней, где указана результативность скандинавского паренька, зарплата которого вполне сопоставима с доходами наших «звёзд».
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:40, ред.
Дзюбе мои поздравления.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
А толку ???
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:55
Лол, даже с одним очком в 4 матчах ставим рекорды)
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